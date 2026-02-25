Повернення українських біженців стало одним із ризиків для економіки Польщі

Біженці з України почали відігравати настільки велику роль в економіці Польщі, що їхнє повернення в Україну матиме значний негативний вплив.

Як повідомив Польський економічний інститут із посиланням на звіт Deloitte, у 2024 році українці сприяли зростанню польського ВВП на 2,7%, що еквівалентно 98,7 млрд злотих. До 2030 року їхня частка у формуванні ВВП Польщі, за прогнозами, зросте до 3,2%, передає Liga.net.

"Ринок краще, ніж очікувалося, пристосувався до напливу біженців, а також що їхня продуктивність праці зросла сильніше, ніж передбачалося. Біженці сприяють економічному зростанню як працівники та підприємці через збільшення пропозиції праці, а також як споживачі, підвищуючи попит на польському ринку", – йдеться в дослідженні.

Повернення в Україну

За даними Інституту, 40% дорослих мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишиться в Польщі навіть після завершення війни, але більша частина біженців не має чітко визначених планів щодо майбутнього.

"Із точки зору ринку праці це означає, що за менш сприятливого сценарію польський ринок праці може втратити навіть понад 0,5 млн працюючих іммігрантів із України", – сказано в документі.

У цій групі більшість становлять чоловіки, які працюють переважно в будівництві, промисловості й транспорті, а також молоді жінки, які зайняті насамперед у сфері послуг, торгівлі, охороні здоров'я, освіті та перекладах.

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Українці в Польщі

Раніше маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

Перед тим Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі склало список дефіцитних спеціальностей, за якими іноземцям буде простіше отримати дозвіл на роботу та візу.

Також повідомлялося, що незалежно від галузі чи посади, зарплати українців, які працюють у Польщі, продовжують зростати, що відображає загальне покращення економічної ситуації в країні. Умови на польському ринку праці сприяють підвищенню заробітної плати для іноземних працівників.

До того стало відомо, що українці залишаються найчисельнішою групою серед іноземців на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих іноземців. Наразі кожен 20 працівник у польській економіці має український паспорт.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.

Українські біженці

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).