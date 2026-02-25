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Новини Повернення біженців Українські біженці в Польщі
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Повернення українських біженців стало одним із ризиків для економіки Польщі

Повернення українців стало одним із ризиків для економіки Польщі

Біженці з України почали відігравати настільки велику роль в економіці Польщі, що їхнє повернення в Україну матиме значний негативний вплив.

Як повідомив Польський економічний інститут із посиланням на звіт Deloitte, у 2024 році українці сприяли зростанню польського ВВП на 2,7%, що еквівалентно 98,7 млрд злотих. До 2030 року їхня частка у формуванні ВВП Польщі, за прогнозами, зросте до 3,2%, передає Liga.net.

"Ринок краще, ніж очікувалося, пристосувався до напливу біженців, а також що їхня продуктивність праці зросла сильніше, ніж передбачалося. Біженці сприяють економічному зростанню як працівники та підприємці через збільшення пропозиції праці, а також як споживачі, підвищуючи попит на польському ринку", – йдеться в дослідженні.

Повернення в Україну

За даними Інституту, 40% дорослих мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишиться в Польщі навіть після завершення війни, але більша частина біженців не має чітко визначених планів щодо майбутнього.

"Із точки зору ринку праці це означає, що за менш сприятливого сценарію польський ринок праці може втратити навіть понад 0,5 млн працюючих іммігрантів із України", – сказано в документі.

У цій групі більшість становлять чоловіки, які працюють переважно в будівництві, промисловості й транспорті, а також молоді жінки, які зайняті насамперед у сфері послуг, торгівлі, охороні здоров'я, освіті та перекладах.

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Українці в Польщі

Раніше маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

Перед тим Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі склало список дефіцитних спеціальностей, за якими іноземцям буде простіше отримати дозвіл на роботу та візу.

Також повідомлялося, що незалежно від галузі чи посади, зарплати українців, які працюють у Польщі, продовжують зростати, що відображає загальне покращення економічної ситуації в країні. Умови на польському ринку праці сприяють підвищенню заробітної плати для іноземних працівників.

До того стало відомо, що українці залишаються найчисельнішою групою серед іноземців на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих іноземців. Наразі кожен 20 працівник у польській економіці має український паспорт.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.

Українські біженці

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,35 млн (на 11 грудня – 5,31 млн), а загалом у світі – у 5,9 млн (5,86 млн).

Національний банк України зі свого боку прогнозує, що повернення українських біженців розпочнеться в 2027 році, очікується, що повернуться близько 100 тис. осіб.

Станом на 30 листопада 2025 року майже 4,33 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.

Загалом, станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб з таким статусом, діти – майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки – понад чверть (25,7%).

Автор: 

біженці (783) мігранти (454) Польща (2524) робота (1073) трудова міграція (315)
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Топ коментарі
+11
Поляки такі самі заробітчане як ми в Польщі тільки в Німеччині, Великобританії, скандинавських країнах. В Іспанії пшеків зимою більше ніж іспанців.
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25.02.2026 16:42 Відповісти
+7
перш за все це тримається на умовах, що були створені в 90х завдяки люстрації компартії.
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25.02.2026 16:38 Відповісти
+6
От хай поляки й вибирають, що вигідніше - "панський гонор" , з голою дупою, чи спокійне сите життя...
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25.02.2026 16:26 Відповісти
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Мені цікаво а самі поляки зовсім в Польщі не працюють? Довірили всю економіку Польщі українцям? А років ще мабуть 20+ тому поляки їздили самі в Україну працювати...
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25.02.2026 16:23 Відповісти
Поляки такі самі заробітчане як ми в Польщі тільки в Німеччині, Великобританії, скандинавських країнах. В Іспанії пшеків зимою більше ніж іспанців.
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25.02.2026 16:42 Відповісти
до війни в Києві працювали тільки іногородні! Всі інші (каста) тільки керували...!!!
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25.02.2026 17:58 Відповісти
Та ні..як раз понаїхавші й керували..депутати, зе! зі своєю прислугою..
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25.02.2026 19:57 Відповісти
Це тому що зараз іногородні здриснули кудись подалі, а ми з пацанами лишились в себе на масиві, бо тут народились
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26.02.2026 04:43 Відповісти
От хай поляки й вибирають, що вигідніше - "панський гонор" , з голою дупою, чи спокійне сите життя...
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25.02.2026 16:26 Відповісти
Економічне диво Польщі тримається на німецьких грошах та українській робочій силі. Але ж гонору там..
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25.02.2026 16:32 Відповісти
перш за все це тримається на умовах, що були створені в 90х завдяки люстрації компартії.
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25.02.2026 16:38 Відповісти
Там було трошки ширше. 1) моноетнічна країна 2) міцна католицька віра, а не як наші кгбшники побігли зразу хреститися 3) все ж не така комуністична жесть
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26.02.2026 04:45 Відповісти
Як там: повернення біженців вже стало ризиком,а чи може стати? Трохи є різниця.
Та і не факт,що молоді всі повернуться, більше повернуться хворі і пенсіонери.
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25.02.2026 16:47 Відповісти
Нехай замість наших робітників приглвшають Царьова. Він їм і про їх улюблену Волинську різанину розповість і про початок Другої світової війни вони узнають багато нового...
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25.02.2026 17:26 Відповісти
Українці розквітають там, де до них ставляться як до людей з правами, а там де перекривають кордони і викрадають на вулицях завжди не вистачатиме людей або грошей і у всьому буде хтось винен на Заході. Підрив добровільного руху та контрактної армії за допомогою ТЦК відбулося завдяки зеленському та ермаку
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25.02.2026 19:02 Відповісти
Причому особливо відмічу, перекривають, викрадають, і вертухайствують такі ж українці
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26.02.2026 04:47 Відповісти
Так у польщі ж є "дуже працьовиті" хвермери, що постійно блокують кордони з Україною, нехай вони й напружуються.
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25.02.2026 20:04 Відповісти
Фермери блокують, бо латифундисти з України (не малі фермери) пруть у Європу свою продукцію, дурню. Знайшов, кого захищати.
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26.02.2026 08:11 Відповісти
У цій групі більшість становлять чоловіки, які працюють переважно в будівництві, промисловості й транспорті,
 Ну і нахєр вони тут нужні? Як мінімум лишити громадянства і нехай піднімають економіку Польші далі. То вже не громадяни україни, то - поляки. Нехай приїздять сюди як гості.
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26.02.2026 05:24 Відповісти
Ці дописи, що Польща загнеться без найпрацьовитіших українців, якось вже заколєбали. Польща так чи інакше збереглася, націоналістична і досить сильна. І це не українці зробили.
Піклуйтеся про Україну, а не винюхуйте, як без українців згине Польща.
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26.02.2026 08:12 Відповісти

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