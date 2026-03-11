Зеленский лжет, утверждая, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Киев официально предупредили о приезде венгерской делегации в Украину.
Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Сийярто обвиняет Зеленского во лжи
Глава МИД Венгрии заявил, что "украинский президент лжет".
"Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", - написал венгерский чиновник.
К своему сообщению Сийярто приложил фото документа от 10 марта, в котором говорится об обращении венгерского посольства в МИД Украины. В тексте сказано, что пребывание делегации в Киеве запланировано на четверг и пятницу.
Венгерское посольство попросило МИД Украины содействовать организации встречи делегации с вице-премьером и министром энергетики Денисом Шмыгалем.
"Ситуация такова, что украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в период, когда морские перевозки нефти сталкиваются с наибольшей неопределенностью за все времена, а единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Следовательно, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
Визит венгерской делегации
- Ранее сообщалось, что Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров по ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.
- В МИД Украины заявили, что группа граждан Венгрии, прибывших в Украину для инспектирования нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, которая ранее прибыла в Украину.
але ж і делегація "нон грата" - непрошені гості, якщо українською.
2. Зеленський дуркує.
а ще....пофіг що там ЗЕ. Гроші верніть
Гострослови Рева та Чекалкін - послухайте й дізнаєтесь на що напрошується оцей недоОрбан Сійярто, тролячи вована кріварогскава - на підвищенн своїх антиукраїнських рейтингів , в цьому вован мастак
Виявляється Расмунсен ( бувший керівник НАТО поділився цитатю Байдена про Зєльнскава після атаки на НАТО хамським словесним проносом ще з літака, коли воно летіло на асамблею НАТО...
Цитата Байдена про Зеленського -" маємо ми такий біль в дупі "- книжка спогадів Расмунсена
1 ) Тут бачу що попередили
2) Де тут делегація?
3) Можна документ що дозволити?
А угорщина це - стандарт ЕС
- гопстопнути інкасаторів
- тримати їх півтори доби і знущатись запросивши допитувати кгбістів
- відпустити бо нема що предявити
- вкрасти банківську готівку і метали
- ЗАДНІМ ЧИСЛОМ узаконювати вкрадене
"..оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що ...
Різницю між "повідомити" і "узгодити" йому треба пояснити !
В Спортлото писати треба...
Хай віддадуть вкрадене без затримок, тоді з ними можна буде говорити і то тільки по телефону.
Досить над Україною знущатись. То гамерикани в оральному кабінеті, тепер ще й мадяри хочуть.
міліціяполіція охороняла ...