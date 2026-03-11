Зеленский лжет, утверждая, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Киев официально предупредили о приезде венгерской делегации в Украину.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто обвиняет Зеленского во лжи

Глава МИД Венгрии заявил, что "украинский президент лжет".

"Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", - написал венгерский чиновник.

К своему сообщению Сийярто приложил фото документа от 10 марта, в котором говорится об обращении венгерского посольства в МИД Украины. В тексте сказано, что пребывание делегации в Киеве запланировано на четверг и пятницу.

Венгерское посольство попросило МИД Украины содействовать организации встречи делегации с вице-премьером и министром энергетики Денисом Шмыгалем.

"Ситуация такова, что украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в период, когда морские перевозки нефти сталкиваются с наибольшей неопределенностью за все времена, а единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Следовательно, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Визит венгерской делегации

Ранее сообщалось, что Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров по ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.

В МИД Украины заявили, что группа граждан Венгрии, прибывших в Украину для инспектирования нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, которая ранее прибыла в Украину.

