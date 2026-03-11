РУС
Зеленский лжет, утверждая, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, - Сийярто

опроверг заявление Зеленского о "несогласованном" визите венгерской делегации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что Киев официально предупредили о приезде венгерской делегации в Украину.

Об этом он написал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто обвиняет Зеленского во лжи

Глава МИД Венгрии заявил, что "украинский президент лжет".

"Зеленский утверждает, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины. А какова реальность? Вчера мы уже официально сообщили украинцам, что под руководством заместителя министра энергетики Габора Цепека венгерская делегация посетит Украину с целью проверки состояния нефтепровода "Дружба", а также попросили о встрече с министром энергетики Украины", - написал венгерский чиновник.

К своему сообщению Сийярто приложил фото документа от 10 марта, в котором говорится об обращении венгерского посольства в МИД Украины. В тексте сказано, что пребывание делегации в Киеве запланировано на четверг и пятницу.

Венгерское посольство попросило МИД Украины содействовать организации встречи делегации с вице-премьером и министром энергетики Денисом Шмыгалем.

опроверг заявление Зеленского о

"Ситуация такова, что украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в период, когда морские перевозки нефти сталкиваются с наибольшей неопределенностью за все времена, а единственной альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морской путь. Следовательно, украинская нефтяная блокада является ничем иным, как тяжким преступлением против Венгрии", - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

Визит венгерской делегации

  • Ранее сообщалось, что Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров по ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.
  • В МИД Украины заявили, что группа граждан Венгрии, прибывших в Украину для инспектирования нефтепровода "Дружба", не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, которая ранее прибыла в Украину.

Читайте также: Зеленский: Мне неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация

Автор: 

+15
От лошари ці Сіярти! Зеленскій завжди бреше!
11.03.2026 22:06
+9
*****, треба не попереджати, а узгоджувати прийоми делегацій. Невже ******* це не відомо? А то получається як якісь начальники чи контролюючі органи попереджають, що завтра приїдемо інспектувати, мля. Чи кацапо******* не зрозуміти?
11.03.2026 22:17
+5
Вже всі побачили , що в Угорщині відбуваються вибори Зеленського
11.03.2026 22:19
От лошари ці Сіярти! Зеленскій завжди бреше!
11.03.2026 22:06
+100 !

але ж і делегація "нон грата" - непрошені гості, якщо українською.

.
11.03.2026 22:16
А може цього разу не збрехав?
11.03.2026 22:17
11.03.2026 22:22
***** твоє завжди бреше ... разом з мадярами !
11.03.2026 22:21
Звичайно ж, ТВОЄ ніколи не бреше...
11.03.2026 22:46
бабло де?
11.03.2026 22:08
"https://www.youtube.com/watch?v=PRcJQiOIIrY Кошелек-кошелек... Какой кошелёк?"

11.03.2026 22:20
1. Перелік членів делегації не вказаний.

2. Зеленський дуркує.
11.03.2026 22:10
немає ніякої делегації там зазначено тільки одну особу, це не делегація, а звичайна провокація.
11.03.2026 22:17
Правильно робить. Хай гроші і особисті речі українців віддадуть віддадуть. З ними взагалі треба поводитись симетрично як вони поводились з українцями щоб знали що так не робиться. Хай подякують що їм наручники не вділи і не допитували.
11.03.2026 22:17
Якщо це дійсно його слова то це дипломатичний скандал, він порушує етичний кодекс дипломатії .
11.03.2026 22:12
Сціясто вилізло 🐁💦
11.03.2026 22:13
ДЕ ГРОШІ ІНКАСАТОРІВ МУДИЛО?)

а ще....пофіг що там ЗЕ. Гроші верніть
11.03.2026 22:13
11.03.2026 22:14
Вже всі побачили , що в Угорщині відбуваються вибори Зеленського
11.03.2026 22:19
https://www.youtube.com/watch?v=ncfdy6KQGh0

Гострослови Рева та Чекалкін - послухайте й дізнаєтесь на що напрошується оцей недоОрбан Сійярто, тролячи вована кріварогскава - на підвищенн своїх антиукраїнських рейтингів , в цьому вован мастак

Виявляється Расмунсен ( бувший керівник НАТО поділився цитатю Байдена про Зєльнскава після атаки на НАТО хамським словесним проносом ще з літака, коли воно летіло на асамблею НАТО...
Цитата Байдена про Зеленського -" маємо ми такий біль в дупі "- книжка спогадів Расмунсена
11.03.2026 22:28
Є такий тут МУКО - знову попросить модератора мене забанити за те, що я стверджую - Зеленський повокатор кремля для перемоги правих ********* у ЄС на виборах.
11.03.2026 22:38
У цій ситуації брешуть усі, але наш вавчік на пів корпуса завжди попереду...
11.03.2026 22:17
*****, треба не попереджати, а узгоджувати прийоми делегацій. Невже ******* це не відомо? А то получається як якісь начальники чи контролюючі органи попереджають, що завтра приїдемо інспектувати, мля. Чи кацапо******* не зрозуміти?
11.03.2026 22:17
Наручники треба було мадрам вдіти і допитувати.
11.03.2026 22:19
Сіярто хворий.

1 ) Тут бачу що попередили
2) Де тут делегація?
3) Можна документ що дозволити?
11.03.2026 22:20
Українці можуть забути про вступ до ЄС доки зейло при владі. Але їм срати, головне що зейло биканув на угорців. Ото дав. Рейтинг знову 146%.
11.03.2026 22:22
дай вгадаю "ми НЕДОТЯГУЄМО"

А угорщина це - стандарт ЕС

- гопстопнути інкасаторів
- тримати їх півтори доби і знущатись запросивши допитувати кгбістів
- відпустити бо нема що предявити
- вкрасти банківську готівку і метали
- ЗАДНІМ ЧИСЛОМ узаконювати вкрадене
11.03.2026 22:27
Так Угорщина -в ЄЧ і НАТО ,а Україна хрін знає коли там буде і чи взагалі там буде.
11.03.2026 22:42
Поки що тільки такі кацогниди як ти більше всього заважають Україні кудись вступити роздмухуючи провокації і допомагаючи ворогам втілювати план по дескримінації України в Європі. Тут сліпий бачить як такі як ти працюють в унісон з ворогом.
11.03.2026 22:38
та вже ми в нато вступили,що помагаємо першій армії світу рятуючи їх від провалу.Те саме буде з тим нікчемним єс як тільки москаль ступить на їхню землю,самі прибіжать.Головне щоб не за пізно прибігли бо будуть гайки багатьом.
11.03.2026 22:39
Птахам Мадяра прогул...
11.03.2026 22:23
Ну если желегацию отошлют нах, то не врёт. Если какие-то встречи все же будут, то зебоба шлангом прикинулся.
11.03.2026 22:23
А що як наше МЗС того листа не отримало? Де папірець щодо отримання листа адресатом? Я теж можу вдома таку цидулку на принтері надрукувати.
11.03.2026 22:23
Звичайна маніпуляція -
"..оскільки угорський уряд не узгодив візит з Міністерством закордонних справ України. А яка реальність? Вчора ми вже офіційно повідомили українцям, що ...
Різницю між "повідомити" і "узгодити" йому треба пояснити !
11.03.2026 22:24
Зеленский постоянно врет. Бредни орбановской компании тут не причем.
11.03.2026 22:25
"Про це він написав у соцмережі фейсбук,..."
В Спортлото писати треба...
11.03.2026 22:25
Що з того, що попередили, якщо інша сторона не давала згоди на зустріч? Якого тоді попхалися, не інакше як заради провокації
11.03.2026 22:25
Ми й доси не знаємо😁 ви хто такі, ************?
11.03.2026 22:26
ЗЕскот завжди бреше, ми вже не звертаємо увагу... Мадяри, при всій неповазі до них, Потужного в лайно макають)))
11.03.2026 22:29
Треба посилати мадярів на три букви і не затримуватись. Хай подякують що їм наручники не вділи і не допитували півтори добі на німецькій мові яку вони повинні знати як бувші імперці.
Хай віддадуть вкрадене без затримок, тоді з ними можна буде говорити і то тільки по телефону.
Досить над Україною знущатись. То гамерикани в оральному кабінеті, тепер ще й мадяри хочуть.
11.03.2026 22:34
Ти подивись на цих сук жабомордих. Як не в двері так в вікно лізуть. Вони ще й умови нам ставлять. А хто вас виродків гнилозубих в Україну запрошував, особливо після того що ви зробили? Видворити вугорських диверсантів і провокаторів з України поки вони ще більше не начворили тут. А то рашисти або найманці Орбана їх нарошне вб'ють щоб потім звинуватити Україну
11.03.2026 22:35
Ти правий на всі 100%
11.03.2026 22:46
Єдина наша помилка - треба було перекрити той нафтопровід ще 4 роки тому !
11.03.2026 22:38
Це потрібно було зробити ще 12 років тому як тільки рашисти влізли в наш крим. Але ж тоді всі верещали що нам вигідно з рашистами торгувати бо копійка в бюджет капає. Ну як, багато заробили качаючи рашистам нафту і газ? Ще наші діти і внуки і правнуки будуть відчувати на собі наш ''заробіток''
11.03.2026 22:41
Угу ... натомість хтось посадив Медведчука на нашу ГТС , а ще весь час його збіговиська міліція поліція охороняла ...
11.03.2026 22:46
Вони зовсім уху їли.Поки не повернуть гроші,ніяких делегацій,ніяких нафтопроводів.
11.03.2026 22:45
 
 