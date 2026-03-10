Трамп - Кубе: Лучше сдаться по-хорошему. Будет либо дружеское, либо недружеское поглощение
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Доверие к Рубио
Как отмечается, сначала разговор с журналистом пошел о том, почему президент США так доверяет госсекретарю Марко Рубио в контексте кубинского вопроса, поскольку он ведет с Гаваной переговоры.
Трамп ответил, что Рубио - один из лучших госсекретарей США за всю историю, поэтому он заслуживает доверия, тем более что он говорит на испанском языке, который является основным на Кубе.
Посягательство Трампа на Кубу
Относительно планов Вашингтона на остров, американский лидер дал недвусмысленно понять: либо кубинский лидер Мигель Диас-Канель и его режим соглашаются сдаться по-хорошему, либо нет - это, по мнению Трампа, не имеет значения, потому что США все равно установят над ней контроль.
"И это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имело бы значения, потому что они, как говорится, уже на последнем дыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе", - сказал глава Белого дома журналисту.
Он также заявил, что США "не хотят этого видеть" - Кубу, которая оказалась в жалком состоянии, поскольку Трамп разорвал ее связь с Венесуэлой, и, как результат, прекратился поток денег к ней из Каракаса.
"Как вы знаете, они (кубинские власти. - Ред.) очень плохо обращались со многими людьми. И многие из этих людей - кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, - очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад", - подытожил лидер США.
Он отметил в конце, что многие граждане Кубы - успешные люди, бизнесмены - его друзья. В завершение диалога Трамп еще раз повторил месседж, что либо Куба согласится сдаться по-хорошему, либо Вашингтон все равно возьмет ее под свой контроль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Байден вів одні війни
- ми більше війн не ведем
- "американці більше не гинутимуть в війнах"
ну ну ну
Мабуть маленького трампа в дитинстві мама вчила відбирати в дітей те що він хоче. І тільки у слабших.