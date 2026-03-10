РУС
Новости
2 758 42

Трамп - Кубе: Лучше сдаться по-хорошему. Будет либо дружеское, либо недружеское поглощение

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Доверие к Рубио

Как отмечается, сначала разговор с журналистом пошел о том, почему президент США так доверяет госсекретарю Марко Рубио в контексте кубинского вопроса, поскольку он ведет с Гаваной переговоры.

Трамп ответил, что Рубио - один из лучших госсекретарей США за всю историю, поэтому он заслуживает доверия, тем более что он говорит на испанском языке, который является основным на Кубе.

Читайте также: Трамп: Куба "скоро падет", хочу "поставить туда" госсекретаря Рубио

Посягательство Трампа на Кубу

Относительно планов Вашингтона на остров, американский лидер дал недвусмысленно понять: либо кубинский лидер Мигель Диас-Канель и его режим соглашаются сдаться по-хорошему, либо нет - это, по мнению Трампа, не имеет значения, потому что США все равно установят над ней контроль.

это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружественным. Это не имело бы значения, потому что они, как говорится, уже на последнем дыхании. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе", - сказал глава Белого дома журналисту.

Он также заявил, что США "не хотят этого видеть" - Кубу, которая оказалась в жалком состоянии, поскольку Трамп разорвал ее связь с Венесуэлой, и, как результат, прекратился поток денег к ней из Каракаса.

Читайте также: Трамп: Куба может стать следующей после Ирана

"Как вы знаете, они (кубинские власти. - Ред.) очень плохо обращались со многими людьми. И многие из этих людей - кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, - очень важны. Эти люди очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящий ад", - подытожил лидер США.

Он отметил в конце, что многие граждане Кубы - успешные люди, бизнесмены - его друзья. В завершение диалога Трамп еще раз повторил месседж, что либо Куба согласится сдаться по-хорошему, либо Вашингтон все равно возьмет ее под свой контроль.

Читайте также: Трамп допустил "дружественный захват" Кубы: Мы могли бы сделать что-то хорошее для людей

Автор: 

Куба (20) Трамп Дональд (4756) Рубио Марко (383)
Топ комментарии
+13
У діда зовсім дах поїхав.
10.03.2026 08:42 Ответить
10.03.2026 08:42 Ответить
+12
то чим тромб кращий за х..йла? Ті ж самі наративи: "багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене"
10.03.2026 08:48 Ответить
10.03.2026 08:48 Ответить
+9
Немає ветеренара, приспати, як скажену макаку.
10.03.2026 08:43 Ответить
10.03.2026 08:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз дійшов до Куби значить війну в Ірані буде зготати
10.03.2026 08:39 Ответить
10.03.2026 08:39 Ответить
Вже його преса,ніби радники і він ляпають ,що перевищили графік війни,найс вікторі,хуйло партньор,ми перемогли((оце підісре Ізраїль і підісрав Україну,не в перший раз(((
10.03.2026 08:46 Ответить
10.03.2026 08:46 Ответить
У діда зовсім дах поїхав.
10.03.2026 08:42 Ответить
10.03.2026 08:42 Ответить
Немає ветеренара, приспати, як скажену макаку.
10.03.2026 08:43 Ответить
10.03.2026 08:43 Ответить
Ще одну війну припинив. Трамп Миротворець.
10.03.2026 08:42 Ответить
10.03.2026 08:42 Ответить
Мабуть вчора путлєр відпустив Кубу в свобідне плавання/до США\
10.03.2026 08:43 Ответить
10.03.2026 08:43 Ответить
Ну , трам.ездол же сказав, що в нього з муйлушею, вiдбулася конструктивна бесiда.
10.03.2026 09:04 Ответить
10.03.2026 09:04 Ответить
ЦІ ЧУВАКИ казали що

- Байден вів одні війни
- ми більше війн не ведем
- "американці більше не гинутимуть в війнах"

ну ну ну
10.03.2026 08:45 Ответить
10.03.2026 08:45 Ответить
В світі появились "нові"гітлери,для яких закон,право,людяність ------не існує. Це майже людожери і загибель міліонів людей для них не має значення.
10.03.2026 08:46 Ответить
10.03.2026 08:46 Ответить
то чим тромб кращий за х..йла? Ті ж самі наративи: "багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене"
10.03.2026 08:48 Ответить
10.03.2026 08:48 Ответить
Нажаль є люди ,котрі війну лиш бачили за участю голівудських акторів сидячи на дивані з попкорном чи пивом(Співачка кубинського походження Каміла Кабейльо навіть відео звернення зробила,мовляв ,давай ,Рудий покидьку,звільняй мою батьківщину.Розпещена маямська дитина навіть не уявляє метод та наслідки такого звільнення(((
10.03.2026 09:28 Ответить
10.03.2026 09:28 Ответить
Ще на Кубі всрись, TACO.
10.03.2026 08:49 Ответить
10.03.2026 08:49 Ответить
А про Панаму, Канаду і Гренландію вже забув? "А как дисал, а как дисал!!!"
10.03.2026 08:50 Ответить
10.03.2026 08:50 Ответить
Разберись с этими вонючими комуняками Дональд.
10.03.2026 08:51 Ответить
10.03.2026 08:51 Ответить
Кончений.
10.03.2026 08:51 Ответить
10.03.2026 08:51 Ответить
Щось ніхто не хоче в трампівську богодельню. Ні гренландці, ні іранці ні кубинці.
Мабуть маленького трампа в дитинстві мама вчила відбирати в дітей те що він хоче. І тільки у слабших.
10.03.2026 08:52 Ответить
10.03.2026 08:52 Ответить
Прикольный вариант. Куба до прихода коммуняк была официальным публичным домом для США (а потом для совка). Теперь когда остров Эпштейна всё, Трампон мечтает восстановить прежний статус Кубы. Правда, сам он теперь только посмотреть сможет на то, что там будет делаться, да и то недолго.
10.03.2026 08:54 Ответить
10.03.2026 08:54 Ответить
10.03.2026 08:57 Ответить
10.03.2026 08:57 Ответить
Віторія о муерте))))
10.03.2026 08:58 Ответить
10.03.2026 08:58 Ответить
Вікторія о муерте - перемога, або смерть.
10.03.2026 09:04 Ответить
10.03.2026 09:04 Ответить
Насправді я тут взяв оригінал,але вклав у вуста і порожню голову рудого покидька(З його брехливого писка це означає зовсім не те ,що в оригіналі,а саме : нам перемога над вами,бо вам смерть(
10.03.2026 09:05 Ответить
10.03.2026 09:05 Ответить
Мариночко! Немає нічого гіршого, коли ти розчаровуєшся в тому, що вважав "ІДЕАЛОМ"... Цей лозунг був до того, як Кастро не "угніздився" на троні... Коли він почав репресії, та "обісрався" з економікою - люди розгубилися. І тепер уже на Кубі, тихцем, розмови звучать: "А чи такий поганий був Батіста? Чим кращий "клан Кастро"?
10.03.2026 09:12 Ответить
10.03.2026 09:12 Ответить
Герой нашого часу намалювався.... Украiна ж взяла весь вогонь на себе, та знекровила оркостан... Тепер наш герой - i на Близькому Сходi, i Iранi, i в Венесуелi, iна Кубi, у колишнiх друзiв, котрих кинув мештобад.
10.03.2026 09:01 Ответить
10.03.2026 09:01 Ответить
Трампонутий бажає стати ху....лом другим. Щоб завершити ще одну війну, то він почне її. З ху...лом справиться не може, бо то його хазяїн. Да і нападає, як ху... ло в молодості, тільки на слабких
10.03.2026 09:03 Ответить
10.03.2026 09:03 Ответить
А чому бажае... Вже став.
10.03.2026 09:05 Ответить
10.03.2026 09:05 Ответить
Коли ж вже цих двох недоумків - пу та тр- грохнуть, або у Боженьки нерви здадуть..
10.03.2026 09:05 Ответить
10.03.2026 09:05 Ответить
Потерпiть ще трiшечки, все завершиться в натуральний кшталт. Iм жаба тiтс вже дае: один енурезник(прямо находу), одеколониться так , шо за кiлометри шнобель набiк веде. Другий гепае у штани прямо у Овальному кабiнетi, та так , що й кореспонденти чадiють вiд рудого H2S.
10.03.2026 09:12 Ответить
10.03.2026 09:12 Ответить
SURE, обидва без памперсiв у люди не виходять.
10.03.2026 09:14 Ответить
10.03.2026 09:14 Ответить
І тут воно мовою бариг розмовляє. "Дружнє поглинання" або "недружнє поглинання" - це "friendly takeover" та "hostile takeover'. Обидва використовуються на позначення процесу встановлення контролю однією компаніює над іншою.
10.03.2026 09:05 Ответить
10.03.2026 09:05 Ответить
Готовит удар дискомбобулятором. Не иначе.
10.03.2026 09:06 Ответить
10.03.2026 09:06 Ответить
Головне Нобелівську премію миру готуйте ,зупинив вісім воєн між Абабаджаном і Албанією між Єгипетом і Ефіопією і ще шість про які він навіть пригадати не може ,йолопе подивися хоч на карту де ті країни знаходятся ? ну тут на черзі Куба, добре що за Гренландію забув.
10.03.2026 09:06 Ответить
10.03.2026 09:06 Ответить
Гренландія - "на потім"... Виявилося, що там холодно, ще лід не розтанув. А ще там живуть "кровожерливі пінгвіни"... А на Кубі тепло, і ростуть банани з апельсинами...
10.03.2026 09:14 Ответить
10.03.2026 09:14 Ответить
він не хворий, він - параноік...
10.03.2026 09:17 Ответить
10.03.2026 09:17 Ответить
Ви так глибоко копаете на лабуха, маменькиного синторчка...
10.03.2026 09:20 Ответить
10.03.2026 09:20 Ответить
Щось його зовсім понесло. Скоро нападе на Бетельгейзе і Глізе 4...
10.03.2026 09:17 Ответить
10.03.2026 09:17 Ответить
Руде тефлоновна очко не на жарт розхухерилось
10.03.2026 09:20 Ответить
10.03.2026 09:20 Ответить
Та як пыня.
10.03.2026 09:23 Ответить
10.03.2026 09:23 Ответить
Одне , що зрозумiло: муйлушу Украiна загнала пiд стiл, щоби не висовувався наперед. Другого американцi скоро загонять.
10.03.2026 09:28 Ответить
10.03.2026 09:28 Ответить
трумпло ,поглинатель ху* в ...хоч Куба і хвіст кремлівський ...
10.03.2026 09:26 Ответить
10.03.2026 09:26 Ответить
/gif/boze-iake-koncene-odJTRv
10.03.2026 09:28 Ответить
10.03.2026 09:28 Ответить
Яка все-таки гидота, аж трошки хочеться, щоб цьому дружбану іншого "поглинателя" десь дали добрих триздюлей...
10.03.2026 09:40 Ответить
10.03.2026 09:40 Ответить
 
 