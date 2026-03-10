Трамп - Кубі: Краще здатися по-хорошому. Буде або дружнє, або недружнє поглинання
Президент США Дональд Трамп заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.
Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Довіра до Рубіо
Як зазначається, спочатку розмова з журналістом пішла про те, чому президент США так довіряє держсекретареві Марко Рубіо в контексті кубинського питання, оскільки він веде з Гаваною переговори.
Трамп відповів, що Рубіо - один із найкращих держсекретарів США за всю історію, тому він заслуговує на довіру, тим паче, що він розмовляє іспанською мовою, яка є основною на Кубі.
Зазіхання Трампа на Кубу
Щодо планів Вашингтона на острів, американський лідер дав недвозначно зрозуміти: або кубинський лідер Мігель Діас-Канель та його режим погоджуються по-хорошому здатися, або ні - це, на думку Трампа, не має значення, бо США все одно встановлять над нею контроль.
"І це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не мало б значення, тому що вони, як то кажуть, уже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі", - сказав глава Білого дому журналісту.
Він також заявив, що США "не хочуть цього бачити" - Кубу, яка опинилася в жалюгідному стані, оскільки Трамп розірвав її зв'язок із Венесуелою, і, як результат, припинився потік грошей до неї від Каракаса.
"Як ви знаєте, вони (кубинська влада. - Ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, - дуже важливі. Ці люди дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло", - підсумував лідер США.
Він зазначив під кінець, що багато громадян Куби - успішні люди, бізнесмени - його друзі. На завершення діалогу Трамп ще раз повторив меседж, що або Куба погодиться здатися по-хорошому, або Вашингтон все одно візьме її під свій контроль.
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ну ну ну
Мабуть маленького трампа в дитинстві мама вчила відбирати в дітей те що він хоче. І тільки у слабших.
Закликала ні в якому разі не подпускати її "черешенку" до політики, бо світ цього покидька не витримає.
Як у воду дивилася...
І, головне - обирає же їх хтось... ну, ладно, всі інші, алеж четверо з названих обрані на прямих демократичних виборах більшістю населення (виборців) країни! Хтось 50% отримав, а хтось і всі 73%.... Ось де біда....