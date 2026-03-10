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Новини Трамп погрожує Кубі
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Трамп - Кубі: Краще здатися по-хорошому. Буде або дружнє, або недружнє поглинання

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Довіра до Рубіо

Як зазначається, спочатку розмова з журналістом пішла про те, чому президент США так довіряє держсекретареві Марко Рубіо в контексті кубинського питання, оскільки він веде з Гаваною переговори.

Трамп відповів, що Рубіо - один із найкращих держсекретарів США за всю історію, тому він заслуговує на довіру, тим паче, що він розмовляє іспанською мовою, яка є основною на Кубі.

Також читайте: Трамп: Куба "скоро впаде", хочу "поставити туди" держсекретаря Рубіо

Зазіхання Трампа на Кубу

Щодо планів Вашингтона на острів, американський лідер дав недвозначно зрозуміти: або кубинський лідер Мігель Діас-Канель та його режим погоджуються по-хорошому здатися, або ні - це, на думку Трампа, не має значення, бо США все одно встановлять над нею контроль.

це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не мало б значення, тому що вони, як то кажуть, уже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі", - сказав глава Білого дому журналісту.

Він також заявив, що США "не хочуть цього бачити" - Кубу, яка опинилася в жалюгідному стані, оскільки Трамп розірвав її зв'язок із Венесуелою, і, як результат, припинився потік грошей до неї від Каракаса.

Також читайте: Трамп: Куба може стати наступною після Ірану

"Як ви знаєте, вони (кубинська влада. - Ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, - дуже важливі. Ці люди дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло", - підсумував лідер США.

Він зазначив під кінець, що багато громадян Куби - успішні люди, бізнесмени - його друзі. На завершення діалогу Трамп ще раз повторив меседж, що або Куба погодиться здатися по-хорошому, або Вашингтон все одно візьме її під свій контроль.

Також читайте: Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей

Автор: 

Куба (112) Трамп Дональд (8948) Рубіо Марко (447)
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Топ коментарі
+27
У діда зовсім дах поїхав.
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10.03.2026 08:42 Відповісти
+25
то чим тромб кращий за х..йла? Ті ж самі наративи: "багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене"
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10.03.2026 08:48 Відповісти
+24
В світі появились "нові"гітлери,для яких закон,право,людяність ------не існує. Це майже людожери і загибель міліонів людей для них не має значення.
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10.03.2026 08:46 Відповісти
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Раз дійшов до Куби значить війну в Ірані буде зготати
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10.03.2026 08:39 Відповісти
Вже його преса,ніби радники і він ляпають ,що перевищили графік війни,найс вікторі,хуйло партньор,ми перемогли((оце підісре Ізраїль і підісрав Україну,не в перший раз(((
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10.03.2026 08:46 Відповісти
Браво Трамп!! Ты рыжий урод и ублюдок, но в этом случае абсолютное браво!! Мочи коммуняцкую нечисть, гони узкий мир беспощадно.!))
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10.03.2026 12:58 Відповісти
З якого це дива "згортати"?? Війна в затоці, вже третя, наймасштабніша, може стати тригером руйнування Штатів, як світової наддержави. Та скоріше усього, так і буде. Ця війна вже так "прилипла" до Трумпа, що він від неї не здихається до самого кінця. Хоч би він (кінець) скоріше настав
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10.03.2026 16:16 Відповісти
А Венс чим кращий?
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10.03.2026 16:22 Відповісти
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11.03.2026 00:18 Відповісти
У діда зовсім дах поїхав.
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10.03.2026 08:42 Відповісти
Немає ветеренара, приспати, як скажену макаку.
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10.03.2026 08:43 Відповісти
Отут він не дурень, швидше не він, а його радники не дурні. Щоб люлєй не отримати, потрібно вчасно злиняти, і перемога над в 16 разів меншою за Іран Кубою під боком, а не за океаном, у США шикарний спосіб для збереження вєлічної морди ліца. А раз Нетаньяху, розпочавши війну з Іраном, нагадив всій планеті, то нехай Ізраїль і розгрібає своє паскудство.
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11.03.2026 00:32 Відповісти
Ще одну війну припинив. Трамп Миротворець.
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10.03.2026 08:42 Відповісти
Так він же недарма переіменував Департамент оборони в Департамент війни. До речі в той же час обурювався про неотримання Нобелівської премії.
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10.03.2026 10:17 Відповісти
Мабуть вчора путлєр відпустив Кубу в свобідне плавання/до США\
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10.03.2026 08:43 Відповісти
Ну , трам.ездол же сказав, що в нього з муйлушею, вiдбулася конструктивна бесiда.
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10.03.2026 09:04 Відповісти
не дуже то у пуйла щось і питали
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10.03.2026 10:53 Відповісти
ЦІ ЧУВАКИ казали що

- Байден вів одні війни
- ми більше війн не ведем
- "американці більше не гинутимуть в війнах"

ну ну ну
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10.03.2026 08:45 Відповісти
В світі появились "нові"гітлери,для яких закон,право,людяність ------не існує. Це майже людожери і загибель міліонів людей для них не має значення.
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10.03.2026 08:46 Відповісти
то чим тромб кращий за х..йла? Ті ж самі наративи: "багато хто з цих людей - кубино-американські виборці, які підтримали мене"
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10.03.2026 08:48 Відповісти
Нажаль є люди ,котрі війну лиш бачили за участю голівудських акторів сидячи на дивані з попкорном чи пивом(Співачка кубинського походження Каміла Кабейльо навіть відео звернення зробила,мовляв ,давай ,Рудий покидьку,звільняй мою батьківщину.Розпещена маямська дитина навіть не уявляє метод та наслідки такого звільнення(((
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10.03.2026 09:28 Відповісти
Ще на Кубі всрись, TACO.
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10.03.2026 08:49 Відповісти
А про Панаму, Канаду і Гренландію вже забув? "А как дисал, а как дисал!!!"
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10.03.2026 08:50 Відповісти
Як колись сказав трирічний син моєї подруги: "Мама, всё будет! Но поззе!"
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10.03.2026 10:46 Відповісти
Разберись с этими вонючими комуняками Дональд.
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10.03.2026 08:51 Відповісти
Кончений.
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10.03.2026 08:51 Відповісти
Щось ніхто не хоче в трампівську богодельню. Ні гренландці, ні іранці ні кубинці.
Мабуть маленького трампа в дитинстві мама вчила відбирати в дітей те що він хоче. І тільки у слабших.
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10.03.2026 08:52 Відповісти
Трампова мама дуже гарно знала, чого коштує її виплодок, і була від нього у полному жасі.
Закликала ні в якому разі не подпускати її "черешенку" до політики, бо світ цього покидька не витримає.
Як у воду дивилася...
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10.03.2026 10:53 Відповісти
Прикольный вариант. Куба до прихода коммуняк была официальным публичным домом для США (а потом для совка). Теперь когда остров Эпштейна всё, Трампон мечтает восстановить прежний статус Кубы. Правда, сам он теперь только посмотреть сможет на то, что там будет делаться, да и то недолго.
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10.03.2026 08:54 Відповісти
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10.03.2026 08:57 Відповісти
вместо мужикав зелёном, должен быть пуйло с чемоданчиком. Очередной союзничек обосрэссср готовиться заглатывать
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10.03.2026 13:36 Відповісти
Віторія о муерте))))
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10.03.2026 08:58 Відповісти
Вікторія о муерте - перемога, або смерть.
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10.03.2026 09:04 Відповісти
Насправді я тут взяв оригінал,але вклав у вуста і порожню голову рудого покидька(З його брехливого писка це означає зовсім не те ,що в оригіналі,а саме : нам перемога над вами,бо вам смерть(
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10.03.2026 09:05 Відповісти
Мариночко! Немає нічого гіршого, коли ти розчаровуєшся в тому, що вважав "ІДЕАЛОМ"... Цей лозунг був до того, як Кастро не "угніздився" на троні... Коли він почав репресії, та "обісрався" з економікою - люди розгубилися. І тепер уже на Кубі, тихцем, розмови звучать: "А чи такий поганий був Батіста? Чим кращий "клан Кастро"?
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10.03.2026 09:12 Відповісти
Герой нашого часу намалювався.... Украiна ж взяла весь вогонь на себе, та знекровила оркостан... Тепер наш герой - i на Близькому Сходi, i Iранi, i в Венесуелi, iна Кубi, у колишнiх друзiв, котрих кинув мештобад.
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10.03.2026 09:01 Відповісти
Трампонутий бажає стати ху....лом другим. Щоб завершити ще одну війну, то він почне її. З ху...лом справиться не може, бо то його хазяїн. Да і нападає, як ху... ло в молодості, тільки на слабких
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10.03.2026 09:03 Відповісти
А чому бажае... Вже став.
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10.03.2026 09:05 Відповісти
Коли ж вже цих двох недоумків - пу та тр- грохнуть, або у Боженьки нерви здадуть..
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10.03.2026 09:05 Відповісти
Потерпiть ще трiшечки, все завершиться в натуральний кшталт. Iм жаба тiтс вже дае: один енурезник(прямо находу), одеколониться так , шо за кiлометри шнобель набiк веде. Другий гепае у штани прямо у Овальному кабiнетi, та так , що й кореспонденти чадiють вiд рудого H2S.
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10.03.2026 09:12 Відповісти
SURE, обидва без памперсiв у люди не виходять.
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10.03.2026 09:14 Відповісти
І тут воно мовою бариг розмовляє. "Дружнє поглинання" або "недружнє поглинання" - це "friendly takeover" та "hostile takeover'. Обидва використовуються на позначення процесу встановлення контролю однією компаніює над іншою.
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10.03.2026 09:05 Відповісти
Готовит удар дискомбобулятором. Не иначе.
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10.03.2026 09:06 Відповісти
Головне Нобелівську премію миру готуйте ,зупинив вісім воєн між Абабаджаном і Албанією між Єгипетом і Ефіопією і ще шість про які він навіть пригадати не може ,йолопе подивися хоч на карту де ті країни знаходятся ? ну тут на черзі Куба, добре що за Гренландію забув.
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10.03.2026 09:06 Відповісти
Гренландія - "на потім"... Виявилося, що там холодно, ще лід не розтанув. А ще там живуть "кровожерливі пінгвіни"... А на Кубі тепло, і ростуть банани з апельсинами...
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10.03.2026 09:14 Відповісти
він не хворий, він - параноік...
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10.03.2026 09:17 Відповісти
Ви так глибоко копаете на лабуха, маменькиного синторчка...
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10.03.2026 09:20 Відповісти
Щось його зовсім понесло. Скоро нападе на Бетельгейзе і Глізе 4...
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10.03.2026 09:17 Відповісти
Руде тефлоновна очко не на жарт розхухерилось
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10.03.2026 09:20 Відповісти
Та як пыня.
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10.03.2026 09:23 Відповісти
Одне , що зрозумiло: муйлушу Украiна загнала пiд стiл, щоби не висовувався наперед. Другого американцi скоро загонять.
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10.03.2026 09:28 Відповісти
трумпло ,поглинатель ху* в ...хоч Куба і хвіст кремлівський ...
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10.03.2026 09:26 Відповісти
/gif/boze-iake-koncene-odJTRv
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10.03.2026 09:28 Відповісти
Яка все-таки гидота, аж трошки хочеться, щоб цьому дружбану іншого "поглинателя" десь дали добрих триздюлей...
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10.03.2026 09:40 Відповісти
Доки в світі правитимуть такі ідіоти, як Трамп, *****, Сі, Зеля, Орбан, Фіцо, Хаменеї - доти будуть війни.
І, головне - обирає же їх хтось... ну, ладно, всі інші, алеж четверо з названих обрані на прямих демократичних виборах більшістю населення (виборців) країни! Хтось 50% отримав, а хтось і всі 73%.... Ось де біда....
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10.03.2026 09:48 Відповісти
Виборчу систему потрібно змінювати. Голосують тільки ті хто наповнює бюджет. Решта - обслуговує вибори.
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10.03.2026 10:38 Відповісти
Коментар від людини яка забила на історію - бо людина яка хоч трішечку в школі вчила історію знала б шо спочатку такі права і мали категорія людей яку ви описали . Голосувати має кожен хто доведе принаймі шо розуміє шо таке причина і наслідок - і вмієє критично думати хоч трішечки ( не лозунгами а фактами ).
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10.03.2026 10:59 Відповісти
Демократичні вибори необхідна, але далеко не достатня умова демократичної системи. В історії багато прикладів перетворення демократично обраних кандидатів в диктаторів, навіть кривавих. Дуже важко забезпечити достатній рівень громадянської освіти виборців, імунітет перед дезінформацією, стійкість до фальшивих гасел і обіцянок. Той же Трамп використовував далеко не нові прийоми - "нас, американців, всі обкрадають, нами користуються...", "MAGA", якось дуже схожі на гасла 30-років минулого століття, що "піднімали дух нації" після поразки в першій Світовій. До речі, тоді теж були "демократичні вибори".
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10.03.2026 10:43 Відповісти
Чого важко - тре шоб обовязковим предметом в школі була логіка . Вона більш необхідна ніж алгебра - бо коли людина вміє думати логічно то алгебру вона сама вивчить ( математика логічна тому шо ).
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10.03.2026 11:03 Відповісти
Ну якщо вдасться знищити ще один розсадник комуністичного лайна та злиднів -- чому ні. Момент зараз вдалий. Рашка не рипнеться, бо прецендент сама створила, напавши на Україну. Чи зможе зробити Трамп це вдало -- скоріш усього ні, бо він все робить крізь призму власної наживи. Це погана призма для успішний дій.
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10.03.2026 12:18 Відповісти
І це вам називали цивілізованим заходом з цінностями. А насправді це дикарі, які служать мамоні.
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10.03.2026 13:55 Відповісти
 
 