Трамп: Куба "скоро впаде", хочу "поставити туди" держсекретаря Рубіо

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", а свого державного секретаря США Марко Рубіо він хоче зробити намісником після повалення режиму.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Політик зазначив, що Куба є "наступним завданням" його адміністрації після Ірану.

"Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано [з іншими подіями], але Куба теж впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Вони хочуть домовитися, тому я збираюся поставити туди Марко [Рубіо], і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова — після 50 років. Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це саме йде мені до рук завдяки мені, воно впало, але воно все ж таки впало мені прямо до рук. І у нас все йде дуже добре", - заявив Трамп.

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Також Трамп повідомив, що Рубіо нібито вже погодився та "чекає" вирішення "проблеми Куби".

Під час зустрічі в Білому домі американський президент говорив, що США хочуть "спочатку покінчити з Іраном", а Куба — це "питання часу".

Відносини між Кубою та США

Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.

У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.

Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.

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