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Новини Трамп погрожує Кубі
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Трамп: Куба "скоро впаде", хочу "поставити туди" держсекретаря Рубіо

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", а свого державного секретаря США Марко Рубіо він хоче зробити намісником після повалення режиму.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

Політик зазначив, що Куба є "наступним завданням" його адміністрації після Ірану.

"Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано [з іншими подіями], але Куба теж впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Вони хочуть домовитися, тому я збираюся поставити туди Марко [Рубіо], і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова — після 50 років. Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це саме йде мені до рук завдяки мені, воно впало, але воно все ж таки впало мені прямо до рук. І у нас все йде дуже добре", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Куба може стати наступною після Ірану

Також Трамп повідомив, що Рубіо нібито вже погодився та "чекає" вирішення "проблеми Куби".

Під час зустрічі в Білому домі американський президент говорив, що США хочуть "спочатку покінчити з Іраном", а Куба — це "питання часу".

Відносини між Кубою та США

  • Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.
  • У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.
  • Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.

Читайте також: Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"

Автор: 

Куба (112) США (26726) Трамп Дональд (8926) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+24
Зеленського став, він же Че Гевара небритий
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06.03.2026 20:10 Відповісти
+18
Взагалі поїхав дах у старого педофіла.
Я хз як америкоси можуть мати такого президента.
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06.03.2026 20:12 Відповісти
+16
властєлін міра!!! вседєржітєль!
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06.03.2026 20:10 Відповісти
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Зеленського став, він же Че Гевара небритий
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06.03.2026 20:10 Відповісти
Зе Гевара!
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06.03.2026 20:13 Відповісти
"Слышиш, чеканят шаг,
Это идут барбудос !"

та ЗЄльоний весь у парамілітарці - місцевим мулатам зайде

.
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06.03.2026 20:35 Відповісти
та й киздюк ще який !

Фідель з любов'ю буде дивитись з того світу на "прєємніка"

а Маленького Марко рудий може призначити генерал-губернатором острова Борнео, коли захистить його від місцевих ісламістів

.
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06.03.2026 20:14 Відповісти
ну або керувати великими красивими ...
імператорськими пінгвінами на о-ві Гренландія

короче, при рудому відкривається багато чудових вакансій на великих красивих островах за великими морями.

.
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06.03.2026 20:17 Відповісти
Посмотрите на события с другой стороны. Кубинцы всё время поддерживают Путина. Многие из них воюют против нас. Расхерачить Кубу на хрен-священный долг трампа. Как и случая с Ираном, это нам только на руку. При всём при том что Трамп вполне сумасшедший
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06.03.2026 21:57 Відповісти
зняття санкцій з кацапської нафти нам також допоможе?
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07.03.2026 02:07 Відповісти
увы.шо маемо
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07.03.2026 12:01 Відповісти
властєлін міра!!! вседєржітєль!
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06.03.2026 20:10 Відповісти
схопив Бога за бороду так, що той струсити його не може

але то врємєнно...

.
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06.03.2026 20:18 Відповісти
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06.03.2026 21:10 Відповісти
одне з найкращіх фото трампа.
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06.03.2026 20:11 Відповісти
як то кажуть, "характерне"

.
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06.03.2026 20:19 Відповісти
саме це фото повинно бути на надгробку.
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06.03.2026 20:20 Відповісти
еге ж, з ептафью - "Небіжчик був ще тим кіздюком !"

.
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06.03.2026 20:36 Відповісти
Дід після недільного закрепу таки сходив в туалет.
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06.03.2026 20:21 Відповісти
Бо поставив клізму.
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06.03.2026 20:44 Відповісти
Ну,таки може Меланка допомогла,бо дід уже не такий "гібкій" як раніше.Раніше він себе в дупу цілував не дуже напружуючись.
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Я иго по дипломатицкой части прочу...
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06.03.2026 20:11 Відповісти
Імператор Всіх Америк та Ірану ))
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06.03.2026 20:12 Відповісти
Взагалі поїхав дах у старого педофіла.
Я хз як америкоси можуть мати такого президента.
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06.03.2026 20:12 Відповісти
А жилётку зшив?
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06.03.2026 20:13 Відповісти
Та давай вже одразу медведчука, зробить, як ви з ×уйлом любите - через жопу.
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06.03.2026 20:14 Відповісти
Та признач вже себе намісником Бога на землі, а може й самим Богом і вгомонись, «миротворець» хрінів!
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06.03.2026 20:14 Відповісти
не на часі.
На часі нобелівка, а потім і можна сказати що ві і є Бог.
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06.03.2026 20:19 Відповісти
Бог на землі лише один...це Кім Чен Ин....а до нього ще треба добратися
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06.03.2026 20:39 Відповісти
Яке ж воно гидке!
Мені було соромно за вибори 2019-го перед всім цивілізованим світом, але зараз я вже нічого не розумію - відверті шахраї та подонки приходять до влади ВСЮДИ!
Це ж який занепад демократії, якщо в Штатах на ЛЕГІТИМНИХ і ДЕМОКРАТИЧНИХ виборах перемогло оце уЙо*іще!
Боже, розбуди мене, бо мені наснився кошмар.
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06.03.2026 20:16 Відповісти
Якби 50 років тому трамп був президентом, то я у дитинстві заради сміху до цирку не ходив би.
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06.03.2026 20:17 Відповісти
зараз марко є рубіо у квадраті - Держсекретар і одночасно радник по нацбезпеці, а так ще стане губернаторм Куби - тобто рубіо у кубі.
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06.03.2026 20:17 Відповісти
есть такая байка...
Никулин заболел, сидит дома, скучно. Смотрит по телевизору кубинский фильм...
Входит сын, спрашивает: папа, что ты смотришь? это же гавно...
Никулин: нет, это гавно в кубе!
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06.03.2026 20:27 Відповісти
Родовий герб може замовляти. Сам імператор Америки йому титул та землі передав
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Покірність, покірність і ще раз покірність. Як багато разів бачили на прикладі дій Заходу, ця концепція сили працює. Народи стають покірними.
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06.03.2026 20:19 Відповісти
Ти сам скоро впадеш, дурко!
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06.03.2026 20:20 Відповісти
Ну і тим не меньше майже всіх другорядних союзників уйла потихеньку прибирає. Може прсто ніхто у світі не знає секретного плану США, та йього кінцеву мету.
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06.03.2026 20:20 Відповісти
План - прибрати всіх, хто просив грошей у пуйла, підвищити ціну на нафту і ракети ППО.
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06.03.2026 20:26 Відповісти
Куба - це Новоамерика! Кубинці та американці один народ!
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06.03.2026 20:20 Відповісти
Сатрапы).
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06.03.2026 20:20 Відповісти
Дєспоти та тирани, Навуходоносори....
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06.03.2026 20:45 Відповісти
Це щось типу неоколоніалізму. Ренесанс білої людини.
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06.03.2026 20:20 Відповісти
#кубанаш ?

іспано-американська війна за Кубу 1898 р. дала початок добі імперіазіму.

вважається першою в історії війною за переділ уже поділеного світу.

.
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06.03.2026 20:41 Відповісти
Отличная работа Дональд,всех кубинских комуняк нужно сбросить в залив свиней.
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06.03.2026 20:20 Відповісти
После Венесуэлы деда ожидаемо понесло. ) Такие быстрые и громкие победы и фанфары очень вредно влияют на неокрепшую психику. У нас свой пример имеется.
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06.03.2026 20:21 Відповісти
І тут цивілізований світ понесло. В точку.
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06.03.2026 20:24 Відповісти
Тут все просто! Не отримав премію миру,хоче премію війни!
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06.03.2026 20:24 Відповісти
Рубіо є найбільш адекватним з цієї команди. За Кубу я спокійний, на відміну від США.
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06.03.2026 20:21 Відповісти
Тим більше в нього кубинське коріння.
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06.03.2026 20:35 Відповісти
Ну,а що?Америка Південна та Північна повинна належати американцям! Логічно?
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06.03.2026 20:23 Відповісти
Рубіо - віцекороль Куби, а Трам - імператор Америки?
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06.03.2026 20:23 Відповісти
Трамп - император галактики, в Америке ему тесновато).
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06.03.2026 20:28 Відповісти
Донні, не кажи гоп, поки не перескочиш.
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06.03.2026 20:23 Відповісти
Рубіо - на Кубу, Віткоффа - на Ізраїль, мера Нью-Йорка Зохрана - на Індію, Венса - на Шотландію, а сам на Німеччину ???
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06.03.2026 20:25 Відповісти
Таке враженя, що у нього у голові бігає Маріо, п*здить ногами гриби й цибає з вугла у вугол...
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06.03.2026 20:34 Відповісти
Гриби він не киздить,а збирає,сушить і нюхає.
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06.03.2026 20:54 Відповісти
Сук@, як же ми раніше нудно і одноманітно жили...
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06.03.2026 20:37 Відповісти
Марко мабуть радий мяко кажучи
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06.03.2026 20:38 Відповісти
вср..лась Марку та Куба, якщо він може стати президентом Америки !

.
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06.03.2026 21:01 Відповісти
Все це закінчится тим. що усі країни Афріки, Азії, Центральної та Південної Америки вишукуються в чергу на вступ в ОДКБ.
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06.03.2026 20:39 Відповісти
ще раз !

розскажи нам про ту ОДеКеБе

.
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06.03.2026 21:02 Відповісти
Мы наш, мы новый мир построим.
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06.03.2026 20:43 Відповісти
Коли світ перебував у владі дибілів. Така вийде книга бестселер в майбутньому
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06.03.2026 20:48 Відповісти
Куба теж планувала напасти на США?
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06.03.2026 21:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gg6t0cvALm4

Розгромний виступ сенатора друга покійного майкейна у Сенаті - Трамп , Епштейн, Кремль ...
зачитує текст перкладу виступу Юрій Рашнкін
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06.03.2026 21:08 Відповісти
Готуйте санітарів та конвеер різних Премій
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06.03.2026 21:22 Відповісти
треба було дати того Нобеля діду , можливо заспокоївся ... на віки .
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06.03.2026 21:25 Відповісти
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06.03.2026 21:44 Відповісти
Рубіо не погодиться на президента Куби. Він кандидат в президенти США.
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06.03.2026 21:54 Відповісти
Як Санчо Панса став губернатором острова.
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06.03.2026 22:20 Відповісти
Вот облом для Рубио. Он то планировал в будущем стать президентом США. От того и занялся политической проституций у усиленно лизал мошеннику, которого ранее обещал всеми усилиями не допустить к власти. А мошенник так красиво сделал Рубио.
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06.03.2026 22:25 Відповісти
відправив в ссилку
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07.03.2026 02:09 Відповісти
Воно хворе!!! Воно насправді хворе!!!
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06.03.2026 22:34 Відповісти
Згадалась пєсдня кумедна:
« все, пісєц, я тєпєрь властєлін колєц.
я теперь властєлін колец, фсьо, пісєц».
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06.03.2026 22:39 Відповісти
Пошлють Рубіо в заслання... І хто ж тоді біля діда залишиться з адекватніших?
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07.03.2026 00:23 Відповісти
 
 