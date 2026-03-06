Трамп: Куба "скоро впаде", хочу "поставити туди" держсекретаря Рубіо
Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд Куби "скоро впаде", а свого державного секретаря США Марко Рубіо він хоче зробити намісником після повалення режиму.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
Політик зазначив, що Куба є "наступним завданням" його адміністрації після Ірану.
"Куба, до речі, скоро впаде. Це не пов’язано [з іншими подіями], але Куба теж впаде. Вони так сильно хочуть укласти угоду. Вони хочуть домовитися, тому я збираюся поставити туди Марко [Рубіо], і ми побачимо, як це спрацює. Ми зараз справді зосереджені на цьому. У нас є багато часу, але Куба готова — після 50 років. Я спостерігаю за цим уже 50 років, і тепер це саме йде мені до рук завдяки мені, воно впало, але воно все ж таки впало мені прямо до рук. І у нас все йде дуже добре", - заявив Трамп.
Також Трамп повідомив, що Рубіо нібито вже погодився та "чекає" вирішення "проблеми Куби".
Під час зустрічі в Білому домі американський президент говорив, що США хочуть "спочатку покінчити з Іраном", а Куба — це "питання часу".
Відносини між Кубою та США
- Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.
- У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.
- Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.
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Это идут барбудос !"
та ЗЄльоний весь у парамілітарці - місцевим мулатам зайде
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Фідель з любов'ю буде дивитись з того світу на "прєємніка"
а Маленького Марко рудий може призначити генерал-губернатором острова Борнео, коли захистить його від місцевих ісламістів
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імператорськими пінгвінами на о-ві Гренландія
короче, при рудому відкривається багато чудових вакансій на великих красивих островах за великими морями.
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але то врємєнно...
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Я хз як америкоси можуть мати такого президента.
На часі нобелівка, а потім і можна сказати що ві і є Бог.
Мені було соромно за вибори 2019-го перед всім цивілізованим світом, але зараз я вже нічого не розумію - відверті шахраї та подонки приходять до влади ВСЮДИ!
Це ж який занепад демократії, якщо в Штатах на ЛЕГІТИМНИХ і ДЕМОКРАТИЧНИХ виборах перемогло оце уЙо*іще!
Боже, розбуди мене, бо мені наснився кошмар.
Никулин заболел, сидит дома, скучно. Смотрит по телевизору кубинский фильм...
Входит сын, спрашивает: папа, что ты смотришь? это же гавно...
Никулин: нет, это гавно в кубе!
іспано-американська війна за Кубу 1898 р. дала початок добі імперіазіму.
вважається першою в історії війною за переділ уже поділеного світу.
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розскажи нам про ту ОДеКеБе
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Розгромний виступ сенатора друга покійного майкейна у Сенаті - Трамп , Епштейн, Кремль ...
зачитує текст перкладу виступу Юрій Рашнкін
« все, пісєц, я тєпєрь властєлін колєц.
я теперь властєлін колец, фсьо, пісєц».