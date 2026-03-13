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Новини Трамп погрожує Кубі
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У Сенаті США хочуть заборонити Трампу атакувати Кубу без схвалення Конгресу

Трампа хочуть стримати від атак Куби: що відомо?

Демократи в Сенаті США подали законопроєкт, яким пропонується заборонити США атакувати Кубу без схвалення Конгресу.

Про це пише AP News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Резолюцію подали сенатори-демократи Тім Кейн, Рубен Гальєго та Адам Шифф. У ній вимагається від президента вивести війська США з будь-яких бойових дій проти Куби.

Документ можуть винести на голосування до кінця березня.

"Тільки Конгрес має право оголошувати війну згідно з Конституцією, але він (Дональд Трамп. - Ред.) діє, вважаючи, що американські військові – це палацова варта, яка наказує військові дії в Карибському басейні, Венесуелі та Ірані без дозволу Конгресу чи будь-яких пояснень своїх дій американському народу", - сказав сенатор Кейн.

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Трамп про Кубу

  • Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.
  • У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.
  • Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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Автор: 

Куба (112) США (26787) Трамп Дональд (8985) Сенат США (646)
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Топ коментарі
+7
Тільки Конгрес має право оголошувати війну згідно з Конституцією

Ну і??? То де ж ваші розрекламовані суди??? Де верховенство права??? Чому один божевільний плює на конституцію і ніхто йому нічого не може зробити???
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13.03.2026 09:32 Відповісти
+7
Омерика таки "зробила себе разом", тепер розхльобує.
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13.03.2026 09:32 Відповісти
+7
Донні вже пора прислуховуватись до рекомендацій лікарів, а не конгресменів.
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13.03.2026 09:36 Відповісти

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