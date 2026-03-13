У Сенаті США хочуть заборонити Трампу атакувати Кубу без схвалення Конгресу

Демократи в Сенаті США подали законопроєкт, яким пропонується заборонити США атакувати Кубу без схвалення Конгресу.

Про це пише AP News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Резолюцію подали сенатори-демократи Тім Кейн, Рубен Гальєго та Адам Шифф. У ній вимагається від президента вивести війська США з будь-яких бойових дій проти Куби.

Документ можуть винести на голосування до кінця березня.

"Тільки Конгрес має право оголошувати війну згідно з Конституцією, але він (Дональд Трамп. - Ред.) діє, вважаючи, що американські військові – це палацова варта, яка наказує військові дії в Карибському басейні, Венесуелі та Ірані без дозволу Конгресу чи будь-яких пояснень своїх дій американському народу", - сказав сенатор Кейн.

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Трамп про Кубу

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.

У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.

Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.

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