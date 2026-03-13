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У Сенаті США хочуть заборонити Трампу атакувати Кубу без схвалення Конгресу
Демократи в Сенаті США подали законопроєкт, яким пропонується заборонити США атакувати Кубу без схвалення Конгресу.
Про це пише AP News, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Резолюцію подали сенатори-демократи Тім Кейн, Рубен Гальєго та Адам Шифф. У ній вимагається від президента вивести війська США з будь-яких бойових дій проти Куби.
Документ можуть винести на голосування до кінця березня.
"Тільки Конгрес має право оголошувати війну згідно з Конституцією, але він (Дональд Трамп. - Ред.) діє, вважаючи, що американські військові – це палацова варта, яка наказує військові дії в Карибському басейні, Венесуелі та Ірані без дозволу Конгресу чи будь-яких пояснень своїх дій американському народу", - сказав сенатор Кейн.
Трамп про Кубу
- Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року Трамп натякнув на можливість "дружнього" захоплення Куби, не уточнюючи деталей.
- У березні після початку операції в Ірані Трамп сказав, що Куба може стати наступною.
- Пізніше лідер США заявив, що перед Кубою нібито стоїть вибір між двома сценаріями: погодитися на "дружнє поглинання" або ж зіткнутися з "недружнім" варіантом, водночас він додав, що різниця між ними, за його словами, не є принциповою.
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Ну і??? То де ж ваші розрекламовані суди??? Де верховенство права??? Чому один божевільний плює на конституцію і ніхто йому нічого не може зробити???