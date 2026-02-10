В США заявили, что администрация Трампа хочет противодействовать "цензуре" в ЕС, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделять финансирование на программы по "продвижению свободы слова" в европейских странах, рассматривая это как противодействие правилам ЕС, которые в Вашингтоне называют цензурными.

Как отмечается, американские чиновники резко критикуют закон Европейского Союза о цифровых услугах, а также закон Великобритании об онлайн-безопасности. В США считают, что эти нормы ограничивают свободу слова, в частности возможность критиковать миграционную политику.

Кроме того, в Вашингтоне заявляют, что европейские правила создают чрезмерные регуляторные требования для американских технологических компаний.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс во время поездок в Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен планирует обсуждать вопросы свободы слова с правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.

По ее словам, целью этих визитов станет предоставление грантов, направленных на поддержку и продвижение свободы слова в европейских странах.

