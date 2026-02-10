В США заявили, что администрация Трампа хочет противодействовать "цензуре" в ЕС, - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделять финансирование на программы по "продвижению свободы слова" в европейских странах, рассматривая это как противодействие правилам ЕС, которые в Вашингтоне называют цензурными.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, американские чиновники резко критикуют закон Европейского Союза о цифровых услугах, а также закон Великобритании об онлайн-безопасности. В США считают, что эти нормы ограничивают свободу слова, в частности возможность критиковать миграционную политику.
Кроме того, в Вашингтоне заявляют, что европейские правила создают чрезмерные регуляторные требования для американских технологических компаний.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс во время поездок в Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен планирует обсуждать вопросы свободы слова с правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.
По ее словам, целью этих визитов станет предоставление грантов, направленных на поддержку и продвижение свободы слова в европейских странах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нє інтєрєсуєт!
бо - агент Краснов є рузький партизан.
.
https://www.theguardian.com/books/2025/apr/24/pen-america-writers-censorship
Піндоси шагу!! ( Копійки $¢ ) даром не дадуть!!!
https://news.mediabrama.com/pentagon-rozryvaye-vidnosyny-z-garvardom-cherez-vokesteriv-prypynyayuchy-navchannya-programy-ta-stypendiyi/
https://ms.detector.media/withoutsection/post/37807/2025-04-16-administratsiya-trampa-zaklykaie-garvard-prosyty-vybachennya-za-krychushchyy-antysemityzm/