В США заявили, что администрация Трампа хочет противодействовать "цензуре" в ЕС, - Reuters

Белый дом подтвердил, что США работают над планом Трампа уже месяц

Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделять финансирование на программы по "продвижению свободы слова" в европейских странах, рассматривая это как противодействие правилам ЕС, которые в Вашингтоне называют цензурными.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, американские чиновники резко критикуют закон Европейского Союза о цифровых услугах, а также закон Великобритании об онлайн-безопасности. В США считают, что эти нормы ограничивают свободу слова, в частности возможность критиковать миграционную политику.

Кроме того, в Вашингтоне заявляют, что европейские правила создают чрезмерные регуляторные требования для американских технологических компаний.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс во время поездок в Дублин, Будапешт, Варшаву и Мюнхен планирует обсуждать вопросы свободы слова с правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.

По ее словам, целью этих визитов станет предоставление грантов, направленных на поддержку и продвижение свободы слова в европейских странах.

+10
А цензура в кацапстані їх не цікавить, ні?
10.02.2026 16:04 Ответить
+7
а что там с файлами эпштейна, они входят в опцию "свобода слова"?
10.02.2026 16:28 Ответить
+6
У PEN America побоюються зменшення свободи слова і можливих затримань письменників у США на тлі загального зменшення свободи слова за час каденції Дональда Трампа. The Guardian
https://www.theguardian.com/books/2025/apr/24/pen-america-writers-censorship
10.02.2026 16:07 Ответить
А цензура в кацапстані їх не цікавить, ні?
10.02.2026 16:04 Ответить
ні!
нє інтєрєсуєт!
бо - агент Краснов є рузький партизан.

.
10.02.2026 16:16 Ответить
Ні, бо путін нападьот з "орєшніком".
10.02.2026 16:38 Ответить
У PEN America побоюються зменшення свободи слова і можливих затримань письменників у США на тлі загального зменшення свободи слова за час каденції Дональда Трампа. The Guardian
https://www.theguardian.com/books/2025/apr/24/pen-america-writers-censorship
10.02.2026 16:07 Ответить
Молодці, правильно, більше європейців мають знати про злочини "мирних мігрантів" і про етнічне заміщення європейців.
10.02.2026 16:08 Ответить
Стоп, Ви вірете що трампони будуть важливе казати а не брехати ?? А чому саме за американські гроші така щедрість ??
Піндоси шагу!! ( Копійки $¢ ) даром не дадуть!!!
10.02.2026 19:37 Ответить
мені головне, щоб вони розбудили європейців, поки ті не стали меншинами у власних країнах
10.02.2026 19:46 Ответить
Далі - ще 25 штатів до існуючих 50 😁
10.02.2026 16:09 Ответить
а что там с файлами эпштейна, они входят в опцию "свобода слова"?
10.02.2026 16:28 Ответить
куйло дав команду американському агенту "краснову" зняти цензуру в ЄС,на рашистські всілякі "аль джазіра"."раша тудей" і т.д і т п...
10.02.2026 16:28 Ответить
Аль джазіра наче фінансуються з Катару. Чи я забув щось..
10.02.2026 19:35 Ответить
не важливо країна.а важливо чиї гроші...
11.02.2026 12:05 Ответить
Европейские народы самые покорные народы в мире.
10.02.2026 16:45 Ответить
І цей же час чморять Гарвард.
https://news.mediabrama.com/pentagon-rozryvaye-vidnosyny-z-garvardom-cherez-vokesteriv-prypynyayuchy-navchannya-programy-ta-stypendiyi/

https://ms.detector.media/withoutsection/post/37807/2025-04-16-administratsiya-trampa-zaklykaie-garvard-prosyty-vybachennya-za-krychushchyy-antysemityzm/
10.02.2026 17:04 Ответить
Не американська це справа. Хай он краще порядок вдома понаволять, розберуться з носіями мексиканських прапорів.
10.02.2026 17:25 Ответить
Це пуйло дало спецзавдання, бо рашапропаганду почали прикривати в Європі.
10.02.2026 17:38 Ответить
Колись в 30 роках 20 ст. здається один американський сенатор сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами...". Сьогодні це можна сказати і про путіноїдну парашію, а тут аналогічно - оця трампівська тусовка, яка руйнує демократію, свободу слова у себе в США називають себе "борцями за свободу слова в Європі".
10.02.2026 18:08 Ответить
А як сцяло як сцяло ... У вуха своїм шанувальникам, що буде зменьшувати розходи і Держборг_сша )))
10.02.2026 19:34 Ответить
 
 