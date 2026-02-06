Мелони во время встречи с Вэнсом: Европа и США имеют общие ценности

Джорджа Мелони и Джей Ди Венса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелониво время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Милане заявила, что у Европы и Соединенных Штатов - общие ценности.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

О чем встреча

Мелони приняла Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио в Милане перед официальным открытием Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Американские топ-чиновники прибыли в Италию, чтобы принять участие в церемонии открытия, а также встретиться с Мелони и обсудить вопросы двусторонних отношений.

"Мы в последний раз встречались с вице-президентом в Риме на инаугурации Папы Льва XIV, а сегодня мы снова встречаемся на церемонии открытия Олимпиады. Эти два события иллюстрируют систему ценностей, которые объединяют Европу и Соединенные Штаты, которые объединяют Запад, что, очевидно, является основой нашего сотрудничества, нашей дружбы и будущего, которое мы хотим строить вместе", - подчеркнула Мелони на встрече с Вэнсом и Рубио.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит ценностям" континента.

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в Давосе

    состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Топ комментарии
+4
Мелоні під час зустрічі з Венсом: Європа та США мають спільні цінності.

Які спільні цінності?
Загрібати жар чужими руками?
Торгувати з різними пі#арасами, бо це вигідно.

Ваші "спільні цінності" лежать в Швейцарських банках!
06.02.2026 18:48 Ответить
+3
Так що там із закликом Папи про мир під час ігор? Домовилися не розпочинати ігри, поки ерефія не зупинить вогонь???
06.02.2026 18:42 Ответить
+2
Венс - ставленик технологічних (цифрових) мільярдерів США, повністю залежна людина, яка не має навіть натяку на власну думку- ідеальна кандидатура на посаду президента США для нових володарів США. Мелоні може й не розуміє це, але інтуїтивно (ср-ою) відчуває.
06.02.2026 19:13 Ответить
Якбиж то так...
06.02.2026 18:40 Ответить
Віце-президент -людина "внутрішньої заміни- підмоги" президента , тим паче там по-справжньому й повинен бути держ-секретар.
То невже Венс принюхується вже до трону короля?
06.02.2026 18:40 Ответить
Черговий Папа - лутший друх фіскультурнікав?
06.02.2026 18:48 Ответить
але до його думки можуть дослухатися...
06.02.2026 18:51 Ответить
Які цінності у жлоба Венса, підібраного Пітером Тілем на огайському смітнику?
Хіба що ті ж самі що і у Безумної.
06.02.2026 19:35 Ответить
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ЗВІДКІЛЯ ЦІННОСТІ !?)
06.02.2026 20:04 Ответить
Їх цінності абсолютно щирі і буквальні. Вони з банківських рахунків і крипто гаманців.
06.02.2026 20:25 Ответить
А ІНФЛЯЦІЯ КОЛИВАННЯ КУРСА ТА Й ДЕФОЛТ МОЖЕ БУТИ !)
06.02.2026 20:39 Ответить
 
 