Мелони во время встречи с Вэнсом: Европа и США имеют общие ценности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелониво время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Милане заявила, что у Европы и Соединенных Штатов - общие ценности.

Об этом сообщило итальянское агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

О чем встреча

Мелони приняла Вэнса и госсекретаря США Марко Рубио в Милане перед официальным открытием Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Американские топ-чиновники прибыли в Италию, чтобы принять участие в церемонии открытия, а также встретиться с Мелони и обсудить вопросы двусторонних отношений.

"Мы в последний раз встречались с вице-президентом в Риме на инаугурации Папы Льва XIV, а сегодня мы снова встречаемся на церемонии открытия Олимпиады. Эти два события иллюстрируют систему ценностей, которые объединяют Европу и Соединенные Штаты, которые объединяют Запад, что, очевидно, является основой нашего сотрудничества, нашей дружбы и будущего, которое мы хотим строить вместе", - подчеркнула Мелони на встрече с Вэнсом и Рубио.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит ценностям" континента.

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

