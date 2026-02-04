Идеология США противоречит ценностям Европы. Финляндия обновит доктрину безопасности, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит ценностям" континента.

Его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Раскол США и Европы

В выступлении перед финским парламентом Стубб подчеркнул, что Финляндия обновит свою доктрину внешней политики и политики безопасности, чтобы отразить изменения в международной ситуации.

Это происходит на фоне того, как в январе президент США Дональд Трамп разжег напряженность в отношениях со своими европейскими союзниками из-за Гренландии – территории, принадлежащей Дании.

"Мы должны честно признать, что Соединенные Штаты претерпевают изменения. Меняется их подход к союзникам, а также их внешняя политика", - сказал Стубб.

Идеология США

В агентстве отметили, что Стубб стремился поддерживать тесные отношения с Трампом, чтобы заручиться его поддержкой для Украины в условиях российского вторжения и усилить безопасность Финляндии как соседа России.

В то же время, по словам финского лидера, Вашингтон все же остается "важным союзником".

"Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям", - сказал он.

В качестве примеров таких конфликтов ценностей Стубб назвал подрыв США действующего международного порядка, деятельность вне международных институтов и преуменьшение важности Европы.

