Идеология США противоречит ценностям Европы. Финляндия обновит доктрину безопасности, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит ценностям" континента.

Его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Раскол США и Европы

В выступлении перед финским парламентом Стубб подчеркнул, что Финляндия обновит свою доктрину внешней политики и политики безопасности, чтобы отразить изменения в международной ситуации.

Это происходит на фоне того, как в январе президент США Дональд Трамп разжег напряженность в отношениях со своими европейскими союзниками из-за Гренландии – территории, принадлежащей Дании.

"Мы должны честно признать, что Соединенные Штаты претерпевают изменения. Меняется их подход к союзникам, а также их внешняя политика", - сказал Стубб.

Идеология США

  • В агентстве отметили, что Стубб стремился поддерживать тесные отношения с Трампом, чтобы заручиться его поддержкой для Украины в условиях российского вторжения и усилить безопасность Финляндии как соседа России.

В то же время, по словам финского лидера, Вашингтон все же остается "важным союзником".

"Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям", - сказал он.

В качестве примеров таких конфликтов ценностей Стубб назвал подрыв США действующего международного порядка, деятельность вне международных институтов и преуменьшение важности Европы.

Топ комментарии
Цінності європи це присмоктатися до рашки і китаю? Тоді таки суперечать.
04.02.2026 17:18 Ответить
Важко говорити про єдину ідеологію ЄС, коли його учасники орбан і фіцо привселюдно смокчуть в ×уйла і цим пишаються.
04.02.2026 17:23 Ответить
Це ти сам роздер Україну разом з кацапами, в тому пер шукаєш винних🙂 всі винні навколо, окрім тебе.
04.02.2026 17:49 Ответить
Ви помиляєтесь.
04.02.2026 17:32 Ответить
Чому? Може і помиляюся, але ви не навели аргументів проти моєї думки.
04.02.2026 17:55 Ответить
дурню аргументи ні до чого -
він всі відповіді знає наперед

.
04.02.2026 18:43 Ответить
у США ттакі самі ціності. Роздерли Україну разом з кацапстаном , починаючи з 2014 року. тепер умили руки . Ми тут ніпрічьом
04.02.2026 17:37 Ответить
Це ти сам роздер Україну разом з кацапами, в тому пер шукаєш винних🙂 всі винні навколо, окрім тебе.
04.02.2026 17:49 Ответить
ярік не газуй. розкажи де Лендліз та обіцяна західними партнерами зброя для перемоги України. де ? Українці їм повірили , а вони... освіжи память . США «роблять все можливе», щоб допомогти Україні реалізувати план перемоги - Остін Сполучені Штати не допустять перемоги Росії у війні з Україною і допомагатимуть Києву постачанням військової допомоги, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
04.02.2026 18:15 Ответить
Хто обіцяв і що? Америка поставила зброї більше за будь яку країну в рази. США не зобовʼязані нічим крім доброго слова, доречі. Проте толку від допомоги, коли міндічи все розкрадають а верховний генерал-адмірал готується до шашликів, анонсує великий контрнаступ і грозить всю техніку разом з людьми в полях і тримається кусочка курська всім чим є заради потужного відосіка
04.02.2026 20:00 Ответить
назарчику хто заставив Україну знищити свою ядену зброю в обімін на обіцянки захищати її в разі нападу? яка допомога? навіщо США заборонили ЗСУ чинити спротив кацапам при окупації Криму та Донбасу? я тобі скажу , тому що вони продали їх кацапам . надали десяток старих абрамсів та зброю для окопниїх боїв з забороною бити по теріторії РФ. щоб Україна не так швидко програла ,от і вся допомога . Де лендліз ?
04.02.2026 20:43 Ответить
Грицько, ніхто ніщо не обіцяв. Те що комуніст віддав ядерну зброю в обмін на добре слово це питання до комуніста який живе поживає на віллі у Швейцарії. Меморандум це не зобовʼязання. США надали десятки а то і сотні мільярдів доларів, розвіддані та комунікаційні засоби. А також брали участь у плануванні поки верховний генерал-адмірал не захотів провести великий контрнаступ самостійно, як він пройшов всі знають.
04.02.2026 21:29 Ответить
"ніхто ніщо не обіцяв " кацапи теж так стверджують так що кацарил міняй методичку.
04.02.2026 21:33 Ответить
Здувся олух🤣
04.02.2026 23:28 Ответить
Цінності США це МАГА це Америка понад усе. Було б дивно якби європа перейняла такі цінності.
04.02.2026 17:54 Ответить
Liberte, Egalite, Fraterlite -

за 250 років цінності в Європі незмінні

.
04.02.2026 18:41 Ответить
Яким чином цінність "присмоктатись до рашки" може суперечити розгортанню червоних доріжок перед рашкіним фюрером і потугам правопівнів білого дому йому допомогти у війні проти європейської країни?))
05.02.2026 09:00 Ответить
А ше недавно топив за Трампа
04.02.2026 17:36 Ответить
Коли Трамп, обісрався в прямому ефірі, вже не топить.
04.02.2026 17:52 Ответить
певно пан Стубб вирішив добряче в'їпати рудого у наступний партії у гольф
заїпався мабуть піддаватися у грі рудому, ніц це не дало йому
04.02.2026 17:21 Ответить
Схоже, останнім часом пан Стубб серйозно побив горшки з Трампом. На змагання з гольфу в Мар-а-Лаго він вже не запрошується.
04.02.2026 17:25 Ответить
04.02.2026 17:28 Ответить
Стубб спочатку спробував зрозуміти дії Трампа, але коли побачив, що це генератор випадкових висловлювань та непередбачуваних дій, то вирішив надіятися виключно на себе.
Фінляндії до цього не звикати.
Фінляндії до цього не звикати.
04.02.2026 17:28 Ответить
Нинєшня їхня ідеологія, суперечить не тільки цінностям континета, а й цінностям на яких засновани США взагалі !
04.02.2026 17:32 Ответить
Яка ідеологія США..
Ідіократія Трампа.
04.02.2026 17:46 Ответить
ультраправий авторитаризм.
05.02.2026 08:55 Ответить
На дотичну тему, про США, інфа від https://www.ponomaroleg.com/mid-francii-razmazal-maska-i-mirnye-peregovory-v-abudabi/ Олега Пономаря:

МИД Франции размазал Маска. Маск назвал обыски в офисе компании Х в Париже политической атакой. На что МИД Франции ответил, что называть расследование детской порнографии в сети Х политической атакой является манипуляцией. Такая логика может и работает на каком-то острове, но - не во Франции, намек на связи Маска и Трампа с Эпштейном.
04.02.2026 17:53 Ответить
не вдасться тепер Сашку зіграти на полях Мар-а-Лаго.
04.02.2026 18:15 Ответить
Что случилось с этим любителем Трампа. Выгнал из комнаты для взрослых?
04.02.2026 19:13 Ответить
Это идеология Трампа а не США, ***** ну какие же все политики мудаки.
04.02.2026 19:29 Ответить
Трамп захоплює владу в США і росповсюджує свою ідеологію ультраправого авторитаризму на всю країну.
05.02.2026 08:56 Ответить
То він лише так хоче.
05.02.2026 10:04 Ответить
То чого ти з ним в гольф поперся грати з іншими цінностями?
05.02.2026 00:29 Ответить
 
 