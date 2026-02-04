Идеология США противоречит ценностям Европы. Финляндия обновит доктрину безопасности, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать, что Соединенные Штаты меняются и что идеология внешней политики американской администрации "противоречит ценностям" континента.
Его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Раскол США и Европы
В выступлении перед финским парламентом Стубб подчеркнул, что Финляндия обновит свою доктрину внешней политики и политики безопасности, чтобы отразить изменения в международной ситуации.
Это происходит на фоне того, как в январе президент США Дональд Трамп разжег напряженность в отношениях со своими европейскими союзниками из-за Гренландии – территории, принадлежащей Дании.
"Мы должны честно признать, что Соединенные Штаты претерпевают изменения. Меняется их подход к союзникам, а также их внешняя политика", - сказал Стубб.
Идеология США
- В агентстве отметили, что Стубб стремился поддерживать тесные отношения с Трампом, чтобы заручиться его поддержкой для Украины в условиях российского вторжения и усилить безопасность Финляндии как соседа России.
В то же время, по словам финского лидера, Вашингтон все же остается "важным союзником".
"Внешняя политика нынешней администрации США основана на идеологии, которая противоречит нашим собственным ценностям", - сказал он.
В качестве примеров таких конфликтов ценностей Стубб назвал подрыв США действующего международного порядка, деятельность вне международных институтов и преуменьшение важности Европы.
він всі відповіді знає наперед
за 250 років цінності в Європі незмінні
заїпався мабуть піддаватися у грі рудому, ніц це не дало йому
Фінляндії до цього не звикати.
Ідіократія Трампа.
МИД Франции размазал Маска. Маск назвал обыски в офисе компании Х в Париже политической атакой. На что МИД Франции ответил, что называть расследование детской порнографии в сети Х политической атакой является манипуляцией. Такая логика может и работает на каком-то острове, но - не во Франции, намек на связи Маска и Трампа с Эпштейном.