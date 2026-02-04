Ідеологія США суперечить цінностям Європи. Фінляндія оновить безпекову доктрину, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить цінностям" континенту.

Розкол США та Європи

У виступі перед фінським парламентом Стубб наголосив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої політики та політики безпеки, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації.

Це відбувається на тлі того, як у січні президент США Дональд Трамп розпалив напруженість у відносинах зі своїми європейськими союзниками через Гренландію –– територію, що належить Данії,

"Ми повинні чесно визнати, що Сполучені Штати зазнають змін. Змінюється їхній підхід до союзників, а також їхня зовнішня політика", - сказав Стубб.

Ідеологія США

  • В агентстві зазначили, що Стубб прагнув підтримувати тісні відносини з Трампом, щоб заручитися його підтримкою для України в умовах російського вторгнення та посилити безпеку Фінляндії як сусіда Росії.

Водночас, за словами фінського лідера, Вашингтон все ж лишаються "важливим союзником".

"Зовнішня політика нинішньої адміністрації США заснована на ідеології, яка суперечить нашим власним цінностям", - сказав він.

Як приклади таких конфліктів цінностей Стубб назвав підрив США чинного міжнародного порядку, діяльність поза міжнародними інститутами та применшення важливості Європи.

Цінності європи це присмоктатися до рашки і китаю? Тоді таки суперечать.
04.02.2026 17:18 Відповісти
Важко говорити про єдину ідеологію ЄС, коли його учасники орбан і фіцо привселюдно смокчуть в ×уйла і цим пишаються.
04.02.2026 17:23 Відповісти
Це ти сам роздер Україну разом з кацапами, в тому пер шукаєш винних🙂 всі винні навколо, окрім тебе.
04.02.2026 17:49 Відповісти
Чому? Може і помиляюся, але ви не навели аргументів проти моєї думки.
04.02.2026 17:55 Відповісти
дурню аргументи ні до чого -
він всі відповіді знає наперед

.
04.02.2026 18:43 Відповісти
у США ттакі самі ціності. Роздерли Україну разом з кацапстаном , починаючи з 2014 року. тепер умили руки . Ми тут ніпрічьом
04.02.2026 17:37 Відповісти
ярік не газуй. розкажи де Лендліз та обіцяна західними партнерами зброя для перемоги України. де ? Українці їм повірили , а вони... освіжи память . США «роблять все можливе», щоб допомогти Україні реалізувати план перемоги - Остін Сполучені Штати не допустять перемоги Росії у війні з Україною і допомагатимуть Києву постачанням військової допомоги, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
04.02.2026 18:15 Відповісти
Хто обіцяв і що? Америка поставила зброї більше за будь яку країну в рази. США не зобовʼязані нічим крім доброго слова, доречі. Проте толку від допомоги, коли міндічи все розкрадають а верховний генерал-адмірал готується до шашликів, анонсує великий контрнаступ і грозить всю техніку разом з людьми в полях і тримається кусочка курська всім чим є заради потужного відосіка
04.02.2026 20:00 Відповісти
назарчику хто заставив Україну знищити свою ядену зброю в обімін на обіцянки захищати її в разі нападу? яка допомога? навіщо США заборонили ЗСУ чинити спротив кацапам при окупації Криму та Донбасу? я тобі скажу , тому що вони продали їх кацапам . надали десяток старих абрамсів та зброю для окопниїх боїв з забороною бити по теріторії РФ. щоб Україна не так швидко програла ,от і вся допомога . Де лендліз ?
04.02.2026 20:43 Відповісти
Грицько, ніхто ніщо не обіцяв. Те що комуніст віддав ядерну зброю в обмін на добре слово це питання до комуніста який живе поживає на віллі у Швейцарії. Меморандум це не зобовʼязання. США надали десятки а то і сотні мільярдів доларів, розвіддані та комунікаційні засоби. А також брали участь у плануванні поки верховний генерал-адмірал не захотів провести великий контрнаступ самостійно, як він пройшов всі знають.
04.02.2026 21:29 Відповісти
"ніхто ніщо не обіцяв " кацапи теж так стверджують так що кацарил міняй методичку.
04.02.2026 21:33 Відповісти
Здувся олух🤣
04.02.2026 23:28 Відповісти
Цінності США це МАГА це Америка понад усе. Було б дивно якби європа перейняла такі цінності.
04.02.2026 17:54 Відповісти
Liberte, Egalite, Fraterlite -

за 250 років цінності в Європі незмінні

.
04.02.2026 18:41 Відповісти
Яким чином цінність "присмоктатись до рашки" може суперечити розгортанню червоних доріжок перед рашкіним фюрером і потугам правопівнів білого дому йому допомогти у війні проти європейської країни?))
05.02.2026 09:00 Відповісти
А ше недавно топив за Трампа
04.02.2026 17:36 Відповісти
Коли Трамп, обісрався в прямому ефірі, вже не топить.
04.02.2026 17:52 Відповісти
певно пан Стубб вирішив добряче в'їпати рудого у наступний партії у гольф
заїпався мабуть піддаватися у грі рудому, ніц це не дало йому
04.02.2026 17:21 Відповісти
Схоже, останнім часом пан Стубб серйозно побив горшки з Трампом. На змагання з гольфу в Мар-а-Лаго він вже не запрошується.
04.02.2026 17:25 Відповісти
04.02.2026 17:28 Відповісти
Стубб спочатку спробував зрозуміти дії Трампа, але коли побачив, що це генератор випадкових висловлювань та непередбачуваних дій, то вирішив надіятися виключно на себе.
Фінляндії до цього не звикати.
Фінляндії до цього не звикати.
04.02.2026 17:28 Відповісти
Нинєшня їхня ідеологія, суперечить не тільки цінностям континета, а й цінностям на яких засновани США взагалі !
04.02.2026 17:32 Відповісти
Яка ідеологія США..
Ідіократія Трампа.
04.02.2026 17:46 Відповісти
ультраправий авторитаризм.
05.02.2026 08:55 Відповісти
На дотичну тему, про США, інфа від https://www.ponomaroleg.com/mid-francii-razmazal-maska-i-mirnye-peregovory-v-abudabi/ Олега Пономаря:

МИД Франции размазал Маска. Маск назвал обыски в офисе компании Х в Париже политической атакой. На что МИД Франции ответил, что называть расследование детской порнографии в сети Х политической атакой является манипуляцией. Такая логика может и работает на каком-то острове, но - не во Франции, намек на связи Маска и Трампа с Эпштейном.
04.02.2026 17:53 Відповісти
не вдасться тепер Сашку зіграти на полях Мар-а-Лаго.
04.02.2026 18:15 Відповісти
Что случилось с этим любителем Трампа. Выгнал из комнаты для взрослых?
04.02.2026 19:13 Відповісти
Это идеология Трампа а не США, ***** ну какие же все политики мудаки.
04.02.2026 19:29 Відповісти
Трамп захоплює владу в США і росповсюджує свою ідеологію ультраправого авторитаризму на всю країну.
05.02.2026 08:56 Відповісти
То він лише так хоче.
05.02.2026 10:04 Відповісти
То чого ти з ним в гольф поперся грати з іншими цінностями?
05.02.2026 00:29 Відповісти
 
 