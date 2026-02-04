Ідеологія США суперечить цінностям Європи. Фінляндія оновить безпекову доктрину, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить цінностям" континенту.

Його заяву цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розкол США та Європи

У виступі перед фінським парламентом Стубб наголосив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої політики та політики безпеки, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації.

Це відбувається на тлі того, як у січні президент США Дональд Трамп розпалив напруженість у відносинах зі своїми європейськими союзниками через Гренландію –– територію, що належить Данії,

"Ми повинні чесно визнати, що Сполучені Штати зазнають змін. Змінюється їхній підхід до союзників, а також їхня зовнішня політика", - сказав Стубб.

Ідеологія США

В агентстві зазначили, що Стубб прагнув підтримувати тісні відносини з Трампом, щоб заручитися його підтримкою для України в умовах російського вторгнення та посилити безпеку Фінляндії як сусіда Росії.

Водночас, за словами фінського лідера, Вашингтон все ж лишаються "важливим союзником".

"Зовнішня політика нинішньої адміністрації США заснована на ідеології, яка суперечить нашим власним цінностям", - сказав він.

Як приклади таких конфліктів цінностей Стубб назвав підрив США чинного міжнародного порядку, діяльність поза міжнародними інститутами та применшення важливості Європи.

