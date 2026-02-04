Ідеологія США суперечить цінностям Європи. Фінляндія оновить безпекову доктрину, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить цінностям" континенту.
Його заяву цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розкол США та Європи
У виступі перед фінським парламентом Стубб наголосив, що Фінляндія оновить свою доктрину зовнішньої політики та політики безпеки, щоб відобразити зміни в міжнародній ситуації.
Це відбувається на тлі того, як у січні президент США Дональд Трамп розпалив напруженість у відносинах зі своїми європейськими союзниками через Гренландію –– територію, що належить Данії,
"Ми повинні чесно визнати, що Сполучені Штати зазнають змін. Змінюється їхній підхід до союзників, а також їхня зовнішня політика", - сказав Стубб.
Ідеологія США
- В агентстві зазначили, що Стубб прагнув підтримувати тісні відносини з Трампом, щоб заручитися його підтримкою для України в умовах російського вторгнення та посилити безпеку Фінляндії як сусіда Росії.
Водночас, за словами фінського лідера, Вашингтон все ж лишаються "важливим союзником".
"Зовнішня політика нинішньої адміністрації США заснована на ідеології, яка суперечить нашим власним цінностям", - сказав він.
Як приклади таких конфліктів цінностей Стубб назвав підрив США чинного міжнародного порядку, діяльність поза міжнародними інститутами та применшення важливості Європи.
він всі відповіді знає наперед
за 250 років цінності в Європі незмінні
заїпався мабуть піддаватися у грі рудому, ніц це не дало йому
Фінляндії до цього не звикати.
Ідіократія Трампа.
МИД Франции размазал Маска. Маск назвал обыски в офисе компании Х в Париже политической атакой. На что МИД Франции ответил, что называть расследование детской порнографии в сети Х политической атакой является манипуляцией. Такая логика может и работает на каком-то острове, но - не во Франции, намек на связи Маска и Трампа с Эпштейном.