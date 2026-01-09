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Новини Європа та США Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
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Європа має право казати "ні" неприйнятним пропозиціям США, - Барро

Відносини Європи та США: Що сказав Барро?

Європа має повне право чинити опір Сполученим Штатам, коли ті висувають неприйнятні пропозиції.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

Міністр виступив перед дипломатами.

"За кілька місяців нова американська адміністрація вирішила, і це її право, переосмислити зв'язки, що нас об'єднують. Це також наше право сказати "ні" історичному союзнику, хай яким історичним він є, коли його пропозиція є неприйнятною", - зазначив очільник МЗС Франції.

Заява Барро пролунала на тлі слів Трампа про плани контролю США над Гренландією.

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Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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