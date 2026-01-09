Європа має право казати "ні" неприйнятним пропозиціям США, - Барро
Європа має повне право чинити опір Сполученим Штатам, коли ті висувають неприйнятні пропозиції.
Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо?
Міністр виступив перед дипломатами.
"За кілька місяців нова американська адміністрація вирішила, і це її право, переосмислити зв'язки, що нас об'єднують. Це також наше право сказати "ні" історичному союзнику, хай яким історичним він є, коли його пропозиція є неприйнятною", - зазначив очільник МЗС Франції.
Заява Барро пролунала на тлі слів Трампа про плани контролю США над Гренландією.
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
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