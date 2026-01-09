Європа має право казати "ні" неприйнятним пропозиціям США, - Барро

Європа має повне право чинити опір Сполученим Штатам, коли ті висувають неприйнятні пропозиції.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

Міністр виступив перед дипломатами.

"За кілька місяців нова американська адміністрація вирішила, і це її право, переосмислити зв'язки, що нас об'єднують. Це також наше право сказати "ні" історичному союзнику, хай яким історичним він є, коли його пропозиція є неприйнятною", - зазначив очільник МЗС Франції.

Заява Барро пролунала на тлі слів Трампа про плани контролю США над Гренландією.

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Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

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