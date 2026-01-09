РУС
Европа имеет право говорить "нет" неприемлемым предложениям США, - Барро

Отношения Европы и США: Что сказал Барро?

Европа имеет полное право сопротивляться Соединенным Штатам, когда те выдвигают неприемлемые предложения.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно

Министр выступил перед дипломатами.

"За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать "нет" историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо", - отметил глава МИД Франции.

Заявление Барро прозвучало на фоне слов Трампа о планах контроля США над Гренландией.

Читайте: Рубио исключил сценарий военного вмешательства США в Гренландии по примеру Венесуэлы, - Барро

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Евросовет готовит решение, которое обеспечит Украине финансовую стабильность на два года, - Барро

Европа (2248) США (28916) Барро Жан-Ноэль (67)
Сортировать:
Право то оно конечно имеет, но.... )
показать весь комментарий
09.01.2026 12:01 Ответить
Я бы заменил НЕТ на ПНХ, так будет убедительней...
показать весь комментарий
09.01.2026 12:15 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 12:20 Ответить
 
 