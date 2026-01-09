Европа имеет право говорить "нет" неприемлемым предложениям США, - Барро
Европа имеет полное право сопротивляться Соединенным Штатам, когда те выдвигают неприемлемые предложения.
Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
Министр выступил перед дипломатами.
"За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать "нет" историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо", - отметил глава МИД Франции.
Заявление Барро прозвучало на фоне слов Трампа о планах контроля США над Гренландией.
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
