Европа имеет право говорить "нет" неприемлемым предложениям США, - Барро

Европа имеет полное право сопротивляться Соединенным Штатам, когда те выдвигают неприемлемые предложения.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно

Министр выступил перед дипломатами.

"За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать "нет" историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо", - отметил глава МИД Франции.

Заявление Барро прозвучало на фоне слов Трампа о планах контроля США над Гренландией.

Планы США на Гренландию

