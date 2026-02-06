Мелоні під час зустрічі з Венсом: Європа та США мають спільні цінності.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Мілані заявила, що в Європи та Сполучених Штатів спільні цінності.

Про це повідомила італійська агенція ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Про що зустріч

Мелоні прийняла Венса та держсекретаря США Марко Рубіо в Мілані перед офіційним відкриттям Зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Американські топпосадовці прибули до Італії, щоб взяти участь в церемонії відкриття, а також зустрітися з Мелоні й обговорити питання двосторонніх відносин.

"Ми востаннє зустрічалися з віцепрезидентом у Римі на інавгурації Папи Лева XIV, а сьогодні ми знову зустрічаємося на церемонії відкриття Олімпіади. Ці дві події ілюструють систему цінностей, які об’єднують Європу та Сполучені Штати, які об’єднують Захід, що, очевидно, є основою нашої співпраці, нашої дружби та майбутнього, яке ми хочемо будувати разом", - наголосила Мелоні на зустрічі з Венсом та Рубіо.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить цінностям" континенту.

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

