Мелоні під час зустрічі з Венсом: Європа та США мають спільні цінності

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Мілані заявила, що в Європи та Сполучених Штатів спільні цінності.

Про це повідомила італійська агенція ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Про що зустріч

Мелоні прийняла Венса та держсекретаря США Марко Рубіо в Мілані перед офіційним відкриттям Зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Американські топпосадовці прибули до Італії, щоб взяти участь в церемонії відкриття, а також зустрітися з Мелоні й обговорити питання двосторонніх відносин.

"Ми востаннє зустрічалися з віцепрезидентом у Римі на інавгурації Папи Лева XIV, а сьогодні ми знову зустрічаємося на церемонії відкриття Олімпіади. Ці дві події ілюструють систему цінностей, які об’єднують Європу та Сполучені Штати, які об’єднують Захід, що, очевидно, є основою нашої співпраці, нашої дружби та майбутнього, яке ми хочемо будувати разом", - наголосила Мелоні на зустрічі з Венсом та Рубіо.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європу визнати, що Сполучені Штати змінюються і що ідеологія зовнішньої політики американської адміністрації "суперечить цінностям" континенту.

"Рада миру" Дональда Трампа

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.
  • Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".
  • 22 січня у Давосі

     відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

Топ коментарі
Мелоні під час зустрічі з Венсом: Європа та США мають спільні цінності.

Які спільні цінності?
Загрібати жар чужими руками?
Торгувати з різними пі#арасами, бо це вигідно.

Ваші "спільні цінності" лежать в Швейцарських банках!
06.02.2026 18:48 Відповісти
Так що там із закликом Папи про мир під час ігор? Домовилися не розпочинати ігри, поки ерефія не зупинить вогонь???
06.02.2026 18:42 Відповісти
Венс - ставленик технологічних (цифрових) мільярдерів США, повністю залежна людина, яка не має навіть натяку на власну думку- ідеальна кандидатура на посаду президента США для нових володарів США. Мелоні може й не розуміє це, але інтуїтивно (ср-ою) відчуває.
06.02.2026 19:13 Відповісти
Якбиж то так...
06.02.2026 18:40 Відповісти
Віце-президент -людина "внутрішньої заміни- підмоги" президента , тим паче там по-справжньому й повинен бути держ-секретар.
То невже Венс принюхується вже до трону короля?
06.02.2026 18:40 Відповісти
Черговий Папа - лутший друх фіскультурнікав?
06.02.2026 18:48 Відповісти
але до його думки можуть дослухатися...
06.02.2026 18:51 Відповісти
Які цінності у жлоба Венса, підібраного Пітером Тілем на огайському смітнику?
Хіба що ті ж самі що і у Безумної.
06.02.2026 19:35 Відповісти
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ЗВІДКІЛЯ ЦІННОСТІ !?)
06.02.2026 20:04 Відповісти
Їх цінності абсолютно щирі і буквальні. Вони з банківських рахунків і крипто гаманців.
06.02.2026 20:25 Відповісти
А ІНФЛЯЦІЯ КОЛИВАННЯ КУРСА ТА Й ДЕФОЛТ МОЖЕ БУТИ !)
06.02.2026 20:39 Відповісти
 
 