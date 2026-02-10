У США заявили, що адміністрація Трампа хоче протидіяти "цензурі" в ЄС, - Reuters

Білий дім підтвердив, що США працюють над планом Трампа вже місяць

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує виділяти фінансування на програми з "просування свободи слова" в європейських країнах, розглядаючи це як протидію правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурними.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, американські посадовці різко критикують закон Європейського Союзу про цифрові послуги, а також закон Великої Британії про онлайн-безпеку. У США вважають, що ці норми обмежують свободу слова, зокрема можливість критикувати міграційну політику.

Крім того, у Вашингтоні заявляють, що європейські правила створюють надмірні регуляторні вимоги для американських технологічних компаній.

Заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс під час поїздок до Дубліна, Будапешта, Варшави та Мюнхена планує обговорювати питання свободи слова з урядовцями та представниками громадянського суспільства.

За її словами, метою цих візитів стане надання грантів, спрямованих на підтримку та просування свободи слова в європейських країнах.

Топ коментарі
+10
А цензура в кацапстані їх не цікавить, ні?
показати весь коментар
10.02.2026 16:04 Відповісти
+7
а что там с файлами эпштейна, они входят в опцию "свобода слова"?
показати весь коментар
10.02.2026 16:28 Відповісти
+6
У PEN America побоюються зменшення свободи слова і можливих затримань письменників у США на тлі загального зменшення свободи слова за час каденції Дональда Трампа. The Guardian
https://www.theguardian.com/books/2025/apr/24/pen-america-writers-censorship
показати весь коментар
10.02.2026 16:07 Відповісти
Молодці, правильно, більше європейців мають знати про злочини "мирних мігрантів" і про етнічне заміщення європейців.
показати весь коментар
10.02.2026 16:08 Відповісти
Стоп, Ви вірете що трампони будуть важливе казати а не брехати ?? А чому саме за американські гроші така щедрість ??
Піндоси шагу!! ( Копійки $¢ ) даром не дадуть!!!
показати весь коментар
10.02.2026 19:37 Відповісти
мені головне, щоб вони розбудили європейців, поки ті не стали меншинами у власних країнах
показати весь коментар
10.02.2026 19:46 Відповісти
Далі - ще 25 штатів до існуючих 50 😁
показати весь коментар
10.02.2026 16:09 Відповісти
куйло дав команду американському агенту "краснову" зняти цензуру в ЄС,на рашистські всілякі "аль джазіра"."раша тудей" і т.д і т п...
показати весь коментар
10.02.2026 16:28 Відповісти
Аль джазіра наче фінансуються з Катару. Чи я забув щось..
показати весь коментар
10.02.2026 19:35 Відповісти
не важливо країна.а важливо чиї гроші...
показати весь коментар
11.02.2026 12:05 Відповісти
Европейские народы самые покорные народы в мире.
показати весь коментар
10.02.2026 16:45 Відповісти
І цей же час чморять Гарвард.
https://news.mediabrama.com/pentagon-rozryvaye-vidnosyny-z-garvardom-cherez-vokesteriv-prypynyayuchy-navchannya-programy-ta-stypendiyi/

https://ms.detector.media/withoutsection/post/37807/2025-04-16-administratsiya-trampa-zaklykaie-garvard-prosyty-vybachennya-za-krychushchyy-antysemityzm/
показати весь коментар
10.02.2026 17:04 Відповісти
Не американська це справа. Хай он краще порядок вдома понаволять, розберуться з носіями мексиканських прапорів.
показати весь коментар
10.02.2026 17:25 Відповісти
Це пуйло дало спецзавдання, бо рашапропаганду почали прикривати в Європі.
показати весь коментар
10.02.2026 17:38 Відповісти
Колись в 30 роках 20 ст. здається один американський сенатор сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами...". Сьогодні це можна сказати і про путіноїдну парашію, а тут аналогічно - оця трампівська тусовка, яка руйнує демократію, свободу слова у себе в США називають себе "борцями за свободу слова в Європі".
показати весь коментар
10.02.2026 18:08 Відповісти
А як сцяло як сцяло ... У вуха своїм шанувальникам, що буде зменьшувати розходи і Держборг_сша )))
показати весь коментар
10.02.2026 19:34 Відповісти
 
 