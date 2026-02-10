У США заявили, що адміністрація Трампа хоче протидіяти "цензурі" в ЄС, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує виділяти фінансування на програми з "просування свободи слова" в європейських країнах, розглядаючи це як протидію правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурними.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, американські посадовці різко критикують закон Європейського Союзу про цифрові послуги, а також закон Великої Британії про онлайн-безпеку. У США вважають, що ці норми обмежують свободу слова, зокрема можливість критикувати міграційну політику.

Крім того, у Вашингтоні заявляють, що європейські правила створюють надмірні регуляторні вимоги для американських технологічних компаній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітакер про ставлення США до Євросоюзу: "Улюблена тема для скарг"

Заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс під час поїздок до Дубліна, Будапешта, Варшави та Мюнхена планує обговорювати питання свободи слова з урядовцями та представниками громадянського суспільства.

За її словами, метою цих візитів стане надання грантів, спрямованих на підтримку та просування свободи слова в європейських країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні під час зустрічі з Венсом: Європа та США мають спільні цінності