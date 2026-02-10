У США заявили, що адміністрація Трампа хоче протидіяти "цензурі" в ЄС, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа планує виділяти фінансування на програми з "просування свободи слова" в європейських країнах, розглядаючи це як протидію правилам ЄС, які у Вашингтоні називають цензурними.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, американські посадовці різко критикують закон Європейського Союзу про цифрові послуги, а також закон Великої Британії про онлайн-безпеку. У США вважають, що ці норми обмежують свободу слова, зокрема можливість критикувати міграційну політику.
Крім того, у Вашингтоні заявляють, що європейські правила створюють надмірні регуляторні вимоги для американських технологічних компаній.
Заступниця державного секретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс під час поїздок до Дубліна, Будапешта, Варшави та Мюнхена планує обговорювати питання свободи слова з урядовцями та представниками громадянського суспільства.
За її словами, метою цих візитів стане надання грантів, спрямованих на підтримку та просування свободи слова в європейських країнах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нє інтєрєсуєт!
бо - агент Краснов є рузький партизан.
.
https://www.theguardian.com/books/2025/apr/24/pen-america-writers-censorship
Піндоси шагу!! ( Копійки $¢ ) даром не дадуть!!!
https://news.mediabrama.com/pentagon-rozryvaye-vidnosyny-z-garvardom-cherez-vokesteriv-prypynyayuchy-navchannya-programy-ta-stypendiyi/
https://ms.detector.media/withoutsection/post/37807/2025-04-16-administratsiya-trampa-zaklykaie-garvard-prosyty-vybachennya-za-krychushchyy-antysemityzm/