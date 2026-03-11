Путин знает о последствиях в случае нападения на НАТО, будет четкая реакция, - президент Бундестага Клекнер
Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств Европы. В странах ЕС, являющихся членами НАТО, осознают риски возможных провокаций и гибридных действий со стороны Кремля.
Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клекнер перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, ее цитирует "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.
О реакции НАТО
По ее словам, Германия и другие европейские страны хорошо осознают, что Россия имеет на прицеле не только Украину. Она отметила, что в последнее время значительно возросло количество проявлений гибридной войны, включая кибератаки, которые фиксируются и против немецкого парламента.
"Россия является большой угрозой, мы это знаем. Поэтому мы очень реалистично оцениваем ситуацию. Мы не исключаем ничего из того, что может планировать Путин", - заявила Клекнер, отвечая на вопрос о возможных провокациях РФ в Европе на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
В то же время она отметила, что российский диктатор Путин осознает последствия возможных агрессивных действий против государств Североатлантического альянса.
"Но он также знает, что если бы была атакована территория НАТО, это вызвало бы очень четкую реакцию", - убеждена глава Бундестага.
Об Украине
- Клекнер также подчеркнула необходимость ограничить финансовые возможности Кремля для продолжения войны против Украины. Она заверила, что, несмотря на повышенное внимание международного сообщества к ситуации на Ближнем Востоке, Германия не отворачивается от поддержки Украины.
Кроме того, президент Бундестага подчеркнула важность продолжения реформ в Украине, особенно в сфере борьбы с коррупцией, а также отметила роль парламента даже в условиях военного времени.
Отдельно она обратила внимание на опыт Украины в противодействии беспилотникам и другим гибридным угрозам.
