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Новини Наступ Росії на країни НАТО Загроза агресії РФ для Європи
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Путін знає про наслідки у разі нападу на НАТО, буде чітка реакція, - президентка Бундестагу Кльокнер

Президентка Бундестагу Юлія Кльокнер

Росія є загрозою не тільки для України, а й для інших держав Європи. У країнах ЄС, які є членами НАТО, усвідомлюють ризики можливих провокацій та гібридних дій з боку Кремля.

Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, її цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Про реакцію НАТО

За її словами, Німеччина та інші європейські країни добре усвідомлюють, що Росія має на прицілі не лише Україну. Вона зазначила, що останнім часом значно зросла кількість проявів гібридної війни, включно з кібератаками, які фіксуються і проти німецького парламенту.

"Росія є великою загрозою, ми це знаємо. Тому ми дуже реалістично оцінюємо ситуацію. Ми не виключаємо нічого з того, що може планувати Путін", - заявила Кльокнер, відповідаючи на запитання щодо можливих провокацій РФ у Європі на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

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Водночас вона зауважила, що російський диктатор Путін усвідомлює наслідки можливих агресивних дій проти держав Північноатлантичного альянсу. 

"Але він також знає, що якби було атаковано територію НАТО –– це спричинило б дуже чітку реакцію", - переконана очільниця Бундестагу.

Про Україну

  • Кльокнер також наголосила на необхідності обмежити фінансові можливості Кремля для продовження війни проти України. Вона запевнила, що попри посилену увагу міжнародної спільноти до ситуації на Близькому Сході, Німеччина не відвертається від підтримки України.

Крім того, президентка Бундестагу підкреслила важливість продовження реформ в Україні, особливо у сфері боротьби з корупцією, а також відзначила роль парламенту навіть в умовах воєнного часу.

Окремо вона звернула увагу на досвід України у протидії безпілотникам та іншим гібридним загрозам.

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Автор: 

Європа (2508) НАТО (7241) путін володимир (25493) Бундестаг (204)
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Топ коментарі
+9
Ніфіга не буде...
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11.03.2026 20:13 Відповісти
+8
Буде чітка реакція - занепокоєння чи навіть глибоке занепокоєння?
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11.03.2026 20:22 Відповісти
+6
Ну як це ніфіга не буде? Виразять глибоку стурбованість та заявлять, що то напали не на них - так просто мимо проходили!
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11.03.2026 20:19 Відповісти
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Ну вдарить Пуйло дронами, як Іран, куди забажає. І що? У відповдь полетять ядерні ракети, якими засіють Кацапію*
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11.03.2026 20:13 Відповісти
Я кладу процентов 80 что США со своим ядерным арсеналом не вмешаются. Остаются Великобритания, и Франция.
Ядерный арсенал Англии корректируется из за океана.
А брать Францию союзником в войне то же самое что брать аккордеон на охоту
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11.03.2026 21:40 Відповісти
Ніфіга не буде...
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11.03.2026 20:13 Відповісти
Ну як це ніфіга не буде? Виразять глибоку стурбованість та заявлять, що то напали не на них - так просто мимо проходили!
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11.03.2026 20:19 Відповісти
Тому і не б'є, що не буде?
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11.03.2026 20:51 Відповісти
Знає, глибоке занепокоення
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11.03.2026 20:15 Відповісти
Дадуть ще грошей Зеленському під умову направлення ЗСУ на західний фронт?
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11.03.2026 20:15 Відповісти
Ага Вітя Орган не дасть збрехати
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11.03.2026 20:18 Відповісти
Буде чітка реакція - занепокоєння чи навіть глибоке занепокоєння?
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11.03.2026 20:22 Відповісти
Та ***** звичайно знає шо ви будете 150 разів домовлятись, а потім знайдеться якийсь ***** і заблокує ваше рішення.
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11.03.2026 20:23 Відповісти
путін чудово знав і про Будапештський меморандум.
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11.03.2026 20:28 Відповісти
І про Статут оон та купу міжнародних договорів. Навіть з повним і ясним визнанням кордонів та право на державність
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11.03.2026 20:31 Відповісти
О, це вже слова Потужні!! 👍💪
Їх давно не вистачало
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11.03.2026 20:30 Відповісти
Нічого не буде. А натівці США, Словакія та Угорщина будуть різко проти.
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11.03.2026 20:30 Відповісти
А куда девались миллионы кацапских дронов которые им мерещились. Еврошизики.
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11.03.2026 20:31 Відповісти
Полетіли на бази ЮЕсЕй з Ірану.
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11.03.2026 20:52 Відповісти
Буде грізна прес конференція в НАТО і в ООН і просити закликати не робити більше так росію
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11.03.2026 20:37 Відповісти
Статтю 5 Статуту НАТО прирівняють до Будапештського меморандуму та посипляться глибокі занепокоєння тому, на кого недоімперія нападе
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11.03.2026 20:41 Відповісти
Озабочціность буде
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11.03.2026 20:42 Відповісти
Поодинокі дрони на території країн НАТО - "нєщітаєцца!" додала президентка Бундестагу Юлія Кльокнер.
Заліт московитської авіації до територіальних вод країни НАТО або захід військового суднА в межі відповідальності країни НАТО - теж "нєщітаєцца".
Контрабанда підсанкційних товарів через зони відповідальності країн НАТО - знов "нєщітаєцца".
І взагалі: все, що може почати процес застосування 5-ї статті статуту НАТО - "НЄЩІТАЄЦЦА"!

А в решті випадків - "вони пожалкують", ага...
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11.03.2026 20:42 Відповісти
Старый анекдот из 80-х…
грузин хочет впечатлить барышню. Остановил Чайку, предлагает водителю:
- я буду стоять я углом; сяду, привезешь меня за угол; я выйду и скажу - до завтра, вася! 25 р.
Водитель согласен.
На следующий день водитель высаживает грузина из Чайки перед барышней…
Грузин: до завтра, вася!
Водитель: товарищ замминистра! А не могли бы вы мне до завтра одолжить 400 р.? У меня как раз очередь подошла холодильник купить… А завтра я вам отдам!
Грузин подходит к водителю. Дает 400 р. И говорит:
- Маладэц, пилять!
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11.03.2026 20:50 Відповісти
Реакція- термінові консультації, доки Парижі, Берліни, Лондони на щебінь будуть перетворятися. НАТО-хропаки, і нам туди не треба.
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11.03.2026 20:52 Відповісти
а куди треба?
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12.03.2026 01:28 Відповісти
путин знает- ничего не будет
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11.03.2026 21:31 Відповісти
Самозаспокоєння - це поганий помічник для вирішення проблеми.
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11.03.2026 21:36 Відповісти
Ната така ж потужна як і друга армія світу...
Наша надія тільки на Господа Бога
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11.03.2026 22:46 Відповісти
 
 