Путін знає про наслідки у разі нападу на НАТО, буде чітка реакція, - президентка Бундестагу Кльокнер

Росія є загрозою не тільки для України, а й для інших держав Європи. У країнах ЄС, які є членами НАТО, усвідомлюють ризики можливих провокацій та гібридних дій з боку Кремля.

Про це заявила президентка Бундестагу Юлія Кльокнер перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, її цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Про реакцію НАТО

За її словами, Німеччина та інші європейські країни добре усвідомлюють, що Росія має на прицілі не лише Україну. Вона зазначила, що останнім часом значно зросла кількість проявів гібридної війни, включно з кібератаками, які фіксуються і проти німецького парламенту.

"Росія є великою загрозою, ми це знаємо. Тому ми дуже реалістично оцінюємо ситуацію. Ми не виключаємо нічого з того, що може планувати Путін", - заявила Кльокнер, відповідаючи на запитання щодо можливих провокацій РФ у Європі на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

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Водночас вона зауважила, що російський диктатор Путін усвідомлює наслідки можливих агресивних дій проти держав Північноатлантичного альянсу.

"Але він також знає, що якби було атаковано територію НАТО –– це спричинило б дуже чітку реакцію", - переконана очільниця Бундестагу.

Про Україну

Кльокнер також наголосила на необхідності обмежити фінансові можливості Кремля для продовження війни проти України. Вона запевнила, що попри посилену увагу міжнародної спільноти до ситуації на Близькому Сході, Німеччина не відвертається від підтримки України.

Крім того, президентка Бундестагу підкреслила важливість продовження реформ в Україні, особливо у сфері боротьби з корупцією, а також відзначила роль парламенту навіть в умовах воєнного часу.

Окремо вона звернула увагу на досвід України у протидії безпілотникам та іншим гібридним загрозам.

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