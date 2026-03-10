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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Ліси та болота можуть стати природною обороною Європи, - єврокомісарка Росвалл

Природа як оборона: лісові та болотні бар’єри для Європи

Єврокомісарка Джессіка Росвалл заявила, що відновлення лісів і водно-болотних угідь може створити природний бар’єр і зміцнити безпеку кордонів ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Guardian.

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Єврокомісарка зазначає,  що природу слід використовувати для зміцнення національної безпеки.

"Інвестування в природу і використання природи як природного інструменту контролю кордонів є необхідним, і водночас це збільшує біорізноманіття. Це взаємовигідна ситуація", – сказала вона.

Як приклад посадовець навела Польщу і Фінляндію, які мають сухопутні кордони з Росією або її союзниками і вже відновлюють природні екосистеми у прикордонних районах, щоб ускладнити можливе вторгнення.

"Я відвідувала ці місця: там роблять територію більш "ворожою" для проходу, залишаючи чагарники та дерева. Тоді іншим не так легко її перетнути", – сказала єврокомісарка.

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Росвалл підкреслила, що відновлення водно-болотних угідь може слугувати природним захистом.

"Великим танкам дуже важко пройти через такі території", – зазначила вона.

Природа як складова національної безпеки

Росвалл закликала країни розглядати природне середовище як частину оборонної інфраструктури та враховувати ризики для національної безпеки, які виникають через екологічні проблеми. Здорова екосистема, за її словами, є ключовою для продовольчої та водної безпеки, що також відноситься до важливих складових безпеки держави.

"Нам потрібно інвестувати в природу. Найочевидніший приклад - це вода. Якщо у нас немає води, у нас немає безпеки. Подивіться на Україну, де атакують водну інфраструктуру. Вкрай важливо інвестувати в інфраструктуру і захищати її", - пояснила єврокомісарка.

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безпека (1047) Європа (2508) оборона (4957)
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Топ коментарі
+19
Ліса і болота ??? Тобто навіть не сподіваються що Збройні сили країн ЄС зможуть воювати ?
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
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10.03.2026 09:01 Відповісти
+11
Для піхоти це - не така вже й сильна перешкода. Для дронів - не перешкода взагалі.
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10.03.2026 08:59 Відповісти
+10
краще гори насипайте
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10.03.2026 09:04 Відповісти
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Для піхоти це - не така вже й сильна перешкода. Для дронів - не перешкода взагалі.
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10.03.2026 08:59 Відповісти
Навіть навпаки - зеленка добре сприяє просочувчнню і накопиченню, захищаючи піхоту від дронів і засобів спостереження.
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10.03.2026 09:16 Відповісти
Вже партизанити зібрались..
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10.03.2026 09:00 Відповісти
Ага... "Американська ядерна парасолька" виявилася ненадійною...
А щодо боліт - то правильно... Дурнуваті кацапи на собі перевірили, що означають поліські болота, у березні. Далі асфальту не пхалися, бо навіть танки "на пузо сідали"... А на трасах, у колонах, наші молотили їх і авіацією, і артилерією, і ДРГ. Останні палили паливозаправники... Стріляв кожен кущ!
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10.03.2026 09:07 Відповісти
То Ви про ті траси, які зелкна братія прокладала у рамках Великого крабудівництва? Так той асфальт вже починає злазити.
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10.03.2026 09:20 Відповісти
Ліса і болота ??? Тобто навіть не сподіваються що Збройні сили країн ЄС зможуть воювати ?
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
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10.03.2026 09:01 Відповісти
вона про дрони нічого не чула
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10.03.2026 09:02 Відповісти
краще гори насипайте
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10.03.2026 09:04 Відповісти
Пусть там ещё и розовые пони пасутся под чутким ФСБ-шным руководством Греты Тумблер. Парашу надо уничтожить до последней свинособаки, а не болотами от неё отгораживаться.
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10.03.2026 09:07 Відповісти
чотири роки стримування Україною орків просто в дупу, якщо в Європі таке в мізках...
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10.03.2026 09:09 Відповісти
Європейці до всього підходять як справжні господарі.
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10.03.2026 09:11 Відповісти
Приблизно так:
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10.03.2026 10:39 Відповісти
Это жах,квартальный уровень сознания,пиз..ц Европе.
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10.03.2026 09:12 Відповісти
назвіть мене сексістом!
але, джесіка росвал дуже мудрий тактик та стратег військової справи!
той, хто був у тих європах бачив в якому стані ліса болота і особливо дороги.
то ж оркам буде дуже до снаги срати на піаніни та підтиратися картинами!
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10.03.2026 09:13 Відповісти
Я двічі прізвище комісарки перечитав, бо разом з іменем воно якийсь дивний натяк набуває: Джесссіка Розвал. Це про розвал і сходження, чи про "россійскій вал (рос.вал)"?
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10.03.2026 09:24 Відповісти
Л- лукавство. Звичайна спроба записати природоохоронні бюджети у військові статті і таким чином показати високий відсоток ВВП витрачений на оборону.
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10.03.2026 09:15 Відповісти
А ще у фільмі з Томом Крузом,людям допомогли бактерії та віруси))))
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10.03.2026 09:15 Відповісти
Природа виходить на захист Європи !!!

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10.03.2026 09:19 Відповісти
Не захоплюйтесь,це звичайне місце проживання свинособак
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10.03.2026 09:23 Відповісти
Кам'яний вік, ***... У вас не було лісів та боліт у 1944-45-му???
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10.03.2026 09:31 Відповісти
Ага, а ще річки. Он, пшеки у разі нападу кацапів одразу планують за Віслу сховатися.
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10.03.2026 09:32 Відповісти
Тю, для чагарникiв е "солнцепьок", для болiт , з протилежноi cторони, вздовж кордону, проводити мелiоративнi заходи. А технiка дозволяе рити суцiльну канаву вздовж кордону. До того ж, кацапи звикли мiлкими групами ходити на м`яснi штурми. i так поки не перевeдуться всi кацапи. А головне, що такий метод дае свiй результ.
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10.03.2026 09:38 Відповісти
А головне, на.уй ходити в атаку, якщо ти маеш мiрiаду штурмрових БПЛА...
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10.03.2026 09:40 Відповісти
Кацапи та бульбаши у багнюці, як у себе вдома.
На сотню втоплених десять пройде.

Так що марно європейці на це сподіваються.
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10.03.2026 09:43 Відповісти
Oдин плюс - европейцiв 500 000 000чол. У кацапiв чи ще й набереться 100 000 000 оркiв та манкуртiв.
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10.03.2026 11:16 Відповісти
З тих 500 млн. європейців готово захищатися добре, якщо хоча б 10%.
Всі інші - тупо харч для кацапні.

До того ж, вони разом не вміють. Їх зжеруть по-одному поки інші будуть відмежовуватися і казати, що це не їхня війна.
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10.03.2026 11:21 Відповісти
Дитячий садок, ясельна група.... В Європі живуть своїм життям.
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10.03.2026 10:04 Відповісти
дура..
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10.03.2026 10:25 Відповісти
Будуйте стіну як у "Грі престолів". Прохід як на картинці можна не робити.
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10.03.2026 10:30 Відповісти
чого тільки не вигадаєш з переляку заплющівши очі
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10.03.2026 10:46 Відповісти
А я розвiв би мiлiони слимакiв на 1 м2, щобы кацапи ковзали зi своею технiкою , та не могли просуватися.
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10.03.2026 11:06 Відповісти
Ракетам, шахедам -це справді страшна перешкода! 🤡
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10.03.2026 11:34 Відповісти
Тобто поставлять на кордон у себе пару калік в стримувати можливий наступ будуть болота і ліси? Нічого сказати, чудова стратегія!
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10.03.2026 11:46 Відповісти
І молитва!!
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10.03.2026 13:20 Відповісти
😇.....🤗
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10.03.2026 13:55 Відповісти
 
 