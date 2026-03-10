Ліси та болота можуть стати природною обороною Європи, - єврокомісарка Росвалл
Єврокомісарка Джессіка Росвалл заявила, що відновлення лісів і водно-болотних угідь може створити природний бар’єр і зміцнити безпеку кордонів ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Єврокомісарка зазначає, що природу слід використовувати для зміцнення національної безпеки.
"Інвестування в природу і використання природи як природного інструменту контролю кордонів є необхідним, і водночас це збільшує біорізноманіття. Це взаємовигідна ситуація", – сказала вона.
Як приклад посадовець навела Польщу і Фінляндію, які мають сухопутні кордони з Росією або її союзниками і вже відновлюють природні екосистеми у прикордонних районах, щоб ускладнити можливе вторгнення.
"Я відвідувала ці місця: там роблять територію більш "ворожою" для проходу, залишаючи чагарники та дерева. Тоді іншим не так легко її перетнути", – сказала єврокомісарка.
Росвалл підкреслила, що відновлення водно-болотних угідь може слугувати природним захистом.
"Великим танкам дуже важко пройти через такі території", – зазначила вона.
Природа як складова національної безпеки
Росвалл закликала країни розглядати природне середовище як частину оборонної інфраструктури та враховувати ризики для національної безпеки, які виникають через екологічні проблеми. Здорова екосистема, за її словами, є ключовою для продовольчої та водної безпеки, що також відноситься до важливих складових безпеки держави.
"Нам потрібно інвестувати в природу. Найочевидніший приклад - це вода. Якщо у нас немає води, у нас немає безпеки. Подивіться на Україну, де атакують водну інфраструктуру. Вкрай важливо інвестувати в інфраструктуру і захищати її", - пояснила єврокомісарка.
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А щодо боліт - то правильно... Дурнуваті кацапи на собі перевірили, що означають поліські болота, у березні. Далі асфальту не пхалися, бо навіть танки "на пузо сідали"... А на трасах, у колонах, наші молотили їх і авіацією, і артилерією, і ДРГ. Останні палили паливозаправники... Стріляв кожен кущ!
крабудівництва? Так той асфальт вже починає злазити.
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
але, джесіка росвал дуже мудрий тактик та стратег військової справи!
той, хто був у тих європах бачив в якому стані ліса болота і особливо дороги.
то ж оркам буде дуже до снаги срати на піаніни та підтиратися картинами!
На сотню втоплених десять пройде.
Так що марно європейці на це сподіваються.
Всі інші - тупо харч для кацапні.
До того ж, вони разом не вміють. Їх зжеруть по-одному поки інші будуть відмежовуватися і казати, що це не їхня війна.