Леса и болота могут стать естественной обороной Европы, - еврокомиссар Росвалл

Еврокомиссар Джессика Росвалл заявила, что восстановление лесов и водно-болотных угодий может создать естественный барьер и укрепить безопасность границ ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Еврокомиссар отмечает, что природу следует использовать для укрепления национальной безопасности.

"Инвестирование в природу и использование природы как естественного инструмента контроля границ необходимо, и в то же время это увеличивает биоразнообразие. Это взаимовыгодная ситуация", – сказала она.

В качестве примера чиновник привела Польшу и Финляндию, которые имеют сухопутные границы с Россией или ее союзниками и уже восстанавливают природные экосистемы в приграничных районах, чтобы затруднить возможное вторжение.

"Я посещала эти места: там делают территорию более "враждебной" для прохода, оставляя кустарники и деревья. Тогда другим не так легко ее пересечь", – сказала еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 стран Северной Европы готовят совместные планы эвакуации населения на случай большой войны

Росвалл подчеркнула, что восстановление водно-болотных угодий может служить естественной защитой.

"Большим танкам очень трудно пройти через такие территории", – отметила она.

Природа как составляющая национальной безопасности

Росвалл призвала страны рассматривать природную среду как часть оборонной инфраструктуры и учитывать риски для национальной безопасности, которые возникают из-за экологических проблем. Здоровая экосистема, по ее словам, является ключевой для продовольственной и водной безопасности, что также относится к важным составляющим безопасности государства.

"Нам нужно инвестировать в природу. Самый очевидный пример – это вода. Если у нас нет воды, у нас нет безопасности. Посмотрите на Украину, где атакуют водную инфраструктуру. Крайне важно инвестировать в инфраструктуру и защищать ее", – пояснила еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Литве заявили, что война России с НАТО не является неизбежной