Леса и болота могут стать естественной обороной Европы, - еврокомиссар Росвалл
Еврокомиссар Джессика Росвалл заявила, что восстановление лесов и водно-болотных угодий может создать естественный барьер и укрепить безопасность границ ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Еврокомиссар отмечает, что природу следует использовать для укрепления национальной безопасности.
"Инвестирование в природу и использование природы как естественного инструмента контроля границ необходимо, и в то же время это увеличивает биоразнообразие. Это взаимовыгодная ситуация", – сказала она.
В качестве примера чиновник привела Польшу и Финляндию, которые имеют сухопутные границы с Россией или ее союзниками и уже восстанавливают природные экосистемы в приграничных районах, чтобы затруднить возможное вторжение.
"Я посещала эти места: там делают территорию более "враждебной" для прохода, оставляя кустарники и деревья. Тогда другим не так легко ее пересечь", – сказала еврокомиссар.
Росвалл подчеркнула, что восстановление водно-болотных угодий может служить естественной защитой.
"Большим танкам очень трудно пройти через такие территории", – отметила она.
Природа как составляющая национальной безопасности
Росвалл призвала страны рассматривать природную среду как часть оборонной инфраструктуры и учитывать риски для национальной безопасности, которые возникают из-за экологических проблем. Здоровая экосистема, по ее словам, является ключевой для продовольственной и водной безопасности, что также относится к важным составляющим безопасности государства.
"Нам нужно инвестировать в природу. Самый очевидный пример – это вода. Если у нас нет воды, у нас нет безопасности. Посмотрите на Украину, где атакуют водную инфраструктуру. Крайне важно инвестировать в инфраструктуру и защищать ее", – пояснила еврокомиссар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А щодо боліт - то правильно... Дурнуваті кацапи на собі перевірили, що означають поліські болота, у березні. Далі асфальту не пхалися, бо навіть танки "на пузо сідали"... А на трасах, у колонах, наші молотили їх і авіацією, і артилерією, і ДРГ. Останні палили паливозаправники... Стріляв кожен кущ!
крабудівництва? Так той асфальт вже починає злазити.
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
але, джесіка росвал дуже мудрий тактик та стратег військової справи!
той, хто був у тих європах бачив в якому стані ліса болота і особливо дороги.
то ж оркам буде дуже до снаги срати на піаніни та підтиратися картинами!
На сотню втоплених десять пройде.
Так що марно європейці на це сподіваються.