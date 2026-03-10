РУС
Леса и болота могут стать естественной обороной Европы, - еврокомиссар Росвалл

Природа как оборона: лесные и болотные барьеры для Европы

Еврокомиссар Джессика Росвалл заявила, что восстановление лесов и водно-болотных угодий может создать естественный барьер и укрепить безопасность границ ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Еврокомиссар отмечает, что природу следует использовать для укрепления национальной безопасности.

"Инвестирование в природу и использование природы как естественного инструмента контроля границ необходимо, и в то же время это увеличивает биоразнообразие. Это взаимовыгодная ситуация", – сказала она.

В качестве примера чиновник привела Польшу и Финляндию, которые имеют сухопутные границы с Россией или ее союзниками и уже восстанавливают природные экосистемы в приграничных районах, чтобы затруднить возможное вторжение.

"Я посещала эти места: там делают территорию более "враждебной" для прохода, оставляя кустарники и деревья. Тогда другим не так легко ее пересечь", – сказала еврокомиссар.

Росвалл подчеркнула, что восстановление водно-болотных угодий может служить естественной защитой.

"Большим танкам очень трудно пройти через такие территории", – отметила она.

Природа как составляющая национальной безопасности

Росвалл призвала страны рассматривать природную среду как часть оборонной инфраструктуры и учитывать риски для национальной безопасности, которые возникают из-за экологических проблем. Здоровая экосистема, по ее словам, является ключевой для продовольственной и водной безопасности, что также относится к важным составляющим безопасности государства.

"Нам нужно инвестировать в природу. Самый очевидный пример – это вода. Если у нас нет воды, у нас нет безопасности. Посмотрите на Украину, где атакуют водную инфраструктуру. Крайне важно инвестировать в инфраструктуру и защищать ее", – пояснила еврокомиссар.

Топ комментарии
+8
Ліса і болота ??? Тобто навіть не сподіваються що Збройні сили країн ЄС зможуть воювати ?
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
10.03.2026 09:01 Ответить
+6
Для піхоти це - не така вже й сильна перешкода. Для дронів - не перешкода взагалі.
10.03.2026 08:59 Ответить
+4
краще гори насипайте
10.03.2026 09:04 Ответить
Для піхоти це - не така вже й сильна перешкода. Для дронів - не перешкода взагалі.
10.03.2026 08:59 Ответить
Навіть навпаки - зеленка добре сприяє просочувчнню і накопиченню, захищаючи піхоту від дронів і засобів спостереження.
10.03.2026 09:16 Ответить
Вже партизанити зібрались..
10.03.2026 09:00 Ответить
Ага... "Американська ядерна парасолька" виявилася ненадійною...
А щодо боліт - то правильно... Дурнуваті кацапи на собі перевірили, що означають поліські болота, у березні. Далі асфальту не пхалися, бо навіть танки "на пузо сідали"... А на трасах, у колонах, наші молотили їх і авіацією, і артилерією, і ДРГ. Останні палили паливозаправники... Стріляв кожен кущ!
10.03.2026 09:07 Ответить
То Ви про ті траси, які зелкна братія прокладала у рамках Великого крабудівництва? Так той асфальт вже починає злазити.
10.03.2026 09:20 Ответить
Ліса і болота ??? Тобто навіть не сподіваються що Збройні сили країн ЄС зможуть воювати ?
Моліться європейці щоб ми вистояли , бо інакше вам кришка .
10.03.2026 09:01 Ответить
вона про дрони нічого не чула
10.03.2026 09:02 Ответить
краще гори насипайте
10.03.2026 09:04 Ответить
Пусть там ещё и розовые пони пасутся под чутким ФСБ-шным руководством Греты Тумблер. Парашу надо уничтожить до последней свинособаки, а не болотами от неё отгораживаться.
10.03.2026 09:07 Ответить
чотири роки стримування Україною орків просто в дупу, якщо в Європі таке в мізках...
10.03.2026 09:09 Ответить
Європейці до всього підходять як справжні господарі.
10.03.2026 09:11 Ответить
Это жах,квартальный уровень сознания,пиз..ц Европе.
10.03.2026 09:12 Ответить
назвіть мене сексістом!
але, джесіка росвал дуже мудрий тактик та стратег військової справи!
той, хто був у тих європах бачив в якому стані ліса болота і особливо дороги.
то ж оркам буде дуже до снаги срати на піаніни та підтиратися картинами!
10.03.2026 09:13 Ответить
Я двічі прізвище комісарки перечитав, бо разом з іменем воно якийсь дивний натяк набуває: Джесссіка Розвал. Це про розвал і сходження, чи про "россійскій вал (рос.вал)"?
10.03.2026 09:24 Ответить
Л- лукавство. Звичайна спроба записати природоохоронні бюджети у військові статті і таким чином показати високий відсоток ВВП витрачений на оборону.
10.03.2026 09:15 Ответить
А ще у фільмі з Томом Крузом,людям допомогли бактерії та віруси))))
10.03.2026 09:15 Ответить
Природа виходить на захист Європи !!!

10.03.2026 09:19 Ответить
Не захоплюйтесь,це звичайне місце проживання свинособак
10.03.2026 09:23 Ответить
Кам'яний вік, ***... У вас не було лісів та боліт у 1944-45-му???
10.03.2026 09:31 Ответить
Ага, а ще річки. Он, пшеки у разі нападу кацапів одразу планують за Віслу сховатися.
10.03.2026 09:32 Ответить
Тю, для чагарникiв е "солнцепьок", для болiт , з протилежноi cторони, вздовж кордону, проводити мелiоративнi заходи. А технiка дозволяе рити суцiльну канаву вздовж кордону. До того ж, кацапи звикли мiлкими групами ходити на м`яснi штурми. i так поки не перевeдуться всi кацапи. А головне, що такий метод дае свiй результ.
10.03.2026 09:38 Ответить
А головне, на.уй ходити в атаку, якщо ти маеш мiрiаду штурмрових БПЛА...
10.03.2026 09:40 Ответить
Кацапи та бульбаши у багнюці, як у себе вдома.
На сотню втоплених десять пройде.

Так що марно європейці на це сподіваються.
10.03.2026 09:43 Ответить
 
 