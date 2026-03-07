В Литве заявили, что война России с НАТО не является неизбежной

Несмотря на наращивание военной силы России у восточных границ НАТО, война между РФ и Альянсом не является неизбежной.

об этом заявил глава Второго департамента оперативных служб (ДДОС) Миндаугас Мажонас.

Он отметил, что в настоящее время большая часть военных возможностей России сосредоточена на линии фронта в Украине.

"Россия продолжит стремиться наращивать свою военную мощь, но это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна. Постоянно растущий оборонный потенциал литовской армии и прочные связи с союзниками по НАТО помогают сдерживать Россию от необдуманной военной агрессии против нас или других стран Альянса", – сказал Мажонас.

И добавил, что хотя конвенционная военная угроза для Литвы в ближайшей перспективе невелика, институты должны сохранять бдительность.

"Как и в прошлом году, оценивая ближайшую перспективу, мы пока не видим конца войны в Украине в ближайшем будущем, потому что намерения и действия России, несмотря на признаки ведения переговоров, на самом деле не соответствуют их публичной риторике", – сказал Мажонас.

