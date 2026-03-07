РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8381 посетитель онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
765 4

В Литве заявили, что война России с НАТО не является неизбежной

В Литве оценили риск войны между Россией и НАТО

Несмотря на наращивание военной силы России у восточных границ НАТО, война между РФ и Альянсом не является неизбежной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава Второго департамента оперативных служб (ДДОС) Миндаугас Мажонас.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что в настоящее время большая часть военных возможностей России сосредоточена на линии фронта в Украине.

"Россия продолжит стремиться наращивать свою военную мощь, но это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна. Постоянно растущий оборонный потенциал литовской армии и прочные связи с союзниками по НАТО помогают сдерживать Россию от необдуманной военной агрессии против нас или других стран Альянса", – сказал Мажонас.

И добавил, что хотя конвенционная военная угроза для Литвы в ближайшей перспективе невелика, институты должны сохранять бдительность.

"Как и в прошлом году, оценивая ближайшую перспективу, мы пока не видим конца войны в Украине в ближайшем будущем, потому что намерения и действия России, несмотря на признаки ведения переговоров, на самом деле не соответствуют их публичной риторике", – сказал Мажонас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война против Украины истощает ресурсы РФ, - разведка Литвы

Автор: 

Литва (643) россия (22393) война в Украине (7451)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нема такої організації як НАТО забудьте .
показать весь комментарий
07.03.2026 12:43 Ответить
Ошибочное мнение,но главное не допускать к власти шашлычников и шоу-бизнес,эти все разминируют и все просрут.
показать весь комментарий
07.03.2026 12:51 Ответить
на це і був розрахунок, а саме, що росія застрягне в Україні надовго, чим довше, тим краще, але не для нас, звісно
показать весь комментарий
07.03.2026 13:07 Ответить
Поки Україна б'ється НАТО може не боятися прямого зіткнення з кацапами, ну а такі дрібниці як диверсії, теракти і втручання у політичне життя звісно ніхто не відміняв. 🤔
показать весь комментарий
07.03.2026 13:45 Ответить
 
 