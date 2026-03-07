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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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У Литві заявили, що війна Росії з НАТО не є неминучою

У Литві оцінили ризик війни між Росією і НАТО

Попри нарощування військової сили Росії біля східних кордонів НАТО, війна між РФ і Альянсом не є неминучою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це  заявив голова Другого департаменту оперативних служб (ДДОС) Міндаугас Мажонас.

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Він зазначив, що наразі більша частина військових можливостей Росії зосереджена на лінії фронту в Україні.

"Росія продовжить прагнути нарощувати свою військову міць, але це не означає, що війна між Росією і НАТО запланована і неминуча. Постійно зростаючий оборонний потенціал литовської армії і міцні зв'язки з союзниками по НАТО допомагають стримувати Росію від необдуманої військової агресії проти нас або інших країн Альянсу", – сказав Мажонас.

Та додав, що хоча конвенційна військова загроза для Литви в найближчій перспективі невелика, інститути повинні зберігати пильність.

"Як і минулого року, оцінюючи найближчу перспективу, ми поки не бачимо кінця війни в Україні в найближчому майбутньому, тому що наміри і дії Росії, попри ознаки ведення переговорів, насправді не відповідають їхній публічній риториці", – сказав Мажонас.

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нема такої організації як НАТО забудьте .
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07.03.2026 12:43 Відповісти
Ошибочное мнение,но главное не допускать к власти шашлычников и шоу-бизнес,эти все разминируют и все просрут.
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07.03.2026 12:51 Відповісти
на це і був розрахунок, а саме, що росія застрягне в Україні надовго, чим довше, тим краще, але не для нас, звісно
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07.03.2026 13:07 Відповісти
Поки Україна б'ється НАТО може не боятися прямого зіткнення з кацапами, ну а такі дрібниці як диверсії, теракти і втручання у політичне життя звісно ніхто не відміняв. 🤔
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07.03.2026 13:45 Відповісти
За їхніми словами вони теж дуже страждають. Особливо німецькі шизоїди які розповідають про мільярди атак.
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07.03.2026 16:05 Відповісти
 
 