У Литві заявили, що війна Росії з НАТО не є неминучою

Попри нарощування військової сили Росії біля східних кордонів НАТО, війна між РФ і Альянсом не є неминучою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив голова Другого департаменту оперативних служб (ДДОС) Міндаугас Мажонас.

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Він зазначив, що наразі більша частина військових можливостей Росії зосереджена на лінії фронту в Україні.

"Росія продовжить прагнути нарощувати свою військову міць, але це не означає, що війна між Росією і НАТО запланована і неминуча. Постійно зростаючий оборонний потенціал литовської армії і міцні зв'язки з союзниками по НАТО допомагають стримувати Росію від необдуманої військової агресії проти нас або інших країн Альянсу", – сказав Мажонас.

Та додав, що хоча конвенційна військова загроза для Литви в найближчій перспективі невелика, інститути повинні зберігати пильність.

"Як і минулого року, оцінюючи найближчу перспективу, ми поки не бачимо кінця війни в Україні в найближчому майбутньому, тому що наміри і дії Росії, попри ознаки ведення переговорів, насправді не відповідають їхній публічній риториці", – сказав Мажонас.

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