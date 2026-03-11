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Новини Фото Співпраця України та Німеччини
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Президентка Бундестагу Кльокнер прибула із візитом до Києва. ФОТОрепортаж

До Києва із першим візитом після обрання прибула Президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні. У час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", - зазначив він.

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Президентка Бундестагу прибула до Києва: що відомо?
Президентка Бундестагу прибула до Києва: що відомо?
Президентка Бундестагу прибула до Києва: що відомо?
Президентка Бундестагу прибула до Києва: що відомо?

Автор: 

візит (1773) Німеччина (8084) Бундестаг (204) Стефанчук Руслан (784)
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Он у німців спікер - приємна жінка, а у нас - хряк зелений...
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11.03.2026 09:20 Відповісти
Хряк то він хряк, а ще "...судак бєлоглазий отморожений" (с) - усє, как на подбор, щоб же ж ніхто не виглядав красивіше главначпупса
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11.03.2026 09:34 Відповісти
Приємна і розумна.
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11.03.2026 10:21 Відповісти
Присутність керівництва німецького парламенту має особливу вагу...

Ну це прям надпотужно. Це ж не ракети якісь, а прям очєнь і очєнь!
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11.03.2026 09:30 Відповісти
Стефанчуком треба ікоту лікувати.
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11.03.2026 09:46 Відповісти
 
 