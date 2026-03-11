Президентка Бундестагу Кльокнер прибула із візитом до Києва. ФОТОрепортаж
До Києва із першим візитом після обрання прибула Президентка Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Цей візит є чітким політичним сигналом солідарності з Україною та підтримки на найвищому парламентському рівні. У час, коли росія продовжує війну проти нашої держави, присутність керівництва німецького парламенту в Києві має особливу вагу", - зазначив він.
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Ну це прям надпотужно. Це ж не ракети якісь, а прям очєнь і очєнь!