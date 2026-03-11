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Президент Бундестага Клекнер прибыла с визитом в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киев с первым визитом после избрания прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне. В то время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особое значение", - отметил он.

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Президент Бундестага прибыла в Киев: что известно?
Президент Бундестага прибыла в Киев: что известно?
Президент Бундестага прибыла в Киев: что известно?
Президент Бундестага прибыла в Киев: что известно?

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визит (3233) Германия (7556) Бундестаг (231) Стефанчук Руслан (685)
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Он у німців спікер - приємна жінка, а у нас - хряк зелений...
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11.03.2026 09:20 Ответить
Хряк то він хряк, а ще "...судак бєлоглазий отморожений" (с) - усє, как на подбор, щоб же ж ніхто не виглядав красивіше главначпупса
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11.03.2026 09:34 Ответить
Приємна і розумна.
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11.03.2026 10:21 Ответить
Присутність керівництва німецького парламенту має особливу вагу...

Ну це прям надпотужно. Це ж не ракети якісь, а прям очєнь і очєнь!
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11.03.2026 09:30 Ответить
Стефанчуком треба ікоту лікувати.
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11.03.2026 09:46 Ответить
 
 