Президент Бундестага Клекнер прибыла с визитом в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киев с первым визитом после избрания прибыла президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клекнер.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на высшем парламентском уровне. В то время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особое значение", - отметил он.

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