Зеленский совершит официальный визит в Румынию 12 марта, - СМИ

Президент Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, совершит официальный визит в Румынию, где встретится со своим румынским коллегой Никушором Даном.

Об этом сообщает RFI со ссылкой на дипломатические источники, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский едет в Румынию

Ожидается, что во время визита основное внимание будет уделено вопросам безопасности, поддержке Украины в войне против России и дальнейшему сотрудничеству между Киевом и Бухарестом.

В частности, вероятно, румынская сторона поднимет вопрос румынского языка в украинских школах и двойного гражданства - эти темы часто всплывают в информационном пространстве Румынии.

Ранее мы сообщали, что Румыния увеличит количество военнослужащих и усилит противовоздушную оборону в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов. В последнее время было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В связи с этим Минобороны в последние месяцы перебросило к границе с Украиной дополнительные войска и более современные образцы военной техники.

