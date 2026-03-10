РУС
Новости Помощь Украине от Румынии
299 9

Зеленский совершит официальный визит в Румынию 12 марта, - СМИ

Зеленский едет в Румынию

Президент Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, совершит официальный визит в Румынию, где встретится со своим румынским коллегой Никушором Даном.

Об этом сообщает RFI со ссылкой на дипломатические источники, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский едет в Румынию

Ожидается, что во время визита основное внимание будет уделено вопросам безопасности, поддержке Украины в войне против России и дальнейшему сотрудничеству между Киевом и Бухарестом.

В частности, вероятно, румынская сторона поднимет вопрос румынского языка в украинских школах и двойного гражданства - эти темы часто всплывают в информационном пространстве Румынии.

  • Ранее мы сообщали, что Румыния увеличит количество военнослужащих и усилит противовоздушную оборону в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов. В последнее время было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В связи с этим Минобороны в последние месяцы перебросило к границе с Украиной дополнительные войска и более современные образцы военной техники.

Автор: 

Хоч би в румунів не бикував...
10.03.2026 22:39 Ответить
Через Угорщину поїде чи в обхід? А то після Ощадбанку якось тривожно...
10.03.2026 22:40 Ответить
Там, где змея не проползет
И не найдет дороги птица,
Турист всегда тропу найдет,
И ничего с ним не случится.
10.03.2026 22:57 Ответить
10.03.2026 22:59 Ответить
*****?тварь жидовская едит туда?попросить транзит бабла!?Венгрия ******** честно наворованное!
10.03.2026 22:47 Ответить
ФУ КУСОК ЖИДОВСКОГО ГОВНА!!!
10.03.2026 22:48 Ответить
Теряйся, орк дырявый.
10.03.2026 23:10 Ответить
Тобто обстріл Києва планується 11-12?
10.03.2026 23:13 Ответить
Твою мать, коли вже це просрачене поїде по етапу...
10.03.2026 23:23 Ответить
 
 