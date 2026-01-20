РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5274 посетителя онлайн
Новости Нарушение воздушного пространства Дроны РФ над Европой
386 3

Румыния усиливает военное присутствие на границе с Украиной из-за угрозы дронов

Румыния увеличит количество военнослужащих и усилит противовоздушную оборону в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов.

Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Раду Мируце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В связи с этим Минобороны в последние месяцы перебросило к границе с Украиной дополнительные войска и более современные образцы военной техники.

По словам министра, в зависимости от уровня угрозы в будущем в регион могут направить еще больше военных. Также румынская армия постепенно наращивает противовоздушную оборону вблизи Украины - речь идет о нескольких десятках военнослужащих, радарах и зенитных системах Gepard.

Он подчеркнул, что силы размещают таким образом, чтобы минимизировать риск падения дронов в населенных пунктах, однако полностью исключить его невозможно.

Последний серьезный инцидент произошел в конце прошлой недели, когда российский дрон упал во дворе частного дома в уезде Вранча - почти в 200 километрах от украинской границы. Летательный аппарат не был зафиксирован военными радарами, поэтому точное время падения неизвестно.

Автор: 

граница (5358) Румыния (1254) дроны (6902)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваються налякати дрони своєю присутністю?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:41 Ответить
Це не тільки посилить протиповітряну оборону Румунії а ще і допомога українським ухілесам при таких морозах, бо надії на ДСНС немає.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:01 Ответить
правильно, треба збільшувати велике ***** не роблення, не можна стояти на місці!
показать весь комментарий
20.01.2026 11:46 Ответить
 
 