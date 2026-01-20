Румыния усиливает военное присутствие на границе с Украиной из-за угрозы дронов
Румыния увеличит количество военнослужащих и усилит противовоздушную оборону в приграничных с Украиной районах из-за угрозы российских дронов.
Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Раду Мируце, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
По его словам, было зафиксировано не менее 14 случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками. В связи с этим Минобороны в последние месяцы перебросило к границе с Украиной дополнительные войска и более современные образцы военной техники.
По словам министра, в зависимости от уровня угрозы в будущем в регион могут направить еще больше военных. Также румынская армия постепенно наращивает противовоздушную оборону вблизи Украины - речь идет о нескольких десятках военнослужащих, радарах и зенитных системах Gepard.
Он подчеркнул, что силы размещают таким образом, чтобы минимизировать риск падения дронов в населенных пунктах, однако полностью исключить его невозможно.
Последний серьезный инцидент произошел в конце прошлой недели, когда российский дрон упал во дворе частного дома в уезде Вранча - почти в 200 километрах от украинской границы. Летательный аппарат не был зафиксирован военными радарами, поэтому точное время падения неизвестно.
