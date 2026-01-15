РУС
Граница с Россией
С 2026 года истребители Турции будут патрулировать границы с РФ

Турецкие истребители направят к границам с Россией

Турция планирует развернуть свои истребители в странах Восточной Европы вблизи границ Украины и России в рамках усиления воздушной безопасности НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах агентства Reuters.

Согласно официальной информации, Анкара примет участие в миссиях воздушной полиции НАТО в Эстонии и Румынии в 2026-2027 годах. Решение принято на фоне роста напряженности и фиксации российских провокаций вблизи воздушного пространства стран Альянса.

Развертывание истребителей НАТО в Восточной Европе

Четырехмесячная миссия турецких истребителей в Эстонии продлится с августа по ноябрь 2026 года. Эстония имеет сухопутную границу с Россией, поэтому усиление воздушного патрулирования рассматривается как превентивная мера в рамках коллективной обороны НАТО.

Следующая ротация запланирована в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года. Эта страна граничит с западными регионами Украины и играет важную роль в безопасности Черноморского региона.

Турция уже имеет опыт участия в подобных миссиях. Ранее ее самолеты привлекались к воздушной полиции НАТО в Польше в 2021 году, а также в Румынии в 2023-2024 годах.

Позиция Анкары по миротворческой миссии в Украине

Ранее в Минобороны Турции обозначили условия возможного направления войск в Украину в составе международных миротворческих сил. Анкара подчеркивает, что это возможно только после достижения прекращения огня.

"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определена миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Министерстве обороны Турции.

Также отмечается, что Турция готова поддержать любые конструктивные инициативы, направленные на достижение устойчивого мира между Украиной и Россией.

Кроме того, Анкара возглавляет военное планирование по вопросам безопасности в Черном море после возможного прекращения боевых действий. Особое внимание Турция уделяет выполнению Конвенции Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через черноморские проливы и, по оценке Анкары, остается ключевым элементом стабильности в регионе.

  • Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что перспектива завершения войны в Украине и достижения устойчивого мира приближается, а ряд критически важных для безопасности направлений уже находится в центре интенсивных обсуждений.

