Германия увеличила военную мощь: это вызывает во Франции панику, - Bloomberg

Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь, поскольку опасается, что это нарушит давний баланс сил на континенте.

Как пишет Bloomberg, Берлин делает именно то, о чем договорились страны НАТО: он обязался потратить более 500 миллиардов евро на оборону до 2029 года, достигнув цели по инвестированию 3,5% ВВП в военные нужды на шесть лет раньше, чем требовал альянс, сообщает Цензор.НЕТ.

Франция настороженно относится к увеличению военной мощи Германии

Во время визита в Берлин в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил растущую военную мощь Германии: "Это именно та решимость, которая нам нужна для обеспечения нашей безопасности. Германия подает пример".

"Во Франции, которая имеет одну из самых мощных армий в Европе и единственный в мире ядерный потенциал, разработанный внутри страны, царит шизофреническая атмосфера. С одной стороны, есть облегчение от того, что Германия наращивает оборонные усилия. Но есть и опасения по поводу того, что немецкая промышленность превзойдет французский оборонный сектор, поскольку Париж осознает, насколько большие расходы может себе позволить Берлин", – пишет Bloomberg.

