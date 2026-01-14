РУС
Германия увеличила военную мощь: это вызывает во Франции панику, - Bloomberg

Франция настороженно относится к увеличению военной мощи Германии

Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь, поскольку опасается, что это нарушит давний баланс сил на континенте.

Как пишет Bloomberg, Берлин делает именно то, о чем договорились страны НАТО: он обязался потратить более 500 миллиардов евро на оборону до 2029 года, достигнув цели по инвестированию 3,5% ВВП в военные нужды на шесть лет раньше, чем требовал альянс, сообщает Цензор.НЕТ.

Франция настороженно относится к увеличению военной мощи Германии

Во время визита в Берлин в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил растущую военную мощь Германии: "Это именно та решимость, которая нам нужна для обеспечения нашей безопасности. Германия подает пример".

"Во Франции, которая имеет одну из самых мощных армий в Европе и единственный в мире ядерный потенциал, разработанный внутри страны, царит шизофреническая атмосфера. С одной стороны, есть облегчение от того, что Германия наращивает оборонные усилия. Но есть и опасения по поводу того, что немецкая промышленность превзойдет французский оборонный сектор, поскольку Париж осознает, насколько большие расходы может себе позволить Берлин", – пишет Bloomberg.

Читайте: Писториус о безопасности Украины: Нужны конкретные гарантии, а не новый Будапештский меморандум

Германия (7487) НАТО (10609) Франция (3682)
Бояться що в Німеччині з'явиться художник 😸
14.01.2026 09:54
Хіба шо задньоприводний гівноміс якийсь🤣🤣🤣
14.01.2026 10:07
В паранджі
14.01.2026 10:07
100%
14.01.2026 10:09
у франції хоч армія є - у німців армії немає - хай не бояться
14.01.2026 09:54
"В 1932 году армия Германии, Рейхсвер, была ограничена условиями Версальского договора до 100 000 солдат, без ВВС, с жесткими ограничениями по вооружениям"

Через сім років:

"Армия Германии в 1939 году (Вермахт) насчитывала около 2,7 миллиона военнослужащих и 75 дивизий к сентябрю, включая сухопутные войска, Люфтваффе (ВВС) и Кригсмарине (ВМФ), обладала значительным количеством танков (более 3000)."
14.01.2026 10:09
Який баланс - озброюйтесь! - кацапи з"їдять вас з гімном і не подавляться
14.01.2026 09:57
Кацапи брали Париж всього один раз 200 років тому, і то з візитом у відповідь. А з німцями французи після цього воювали тричі.
14.01.2026 10:07
Ввижається привид Бісмарка?
14.01.2026 09:59
шось цей блумберг тупо накидує на вентилятор. і вже не вперше.
14.01.2026 10:07
 
 