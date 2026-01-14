Германия увеличила военную мощь: это вызывает во Франции панику, - Bloomberg
Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь, поскольку опасается, что это нарушит давний баланс сил на континенте.
Как пишет Bloomberg, Берлин делает именно то, о чем договорились страны НАТО: он обязался потратить более 500 миллиардов евро на оборону до 2029 года, достигнув цели по инвестированию 3,5% ВВП в военные нужды на шесть лет раньше, чем требовал альянс, сообщает Цензор.НЕТ.
Франция настороженно относится к увеличению военной мощи Германии
Во время визита в Берлин в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил растущую военную мощь Германии: "Это именно та решимость, которая нам нужна для обеспечения нашей безопасности. Германия подает пример".
"Во Франции, которая имеет одну из самых мощных армий в Европе и единственный в мире ядерный потенциал, разработанный внутри страны, царит шизофреническая атмосфера. С одной стороны, есть облегчение от того, что Германия наращивает оборонные усилия. Но есть и опасения по поводу того, что немецкая промышленность превзойдет французский оборонный сектор, поскольку Париж осознает, насколько большие расходы может себе позволить Берлин", – пишет Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через сім років:
"Армия Германии в 1939 году (Вермахт) насчитывала около 2,7 миллиона военнослужащих и 75 дивизий к сентябрю, включая сухопутные войска, Люфтваффе (ВВС) и Кригсмарине (ВМФ), обладала значительным количеством танков (более 3000)."