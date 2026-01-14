Німеччина збільшила військову міць: це викликає у Франції паніку, - Bloomberg
Франція вкрай насторожено ставиться до того, що Німеччина вкладає ресурси в історичне переозброєння і нарощує військову міць, оскільки побоюється, що це порушить давній баланс сил на континенті.
Як пише Bloomberg, Берлін робить саме те, про що домовилися країни НАТО: він зобов'язався витратити понад 500 мільярдів євро на оборону до 2029 року, досягнувши мети з інвестування 3,5% ВВП у військові потреби на шість років раніше, ніж вимагав альянс, поомляє Цензор.НЕТ.
Під час візиту до Берліна в грудні генеральний секретар НАТО Марк Рютте схвалив зростаючу військову міць Німеччини: "Це саме та рішучість, яка нам потрібна для забезпечення нашої безпеки. Німеччина подає приклад".
"У Франції, яка має одну з найпотужніших армій в Європі і єдиний у світі ядерний потенціал, розроблений всередині країни, панує шизофренічна атмосфера. З одного боку, є полегшення від того, що Німеччина нарощує оборонні зусилля. Але є й побоювання з приводу того, що німецька промисловість перевершить французький оборонний сектор, оскільки Париж усвідомлює, наскільки великі витрати може собі дозволити Берлін", – пише Bloomberg.
"Армия Германии в 1939 году (Вермахт) насчитывала около 2,7 миллиона военнослужащих и 75 дивизий к сентябрю, включая сухопутные войска, Люфтваффе (ВВС) и Кригсмарине (ВМФ), обладала значительным количеством танков (более 3000)."
Французи завжди у всі віки були сикунами і програвали німцям у військовому плані (без допомоги союзників, британців, американців, канадців...). Тому їхнє нинішнє "побоювання" викликає лише іронічну посмішку і не дивує.
