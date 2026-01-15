З 2026 року винищувачі Туреччини патрулюватимуть кордони з РФ

Туреччина планує розгорнути свої винищувачі у країнах Східної Європи поблизу кордонів України та Росії в межах посилення повітряної безпеки НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах агентства Reuters.

Згідно з офіційною інформацією, Анкара візьме участь у місіях повітряної поліції НАТО в Естонії та Румунії у 2026–2027 роках. Рішення ухвалене на тлі зростання напруженості та фіксації російських провокацій поблизу повітряного простору країн Альянсу.

Розгортання винищувачів НАТО у Східній Європі

Чотиримісячна місія турецьких винищувачів в Естонії триватиме з серпня по листопад 2026 року. Естонія має сухопутний кордон із Росією, тому посилення повітряного патрулювання розглядається як превентивний крок у межах колективної оборони НАТО.

Наступна ротація запланована в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027 року. Ця країна межує із західними регіонами України та відіграє важливу роль у безпеці Чорноморського регіону.

Туреччина вже має досвід участі в подібних місіях. Раніше її літаки залучалися до повітряної поліції НАТО в Польщі у 2021 році, а також у Румунії у 2023–2024 роках.

Позиція Анкари щодо миротворчої місії в Україні

Раніше в Міноборони Туреччини окреслили умови можливого направлення військ до України у складі міжнародних миротворчих сил. Анкара наголошує, що це можливо лише після досягнення припинення вогню.

"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", — заявили в Міністерстві оборони Туреччини.

Також зазначається, що Туреччина готова підтримати будь-які конструктивні ініціативи, спрямовані на досягнення стійкого миру між Україною та Росією.

Крім того, Анкара очолює військове планування з питань безпеки в Чорному морі після можливого припинення бойових дій. Особливу увагу Туреччина приділяє виконанню Конвенції Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через чорноморські протоки та, за оцінкою Анкари, залишається ключовим елементом стабільності в регіоні.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що перспектива завершення війни в Україні й досягнення стійкого миру наближається, а низка критично важливих для безпеки напрямів уже перебуває в центрі інтенсивних обговорень.

