Ми досить близькі до міцного миру в Україні, - глава МЗС Туреччини Фідан

Перспектива завершення війни й досягнення стійкого миру наближається, а низка критично важливих для безпеки напрямів уже перебуває в центрі інтенсивних обговорень.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав після зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Фідан?

Я думаю, що ми досить близькі до міцного миру в цій війні, яка триває останні 4 роки. Принаймні, ми бачимо, що деякі сфери, які є ключовими для миру, обговорюються надзвичайно активно", - сказав Фідан.

За словами міністра, Туреччина також робить свій внесок у цей процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повоєнні гарантії безпеки для України: Бельгія зосередиться на забезпеченні повітряних та морських можливостей

"Зараз ми бачимо, що це буде не лише мирна угода, яка покладе край війні в Україні, якщо її буде підписано. Це також буде угода, яка визначатиме умови миру між Росією та Європою в довгостроковій перспективі", - сказав турецький міністр.

За його словами, у разі підписання, це буде всеохопна угода, яка визначатиме також регіональну політику Росії.

Що передбачатиме угода?

Міністр повідомив, що на зустрічі в Парижі мова йшла про моніторинг припинення вогню у разі підписання мирної угоди, підтримку стримування України та військові заходи у разі порушення припинення вогню.

Він також висловив сподівання, що мирна угода буде підписана якомога швидше, що запобіжить подальшим втратам життів і принесе стабільність у регіон.

Також читайте: Україна і США обговорили дипломатичний шлях завершення війни, - Зеленський

"Україна може відновитися економічно після підписання мирної угоди та вирішити інші проблеми... Туреччина відіграватиме важливу роль в економічному відродженні та розвитку", - додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Читайте: Андрей Бабіш назвав умову подальшої дії ініціативи з боєприпасів