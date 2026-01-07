Ми досить близькі до міцного миру в Україні, - глава МЗС Туреччини Фідан
Перспектива завершення війни й досягнення стійкого миру наближається, а низка критично важливих для безпеки напрямів уже перебуває в центрі інтенсивних обговорень.
Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав після зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Укрінформ.
Що каже Фідан?
Я думаю, що ми досить близькі до міцного миру в цій війні, яка триває останні 4 роки. Принаймні, ми бачимо, що деякі сфери, які є ключовими для миру, обговорюються надзвичайно активно", - сказав Фідан.
За словами міністра, Туреччина також робить свій внесок у цей процес.
"Зараз ми бачимо, що це буде не лише мирна угода, яка покладе край війні в Україні, якщо її буде підписано. Це також буде угода, яка визначатиме умови миру між Росією та Європою в довгостроковій перспективі", - сказав турецький міністр.
За його словами, у разі підписання, це буде всеохопна угода, яка визначатиме також регіональну політику Росії.
Що передбачатиме угода?
Міністр повідомив, що на зустрічі в Парижі мова йшла про моніторинг припинення вогню у разі підписання мирної угоди, підтримку стримування України та військові заходи у разі порушення припинення вогню.
Він також висловив сподівання, що мирна угода буде підписана якомога швидше, що запобіжить подальшим втратам життів і принесе стабільність у регіон.
"Україна може відновитися економічно після підписання мирної угоди та вирішити інші проблеми... Туреччина відіграватиме важливу роль в економічному відродженні та розвитку", - додав він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
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