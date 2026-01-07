Мы достаточно близки к прочному миру в Украине, - глава МИД Турции Фидан

Перспектива завершения войны и достижения устойчивого мира приближается, а ряд критически важных для безопасности направлений уже находится в центре интенсивных обсуждений.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал после встречи "Коалиции желающих" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Фидан?

Я думаю, что мы достаточно близки к прочному миру в этой войне, которая длится последние 4 года. По крайней мере, мы видим, что некоторые сферы, которые являются ключевыми для мира, обсуждаются чрезвычайно активно", - сказал Фидан.

По словам министра, Турция также вносит свой вклад в этот процесс.

"Сейчас мы видим, что это будет не только мирное соглашение, которое положит конец войне в Украине, если оно будет подписано. Это также будет соглашение, которое будет определять условия мира между Россией и Европой в долгосрочной перспективе", - сказал турецкий министр.

По его словам, в случае подписания, это будет всеобъемлющее соглашение, которое будет определять также региональную политику России.

Что будет предусматривать соглашение?

Министр сообщил, что на встрече в Париже речь шла о мониторинге прекращения огня в случае подписания мирного соглашения, поддержке сдерживания Украины и военных мерах в случае нарушения прекращения огня.

Он также выразил надежду, что мирное соглашение будет подписано как можно скорее, что предотвратит дальнейшие потери жизней и принесет стабильность в регион.

"Украина может восстановиться экономически после подписания мирного соглашения и решить другие проблемы... Турция будет играть важную роль в экономическом возрождении и развитии", - добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

