Новости Встреча коалиции желающих
932 8

Мы достаточно близки к прочному миру в Украине, - глава МИД Турции Фидан

Хакан Фидан

Перспектива завершения войны и достижения устойчивого мира приближается, а ряд критически важных для безопасности направлений уже находится в центре интенсивных обсуждений.

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал после встречи "Коалиции желающих" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Фидан?

Я думаю, что мы достаточно близки к прочному миру в этой войне, которая длится последние 4 года. По крайней мере, мы видим, что некоторые сферы, которые являются ключевыми для мира, обсуждаются чрезвычайно активно", - сказал Фидан.

По словам министра, Турция также вносит свой вклад в этот процесс.

"Сейчас мы видим, что это будет не только мирное соглашение, которое положит конец войне в Украине, если оно будет подписано. Это также будет соглашение, которое будет определять условия мира между Россией и Европой в долгосрочной перспективе", - сказал турецкий министр.

По его словам, в случае подписания, это будет всеобъемлющее соглашение, которое будет определять также региональную политику России.

Что будет предусматривать соглашение?

Министр сообщил, что на встрече в Париже речь шла о мониторинге прекращения огня в случае подписания мирного соглашения, поддержке сдерживания Украины и военных мерах в случае нарушения прекращения огня.

Он также выразил надежду, что мирное соглашение будет подписано как можно скорее, что предотвратит дальнейшие потери жизней и принесет стабильность в регион.

"Украина может восстановиться экономически после подписания мирного соглашения и решить другие проблемы... Турция будет играть важную роль в экономическом возрождении и развитии", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Дякуємо туркам за Байроктари у 2022 році, але турецьких пізділів нам не треба. Усі там ******* віддавати нашу територію комусь!
07.01.2026 06:42 Ответить
Байрактар від фірми а не від Туречинни, яка сама розпоряджається своєю продукцією. А цей Пердоган це козел...слизький
07.01.2026 07:43 Ответить
ти вже 4 роки співаєш шо близько
07.01.2026 06:47 Ответить
Звертати увагу на цих імбіцилів не треба. ВОНИ ДО СИХ ПІР думають що вони ВУУУУУУУУУУУМНІ і насцють нам в вуха, а потім такі "диви як мені повірили хаха ото розвів кретинів"

Поки існують рузкіе їм треба війна - на НАТО вони не підуть бо як Мадуру за 30 хвилин і в піжамці буде, Казахстан Монголія - під Китаєм. Білорусь уже давно їх, тільки ми лишились - а у нас ще і повні виродки при владі - БІНГО
07.01.2026 06:54 Ответить
На хіба та активно брехати про мир?
07.01.2026 07:13 Ответить
Ой,ой--сказавби вже ,що мир на горизонті І все було б зрозуміло Бо уявна лінія горизонту завжди віддаляється до її приближення. Балаболи і піарщики.
07.01.2026 07:46 Ответить
Видели мы ваш "турецкий мир" на Кипре. Там до сих пор заброшенные дома стоят на бывшей "линии фронта", и северная часть острова оккупирована Турцией с 1974 г.
07.01.2026 07:50 Ответить
"Мир буде вже дуже скоро!"
07.01.2026 08:03 Ответить
 
 