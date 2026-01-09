Українських дітей, евакуйованих до Туреччини, карали позбавленням їжі та тримали в ізоляції, - Лубінець

Офіс омбудсмена України підтвердив системні порушення прав понад 500 українських дітей, евакуйованих до Туреччини. Зокрема, супроводжуючі тримали дітей в ізоляції та карали позбавленням їжі.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У грудні до мене надходили запити щодо надання коментарів по ситуації з українськими дітьми, тимчасово переміщеними (евакуйованими) до Туреччини, висвітленої в розслідуванні "Слідство.Інфо". Зокрема у відеосюжеті оприлюднено витяги зі звіту Офісу Омбудсмана, складеному за результатами моніторингового візиту до Туреччини, який містить чутливі відомості про грубі порушення прав дитини", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що йдеться про понад 500 дітей з українських закладів системи інституційного догляду й виховання, а також сімейних форм виховання, які після 24 лютого 2022 року були евакуйовані з Дніпропетровщини до Туреччини та розміщені у готелях.

Надходила інформація про порушення

За словами Лубінця, до його Офісу надходила інформація про порушення прав дітей у Туреччині ще на початку 2024 року.

"З метою верифікації даних, мої представники відвідали на Дніпропетровщині родини, до яких діти були повернуті з Туреччини. Вже у березні я ініціював моніторинговий візит", - розповів Лубінець.

Як розповів уповноважений, за свідченнями вихованців закладів ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших за віком, зокрема:

дітей тримали в ізоляції. Супроводжуючі особи забороняли вихованцям закладів спілкуватися з психологами турецької сторони, які цілодобово перебували на території готелю, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав;

карали позбавленням їжі;

діти могли безконтрольно покидати територію готелю, наражаючи себе на небезпеку в іншій країні.

Посадовець зазначив, що всі виявлені порушення підтверджені Головним Омбудсманом Туреччини, який підписав окремий звіт за результатами візиту. Його представники, а також працівники Міністерства сім’ї та соціальних послуг Туреччини безпосередньо були долучені до моніторингу.

"Щодо фактів повернення до України вагітних неповнолітніх, то слід чітко розуміти наслідки поширення відповідної інформації. Публічність — це дуже дієвий інструмент. Його застосуванню має завжди передувати оцінка, порівняння ризиків і користі від оприлюднення певних даних", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що звіт, складений за результатами візиту, містить відомості, сукупність відомостей про фізичних осіб (зокрема, дітей щодо яких моніторинговою групою встановлено порушення їхніх прав), які ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані (абзац 10 ч.1 статті 2 ЗУ "Про захист персональних даних"), а також іншу чутливу інформацію, доступ до якої обґрунтовано обмежений в інтересах дітей, в тому числі народжених.

Мінсоцполітики відвідувало сиріт у 2023 році

"Дивує, що в 2023 році представники Мінсоцполітики проводили моніторинг умов перебування цих дітей в Туреччині, однак в офіційному звіті зазначали про їх належний догляд та забезпечення соціальними, медичними та іншими послугами. Водночас турецька сторона зверталася до МЗС України щодо порушень прав евакуйованих дітей. Втім, ці звернення не були належним чином взяті до уваги", - розповів уповноважений.

Він додав, що всі виявлені шокуючі факти були викладені у звіті та надіслані премʼєр-міністру України та кожному відповідальному органу державної влади з метою вжиття невідкладних заходів реагування. Крім того, до ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей.

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Інформація не оприлюднювалася через чутливість

Наостанок Лубінець зазначив, що "поширення інформації й матеріалів про дітей щодо яких встановлено порушення їхніх прав у медійну площину, а також в інший спосіб будь-яким третім особам не здійснювалося через чутливість інформації".

"Дотримання прав дитини, зокрема на захист персональних даних і приватність, є обов’язковим у всіх процесах реагування. Будь-яке розголошення даних, що може ідентифікувати дитину або завдати їй шкоди, неприпустиме й суперечить національному законодавству й міжнародним стандартам", - наголосив омбудсмен.

Що передувало?

Нагадуємо, 1 грудня 2025 року було опубліковано розслідування "Слідство.Інфо" щодо дітей із інтернатів Дніпропетровщини, яких евакуювали на початку війни до Туреччини. Журналісти стверджують, що сироти зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також не мали доступу до освіти та медицини.

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