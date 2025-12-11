У Туреччині відкрили кримінальне провадження через порушення прав евакуйованих українських дітей-сиріт, – Лубінець
У Туреччині розпочали розпочали кримінальне провадження у справі щодо можливих порушень прав українських дітей-сиріт, евакуйованих туди на початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Туреччина відкрила кримінальні провадження
"Коли ми отримали інформацію щодо порушення прав наших дітей, які були евакуйовані після початку повномасштабної агресії, ми зробили низку моніторингових візитів. Не тільки в Туреччину. Ми відвідали низку європейських країн: Німеччину, Польщу, Словаччину. Там, де ми встановили порушені права, ми відреагували у вигляді офіційного подання звітів на відповідні органи влади України. Ми звернулись до правоохоронних органів, в тому числі в умовах ситуації в Туреччині були відкриті кримінальні провадження", - розповів уповноважений.
За його словами, Офіс омбудсмена ще не закрив провадження щодо ситуації навколо дітей, які перебували в Туреччині. Тому моніторингові звіти за результатами візиту до Туреччини поки не можуть бути опублікованими.
Уповноважений додав, що у матеріалах, які зафіксував його офіс, було багато персональних даних, що також вплинуло на рішення не публікувати звіт.
"Всі, хто скоїли правопорушення, в тому числі з-поміж громадян Туреччини, зобов'язані понести своє покарання. Кримінальне провадження відбувається не тільки на території України, а також на території Туреччини",- наголосив Лубінець.
Моніторинги закладів, де перебувають діти
За словами Лубінця, з 2022 року його офіс системно проводить моніторинги інституційних закладів, де перебувають діти, та виявляє численні випадки порушення прав.
"Десь були відкриті кримінальні провадження, десь — дисциплінарні провадження, десь були звільнені керівники інституційних закладів, десь діти повернулись до своїх батьків або нових родин", - розповів Лубінець.
Що передувало?
- Нагадуємо, 1 грудня 2025 року було опубліковано розслідування "Слідство.Інфо" щодо дітей із інтернатів Дніпропетровщини, яких евакуювали на початку війни до Туреччини. Журналісти стверджують, що сироти зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також не мали доступу до освіти та медицини.
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