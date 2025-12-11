У Туреччині відкрили кримінальне провадження через порушення прав евакуйованих українських дітей-сиріт, – Лубінець

У Туреччині розпочали розпочали кримінальне провадження у справі щодо можливих порушень прав українських дітей-сиріт, евакуйованих туди на початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Туреччина відкрила кримінальні провадження

"Коли ми отримали інформацію щодо порушення прав наших дітей, які були евакуйовані після початку повномасштабної агресії, ми зробили низку моніторингових візитів. Не тільки в Туреччину. Ми відвідали низку європейських країн: Німеччину, Польщу, Словаччину. Там, де ми встановили порушені права, ми відреагували у вигляді офіційного подання звітів на відповідні органи влади України. Ми звернулись до правоохоронних органів, в тому числі в умовах ситуації в Туреччині були відкриті кримінальні провадження", - розповів уповноважений.

За його словами, Офіс омбудсмена ще не закрив провадження щодо ситуації навколо дітей, які перебували в Туреччині. Тому моніторингові звіти за результатами візиту до Туреччини поки не можуть бути опублікованими.

Уповноважений додав, що у матеріалах, які зафіксував його офіс, було багато персональних даних, що також вплинуло на рішення не публікувати звіт.

"Всі, хто скоїли правопорушення, в тому числі з-поміж громадян Туреччини, зобов'язані понести своє покарання. Кримінальне провадження відбувається не тільки на території України, а також на території Туреччини",- наголосив Лубінець.

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Моніторинги закладів, де перебувають діти

За словами Лубінця, з 2022 року його офіс системно проводить моніторинги інституційних закладів, де перебувають діти, та виявляє численні випадки порушення прав.

"Десь були відкриті кримінальні провадження, десь — дисциплінарні провадження, десь були звільнені керівники інституційних закладів, десь діти повернулись до своїх батьків або нових родин", - розповів Лубінець.

Що передувало?

Нагадуємо, 1 грудня 2025 року було опубліковано розслідування "Слідство.Інфо" щодо дітей із інтернатів Дніпропетровщини, яких евакуювали на початку війни до Туреччини. Журналісти стверджують, що сироти зазнавали фізичного та психологічного насильства з боку вихователів, а також не мали доступу до освіти та медицини.

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