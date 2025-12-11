В Турции открыли уголовное производство из-за нарушения прав эвакуированных украинских детей-сирот, – Лубинец

В Турции начали уголовное производство по делу о возможных нарушениях прав украинских детей-сирот, эвакуированных туда в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Турция открыла уголовные производства

"Когда мы получили информацию о нарушении прав наших детей, которые были эвакуированы после начала полномасштабной агрессии, мы сделали ряд мониторинговых визитов. Не только в Турцию. Мы посетили ряд европейских стран: Германию, Польшу, Словакию. Там, где мы установили нарушения прав, мы отреагировали в виде официального представления отчетов в соответствующие органы власти Украины. Мы обратились в правоохранительные органы, в том числе в условиях ситуации в Турции были открыты уголовные производства", - рассказал уполномоченный.

По его словам, Офис омбудсмена еще не закрыл производство по ситуации вокруг детей, находившихся в Турции. Поэтому мониторинговые отчеты по результатам визита в Турцию пока не могут быть опубликованы.

Уполномоченный добавил, что в материалах, которые зафиксировал его офис, было много персональных данных, что также повлияло на решение не публиковать отчет.

"Все, кто совершил правонарушения, в том числе среди граждан Турции, обязаны понести свое наказание. Уголовное производство происходит не только на территории Украины, но и на территории Турции", - подчеркнул Лубинец.

Мониторинг учреждений, где находятся дети

По словам Лубинца, с 2022 года его офис системно проводит мониторинг учреждений, где находятся дети, и выявляет многочисленные случаи нарушения прав.

"Где-то были открыты уголовные производства, где-то — дисциплинарные производства, где-то были уволены руководители институциональных учреждений, где-то дети вернулись к своим родителям или новым семьям", — рассказал Лубинец.

Что предшествовало?

Напоминаем, 1 декабря 2025 года было опубликовано расследование "Слідство.Інфо" о детях из интернатов Днепропетровщины, которых эвакуировали в начале войны в Турцию. Журналисты утверждают, что сироты подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.

