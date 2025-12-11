РУС
Новости Скандал с украинскими сиротами в Турции
1 510 3

В Турции открыли уголовное производство из-за нарушения прав эвакуированных украинских детей-сирот, – Лубинец

діти

В Турции начали уголовное производство по делу о возможных нарушениях прав украинских детей-сирот, эвакуированных туда в начале полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Турция открыла уголовные производства

"Когда мы получили информацию о нарушении прав наших детей, которые были эвакуированы после начала полномасштабной агрессии, мы сделали ряд мониторинговых визитов. Не только в Турцию. Мы посетили ряд европейских стран: Германию, Польшу, Словакию. Там, где мы установили нарушения прав, мы отреагировали в виде официального представления отчетов в соответствующие органы власти Украины. Мы обратились в правоохранительные органы, в том числе в условиях ситуации в Турции были открыты уголовные производства", - рассказал уполномоченный.

По его словам, Офис омбудсмена еще не закрыл производство по ситуации вокруг детей, находившихся в Турции. Поэтому мониторинговые отчеты по результатам визита в Турцию пока не могут быть опубликованы.

Уполномоченный добавил, что в материалах, которые зафиксировал его офис, было много персональных данных, что также повлияло на решение не публиковать отчет.

"Все, кто совершил правонарушения, в том числе среди граждан Турции, обязаны понести свое наказание. Уголовное производство происходит не только на территории Украины, но и на территории Турции", - подчеркнул Лубинец.

Смотрите также: Избивали, ограничивали в еде, а несовершеннолетние беременели: отчет о судьбе детей, эвакуированных Фондом Шостака в Турцию. ВИДЕО

Мониторинг учреждений, где находятся дети 

По словам Лубинца, с 2022 года его офис системно проводит мониторинг учреждений, где находятся дети, и выявляет многочисленные случаи нарушения прав.

"Где-то были открыты уголовные производства, где-то — дисциплинарные производства, где-то были уволены руководители институциональных учреждений, где-то дети вернулись к своим родителям или новым семьям", — рассказал Лубинец.

Что предшествовало?

  • Напоминаем, 1 декабря 2025 года было опубликовано расследование "Слідство.Інфо" о детях из интернатов Днепропетровщины, которых эвакуировали в начале войны в Турцию. Журналисты утверждают, что сироты подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.

Читайте также: "Манипулятивная дезинформация": в Турции отреагировали на скандал с украинскими сиротами

расследование (3098) сироты (127) Турция (3583) Лубинец Дмитрий (514)
А що там справа скумбрії і паляковай?
11.12.2025 00:37 Ответить
судити уродів по турецьким законам в турецькому суді із депортацією в зіндан !

.
11.12.2025 01:47 Ответить
сплошне ібд
11.12.2025 05:32 Ответить
 
 