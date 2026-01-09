Украинских детей, эвакуированных в Турцию, наказывали лишением еды и держали в изоляции, – Лубинец

Офис омбудсмена Украины подтвердил системные нарушения прав более 500 украинских детей, эвакуированных в Турцию. В частности, сопровождающие держали детей в изоляции и наказывали лишением еды.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

"В декабре ко мне поступали запросы о предоставлении комментариев по ситуации с украинскими детьми, временно перемещенными (эвакуированными) в Турцию, освещенной в расследовании "Слідство.Інфо". В частности, в видеосюжете обнародованы выдержки из отчета Офиса Омбудсмана, составленного по результатам мониторингового визита в Турцию, который содержит чувствительные сведения о грубых нарушениях прав ребенка", - отметил Лубинец.

Он напомнил, что речь идет о более 500 детях из украинских учреждений системы институционального ухода и воспитания, а также семейных форм воспитания, которые после 24 февраля 2022 года были эвакуированы из Днепропетровской области в Турцию и размещены в отелях.

Поступала информация о нарушениях

По словам Лубинца, в его Офис поступала информация о нарушениях прав детей в Турции еще в начале 2024 года.

"С целью верификации данных, мои представители посетили в Днепропетровской области семьи, в которые дети были возвращены из Турции. Уже в марте я инициировал мониторинговый визит", - рассказал Лубинец.

Как рассказал уполномоченный, по свидетельствам воспитанников учреждений, эти дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших воспитанников в отношении младших по возрасту, в частности:

детей держали в изоляции. Сопровождающие лица запрещали воспитанникам учреждений общаться с психологами турецкой стороны, которые круглосуточно находились на территории отеля, чтобы дети не сообщили о нарушении их прав;

наказывали лишением еды;

дети могли бесконтрольно покидать территорию отеля, подвергая себя опасности в другой стране.

Чиновник отметил, что все выявленные нарушения подтверждены Главным омбудсменом Турции, который подписал отдельный отчет по результатам визита. Его представители, а также сотрудники Министерства семьи и социальных услуг Турции непосредственно были привлечены к мониторингу.

"Что касается фактов возвращения в Украину беременных несовершеннолетних, то следует четко понимать последствия распространения соответствующей информации. Публичность — это очень действенный инструмент. Его применению всегда должна предшествовать оценка, сравнение рисков и пользы от обнародования определенных данных", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что отчет, составленный по результатам визита, содержит сведения, совокупность сведений о физических лицах (в частности, детях, в отношении которых мониторинговой группой установлено нарушение их прав), которые идентифицированы или могут быть конкретно идентифицированы (абзац 10 ч.1 статьи 2 ЗУ "О защите персональных данных"), а также другую чувствительную информацию, доступ к которой обоснованно ограничен в интересах детей, в том числе рожденных.

Минсоцполитики посещало сирот в 2023 году

"Удивляет, что в 2023 году представители Минсоцполитики проводили мониторинг условий пребывания этих детей в Турции, однако в официальном отчете отмечали об их надлежащем уходе и обеспечении социальными, медицинскими и другими услугами. В то же время турецкая сторона обращалась в МИД Украины по поводу нарушений прав эвакуированных детей. Впрочем, эти обращения не были должным образом приняты во внимание", - рассказал уполномоченный.

Он добавил, что все выявленные шокирующие факты были изложены в отчете и направлены премьер-министру Украины и каждому ответственному органу государственной власти с целью принятия неотложных мер реагирования. Кроме того, в ОГП были направлены материалы, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с детьми.

Информация не обнародовалась из-за ее деликатности

В заключение Лубинец отметил, что "распространение информации и материалов о детях, в отношении которых установлено нарушение их прав, в медийную плоскость, а также иным способом каким-либо третьим лицам не осуществлялось из-за чувствительности информации".

"Соблюдение прав ребенка, в частности на защиту персональных данных и частную жизнь, является обязательным во всех процессах реагирования. Любое разглашение данных, которые могут идентифицировать ребенка или нанести ему вред, недопустимо и противоречит национальному законодательству и международным стандартам", - подчеркнул омбудсмен.

Что предшествовало?

Напоминаем, 1 декабря 2025 года было опубликовано расследование "Слідство.Інфо" о детях из интернатов Днепропетровской области, которых эвакуировали в начале войны в Турцию. Журналисты утверждают, что сироты подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также не имели доступа к образованию и медицине.

