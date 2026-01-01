Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення українців з полону РФ, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі в Анкарі обговорили безпекову ситуацію та повернення громадян України з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

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Деталі зустрічі

За його словами, під час переговорів із Фіданом обговорювали безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.

"Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей", - зазначив Умєров.

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Роль Туреччини

Туреччина, наголосив Умєров, є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Робота триває в тісній взаємодії.

За підсумками зустрічі Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському.

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