Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення українців з полону РФ, - Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі в Анкарі обговорили безпекову ситуацію та повернення громадян України з російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.
Деталі зустрічі
За його словами, під час переговорів із Фіданом обговорювали безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.
"Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей", - зазначив Умєров.
Роль Туреччини
- Туреччина, наголосив Умєров, є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Робота триває в тісній взаємодії.
За підсумками зустрічі Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському.
Топ коментарі
+7 а ес #372967
показати весь коментар01.01.2026 17:49 Відповісти Посилання
+3 Ksenia VB
показати весь коментар01.01.2026 18:21 Відповісти Посилання
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар01.01.2026 18:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль