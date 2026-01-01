УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10572 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими Роль Туреччини в мирних перемовинах
928 13

Україна і Туреччина обговорили безпекову ситуацію та повернення українців з полону РФ, - Умєров

умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі в Анкарі обговорили безпекову ситуацію та повернення громадян України з російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

За його словами, під час переговорів із Фіданом обговорювали безпекову ситуацію, перебіг переговорних процесів і координацію подальших кроків.

"Як завжди, окрема увага – гуманітарному треку та питанням повернення наших людей", - зазначив Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, США та європейські країни провели розмову щодо мирного процесу, - Умєров

Роль Туреччини

  • Туреччина, наголосив Умєров, є важливим партнером України та одним із ключових майданчиків для діалогу. Робота триває в тісній взаємодії.

За підсумками зустрічі Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган після зустрічі з Путіним: Мир між РФ та Україною вже недалеко

Автор: 

Туреччина (3748) Фідан Хакан (84) Умєров Рустем (906)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
коли це чмо повернеться для вручення підозри?
показати весь коментар
01.01.2026 17:49 Відповісти
+3
а чого воно сидить і розчепірило ноги перед українцями ?
показати весь коментар
01.01.2026 18:21 Відповісти
+3
після чергових про..обів Уєрова в США.вирішує "зелені інтереси" з турецькими сраколизами куйла....
показати весь коментар
01.01.2026 18:29 Відповісти

Завантаження...

 
 