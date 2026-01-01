Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение украинцев из плена РФ, - Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение граждан Украины из российского плена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров сообщил в Facebook.
Детали встречи
По его словам, во время переговоров с Фиданом обсуждали ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов.
"Как всегда, отдельное внимание – гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей", – отметил Умеров.
Роль Турции
- Турция, подчеркнул Умеров, является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.
По итогам встречи Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
