Украина и Турция обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение украинцев из плена РФ, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре обсудили ситуацию с безопасностью и возвращение граждан Украины из российского плена.

Детали встречи

По его словам, во время переговоров с Фиданом обсуждали ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов.

"Как всегда, отдельное внимание – гуманитарному треку и вопросам возвращения наших людей", – отметил Умеров.

Роль Турции

  • Турция, подчеркнул Умеров, является важным партнером Украины и одной из ключевых площадок для диалога. Работа продолжается в тесном взаимодействии.

По итогам встречи Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

