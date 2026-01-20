Румунія посилює військову присутність на кордоні з Україною через загрозу дронів
Румунія збільшить кількість військовослужбовців і посилить протиповітряну оборону в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.
Про це заявив міністр національної оборони Румунії Раду Міруце, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.
За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. У зв’язку з цим Міноборони в останні місяці перекинуло до кордону з Україною додаткові війська та сучасніші зразки військової техніки.
За словами міністра, залежно від рівня загрози в майбутньому в регіон можуть направити ще більше військових. Також румунська армія поступово нарощує протиповітряну оборону поблизу України - йдеться про кілька десятків військовослужбовців, радари та зенітні системи Gepard.
Він наголосив, що сили розміщують таким чином, аби мінімізувати ризик падіння дронів у населених пунктах, однак повністю виключити його неможливо.
Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня, коли російський дрон впав у дворі приватного будинку в повіті Вранча - майже за 200 кілометрів від українського кордону. Літальний апарат не був зафіксований військовими радарами, тому точний час падіння невідомий.
