Румунія посилює військову присутність на кордоні з Україною через загрозу дронів

Румунія збільшить кількість військовослужбовців і посилить протиповітряну оборону в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.

Про це заявив міністр національної оборони Румунії Раду Міруце, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. У зв’язку з цим Міноборони в останні місяці перекинуло до кордону з Україною додаткові війська та сучасніші зразки військової техніки.

За словами міністра, залежно від рівня загрози в майбутньому в регіон можуть направити ще більше військових. Також румунська армія поступово нарощує протиповітряну оборону поблизу України - йдеться про кілька десятків військовослужбовців, радари та зенітні системи Gepard.

Він наголосив, що сили розміщують таким чином, аби мінімізувати ризик падіння дронів у населених пунктах, однак повністю виключити його неможливо.

Останній серйозний інцидент стався наприкінці минулого тижня, коли російський дрон впав у дворі приватного будинку в повіті Вранча - майже за 200 кілометрів від українського кордону. Літальний апарат не був зафіксований військовими радарами, тому точний час падіння невідомий.

