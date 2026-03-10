УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8656 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Румунії
1 460 15

Зеленський здійснить офіційний візит до Румунії 12 березня, - ЗМІ

Зеленський їде у Румунію

Президент Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, здійснить офіційний візит до Румунії, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Нікушором Даном.

Про це повідомляє RFI із посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський їде в Румунію

Очікується, що під час візиту основна увага буде приділена питанням безпеки, підтримці України у війні проти Росії та подальшій співпраці між Києвом і Бухарестом.

Зокрема, ймовірно румунська сторона підійме питання румунської мови в українських школах та подвійне громадянство - ці теми часто спливають в інформаційному просторі Румунії.

  • Раніше ми повідомляли, що Румунія збільшить кількість військовослужбовців і посилить протиповітряну оборону в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.Останнім часом було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. У зв’язку з цим Міноборони в останні місяці перекинуло до кордону з Україною додаткові війська та сучасніші зразки військової техніки.

Читайте: Зеленський отримає Європейський орден за заслуги

Автор: 

візит (1772) Зеленський Володимир (28045) Румунія (1422) Дан Нікушор (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Хоч би в румунів не бикував...
показати весь коментар
10.03.2026 22:39 Відповісти
+5
Тобто обстріл Києва планується 11-12?
показати весь коментар
10.03.2026 23:13 Відповісти
+5
Хана відносинам з Румунією.
показати весь коментар
10.03.2026 23:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч би в румунів не бикував...
показати весь коментар
10.03.2026 22:39 Відповісти
Потрібно заклеїти рот скотчем.
показати весь коментар
11.03.2026 04:36 Відповісти
Через Угорщину поїде чи в обхід? А то після Ощадбанку якось тривожно...
показати весь коментар
10.03.2026 22:40 Відповісти
Там, где змея не проползет
И не найдет дороги птица,
Турист всегда тропу найдет,
И ничего с ним не случится.
показати весь коментар
10.03.2026 22:57 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2026 22:59 Відповісти
Теряйся, орк дырявый.
показати весь коментар
10.03.2026 23:10 Відповісти
Тобто обстріл Києва планується 11-12?
показати весь коментар
10.03.2026 23:13 Відповісти
Новий маршрут для перевозки кешу потрібно прокладати, чи шо.
показати весь коментар
10.03.2026 23:50 Відповісти
Хана відносинам з Румунією.
показати весь коментар
10.03.2026 23:57 Відповісти
я б рекомендував румунам перед візитом бідоносця на всяк випадок зарядити телефони і зробити запаси води
показати весь коментар
11.03.2026 08:28 Відповісти
Гастролер який який представляється президентом за аплодисментами та відпочинком знову за кордон
показати весь коментар
11.03.2026 09:49 Відповісти
 
 