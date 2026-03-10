Зеленський здійснить офіційний візит до Румунії 12 березня, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський у четвер, 12 березня, здійснить офіційний візит до Румунії, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Нікушором Даном.
Про це повідомляє RFI із посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський їде в Румунію
Очікується, що під час візиту основна увага буде приділена питанням безпеки, підтримці України у війні проти Росії та подальшій співпраці між Києвом і Бухарестом.
Зокрема, ймовірно румунська сторона підійме питання румунської мови в українських школах та подвійне громадянство - ці теми часто спливають в інформаційному просторі Румунії.
- Раніше ми повідомляли, що Румунія збільшить кількість військовослужбовців і посилить протиповітряну оборону в прикордонних з Україною районах через загрозу російських дронів.Останнім часом було зафіксовано щонайменше 14 випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. У зв’язку з цим Міноборони в останні місяці перекинуло до кордону з Україною додаткові війська та сучасніші зразки військової техніки.
Топ коментарі
+6 God Father #600960
показати весь коментар10.03.2026 22:39 Відповісти Посилання
+5 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар10.03.2026 23:13 Відповісти Посилання
+5 CrossFirenko
показати весь коментар10.03.2026 23:57 Відповісти Посилання
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И не найдет дороги птица,
Турист всегда тропу найдет,
И ничего с ним не случится.