Зеленський отримає Європейський орден за заслуги

Президент України Володимир Зеленський став одним з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги також колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ці європейці уособлюють надзвичайне розмаїття досконалості та відданості, які рухають Європу вперед і зміцнюють її авторитет у світі. Їхні надзвичайні досягнення нагадують нам, що люди з усіх верств суспільства можуть щодня будувати Європу, формувати наш Союз і відстоювати наші спільні цінності", - написала Мецола.

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Контекст

Орден, заснований у 2025 році, має три категорії: визначні члени, шановні члени та члени.

Також, за словами Мецоли, членського рівня отримає українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Церемонія нагородження відбудеться в Європейському парламенті у Страсбурзі в травні.

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