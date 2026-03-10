Зеленський отримає Європейський орден за заслуги
Президент України Володимир Зеленський став одним з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.
Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги також колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Ці європейці уособлюють надзвичайне розмаїття досконалості та відданості, які рухають Європу вперед і зміцнюють її авторитет у світі. Їхні надзвичайні досягнення нагадують нам, що люди з усіх верств суспільства можуть щодня будувати Європу, формувати наш Союз і відстоювати наші спільні цінності", - написала Мецола.
Контекст
- Орден, заснований у 2025 році, має три категорії: визначні члени, шановні члени та члени.
Також, за словами Мецоли, членського рівня отримає українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Церемонія нагородження відбудеться в Європейському парламенті у Страсбурзі в травні.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобто слово, яким українці між собою називають Зеленського, європейці вирішили підкріпити орденом?
Тепер всі в Європі будуть знати, що Володимир Зеленський-ЧЛЕН.😂
Читай уважно вище. Не гоїв а гноїв - кацапів, від слова гній - непотріб.
Перевіримо ще раз - що написано:
путин-*****.
кацап - дегенерат, раб ***** на швабре или бутьілке.
Напиши що прочитав вище.
кацап - дегенерат, раб ***** на швабре или бутьілке.
Ну нарешті гідна оцінка, від якої Кремль аплодує стоячи! Це той рідкісний випадок зворушливого єднання Заходу та Сходу: поки в Брюсселі малюють черговий орден, у москві, сто пудів відкорковують найкраще шампанське! Путін би точно підписав би цей наказ власним пером, адже ніхто так майстерно не розчищав простір для його ,,планів'', як цей новоспечений лауреат. Та і Європа у своєму репертуарі: дає брязкальце за те, що диктатор уже готує вітальну телеграму, бо таку ,,допомогу'' гріх не відзначити. Мабуть, у поданні на нагороду так і написали: ,,За неоціненний внесок у реалізацію стратегій ворога та героїчне вистелення червоної доріжки для агресора і імітацію боротьбі і лідера''. Це ж треба було так ювелірно ,,напрацювати'' на медаль, щоб сам путін, витираючи сльозу розчулення, кивав би головою: ,,Молодець, Вово, я б краще не зробив!''. Чудовий жест: за такий внесок у ,,стабільність'' окупанта в цивілізованих країнах зазвичай дають термін, а в нас - ордени. Справжній тріумф ,,талановитого'' менеджменту, де один дає ******** на піджак, а інший отримує все, що хотів, завдяки зусиллям цього блазня. Схоже, цей орден стане першим в історії, який можна носити одночасно і на європейському лацкані, і як почесну грамоту від ФСБ за особливі заслуги перед ,,русским миром'', зроблені руками цього ,,великого демократа''..... І сміх і сльози.....