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Новини Нагорода Зеленському
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Зеленський отримає Європейський орден за заслуги

зеленський

Президент України Володимир Зеленський став одним з перших лауреатів Європейського ордена за заслуги.

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги також колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ці європейці уособлюють надзвичайне розмаїття досконалості та відданості, які рухають Європу вперед і зміцнюють її авторитет у світі. Їхні надзвичайні досягнення нагадують нам, що люди з усіх верств суспільства можуть щодня будувати Європу, формувати наш Союз і відстоювати наші спільні цінності", - написала Мецола.

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Контекст

  • Орден, заснований у 2025 році, має три категорії: визначні члени, шановні члени та члени.

Також, за словами Мецоли, членського рівня отримає українська правозахисниця Олександра Матвійчук. Церемонія нагородження відбудеться в Європейському парламенті у Страсбурзі в травні.

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Зеленського нагородять Європейським орденом за заслуги

Автор: 

Європарламент (1097) Зеленський Володимир (28036) нагорода (1369) орден (127) Мецола Роберта (129)
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Топ коментарі
+44
може ордер!?
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10.03.2026 21:19 Відповісти
+42
Тут головне шоб ти, гнида, з тим орденом поперся назад через мад'яр. І орден заберуть і тебе конфіскують.
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10.03.2026 21:20 Відповісти
+32
Нехерово європейці оцінили старання падлюки у справі винищення українців і видавлення їх зі своєї землі. Бо у Європі потрібні робочі руки, а землі українські можна заселяти індусами з паками. От і пояснення, чому ті підори так вперто закривають очі на мародерство гниди пархатої. Ще й компаньонка у торчка нормальна - комсомолка підпутінська. Як і блазень.
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10.03.2026 21:27 Відповісти
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може ордер!?
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10.03.2026 21:19 Відповісти
Європейський орден "За мужність при мародерстві" визначному члену- це Вові **********. Але не можна обділити увагою і Міндича з Цукерманом, які заслуговують на орден "За мужність при мародерстві" -просто члену. Аякщо всерйоз, то в цих Європах вже з'їхали з глузду, нагороджуючи мародера.
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10.03.2026 22:52 Відповісти
Цей орден не допоможе отримати ще і ордер.
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11.03.2026 00:12 Відповісти
Тут головне шоб ти, гнида, з тим орденом поперся назад через мад'яр. І орден заберуть і тебе конфіскують.
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10.03.2026 21:20 Відповісти
Орден може і заберуть, орбанці хапуги ще ті , а його депортують , навіщо він їм , там де він - завжди якась халепа ((
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10.03.2026 21:42 Відповісти
та не плачь ты так обиженка кремлевская
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10.03.2026 23:10 Відповісти
моцква це ось цей гвидон - хоча для таких пі...ів це мед - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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12.03.2026 16:03 Відповісти
Не читають європейці коментарі на "Цензорі"
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10.03.2026 21:21 Відповісти
А ти думав що твої коментарі європейці на цитати розберуть ? Їм ******** вистачає , до того ж вони свої, можна сказати що "кошерні" чи "халяльні" .
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10.03.2026 21:44 Відповісти
Дронова наддержава допоможе сша
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10.03.2026 21:22 Відповісти
мої вітання пане Президент
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10.03.2026 21:22 Відповісти
Ти хворий??
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10.03.2026 21:52 Відповісти
хворий зеідіот.
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10.03.2026 22:32 Відповісти
Багато вас у палаті?
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10.03.2026 23:18 Відповісти
Незрозуміло - зе-виродок визначний член, шановний член чи просто член....?
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11.03.2026 00:48 Відповісти
потужний і незламний член
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11.03.2026 07:35 Відповісти
Вітання прям з моцкви - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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12.03.2026 16:04 Відповісти
Дикобраза в жопу! Можно трех степеней.
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10.03.2026 21:23 Відповісти
Тепер у нас буде "потужний орденоносець".)
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10.03.2026 21:26 Відповісти
Два не дуже, а один може бути сильно. І всі з кв95.
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12.03.2026 16:05 Відповісти
Нехерово європейці оцінили старання падлюки у справі винищення українців і видавлення їх зі своєї землі. Бо у Європі потрібні робочі руки, а землі українські можна заселяти індусами з паками. От і пояснення, чому ті підори так вперто закривають очі на мародерство гниди пархатої. Ще й компаньонка у торчка нормальна - комсомолка підпутінська. Як і блазень.
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10.03.2026 21:27 Відповісти
В європейців ,що дах поїхав ,чи вони зєліних відосіків про "перемогу " і "незламність " передивились.
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10.03.2026 21:29 Відповісти
Нє то компенсація за украдені гроші Ощадбанку , угорців бояться чіпати , вирішили таким чином відморозитися .
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10.03.2026 21:46 Відповісти
Поспішила Мецола з тим Орденом нашому торчку. До травня прийдеться скасовувати. Невідомо ще, чим закінчиться для нього ця дуже погана історія з валютою і золотом в Угорщині. Без наших ОПешних злодіїв там не могло обійтись. Бач, як мовчать всі. Тільки жалібно скиглять. Стидобище неймовірне! Довів ту нещасну Україну до ручки! Україна розхльобує ганебні вибори 19 року.
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11.03.2026 00:16 Відповісти
И ТРЕУГОЛКУ !)
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10.03.2026 21:29 Відповісти
Орбан буде вручати?
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10.03.2026 21:30 Відповісти
Чи Міндіча підвезуть?
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10.03.2026 21:49 Відповісти
Та не орден цьму уйоб....ку треба давати а ордер за бездіяльність і за протидію військовим перед 24,02,22!!!! А це виглядає як амністія!!!
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10.03.2026 21:31 Відповісти
Не знаю стосовно Валенси, а двоє інших креатура КГБ-ФСБ!
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10.03.2026 21:32 Відповісти
Орден, заснований у 2025 році, має три категорії: визначні члени, шановні члени та члени.

Тобто слово, яким українці між собою називають Зеленського, європейці вирішили підкріпити орденом?
Тепер всі в Європі будуть знати, що Володимир Зеленський-ЧЛЕН.😂
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10.03.2026 21:35 Відповісти
Після слів, що Володимир Зеленський потужний патріот, найвеличніший лідор су*часності.
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11.03.2026 00:26 Відповісти
Еврочлен.
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10.03.2026 22:01 Відповісти
Або "Никогда такого не было и вот опять".
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11.03.2026 00:24 Відповісти
а орден "Лева і Сонця" буде? Там монумент лева у Брюселі є на Lieu-dit Le Lion, хай туди Урсулу підведе у сонячну погоду.
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10.03.2026 21:38 Відповісти
Сусідство з агенткою штазі не дуже, але добре хоч Орбана немає
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10.03.2026 21:38 Відповісти
Який дебіл це придумав?
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10.03.2026 21:38 Відповісти
Дурневі ще й медальку дадуть.Ото йому вже дах знесе
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10.03.2026 21:40 Відповісти
Йому більш підходить орден сутулого на спину.
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10.03.2026 21:40 Відповісти
Малчиш-кибальчиш отримав орден!
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10.03.2026 21:41 Відповісти
Краще б той орден йому посмертно дали.
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10.03.2026 21:43 Відповісти
Так там три категорії , дві залишили на "присмерті" і "посмертно" .
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10.03.2026 21:50 Відповісти
У него уже есть.
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10.03.2026 21:57 Відповісти
І такий є...
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10.03.2026 22:03 Відповісти
Андре ви зробили помилку , за утилізацію гноїв- кацапів , нашваберних рабів-дегенератів х7йла.
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10.03.2026 23:02 Відповісти
орден за утилізацію гоїв
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11.03.2026 01:57 Відповісти
Ще один.
Читай уважно вище. Не гоїв а гноїв - кацапів, від слова гній - непотріб.
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11.03.2026 09:51 Відповісти
читаю. написано - гоїв.
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11.03.2026 13:12 Відповісти
Погано вмієш читати.
Перевіримо ще раз - що написано:
путин-*****.
кацап - дегенерат, раб ***** на швабре или бутьілке.
Напиши що прочитав вище.
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11.03.2026 21:16 Відповісти
путин-*****.
кацап - дегенерат, раб ***** на швабре или бутьілке.
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17.03.2026 03:43 Відповісти
Лєх Валєнса самий достойний кандидат із вказаних..
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10.03.2026 22:06 Відповісти
Єдиний.
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11.03.2026 06:40 Відповісти
А цей Європейський орден за заслуги, йому теж путін буде вручати?

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10.03.2026 22:22 Відповісти
Валенса в шоці від компанії!
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10.03.2026 22:24 Відповісти
🤡 отримає вінком януковоча , по своєї обдовбоної макітрі ...
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10.03.2026 22:30 Відповісти

Ну нарешті гідна оцінка, від якої Кремль аплодує стоячи! Це той рідкісний випадок зворушливого єднання Заходу та Сходу: поки в Брюсселі малюють черговий орден, у москві, сто пудів відкорковують найкраще шампанське! Путін би точно підписав би цей наказ власним пером, адже ніхто так майстерно не розчищав простір для його ,,планів'', як цей новоспечений лауреат. Та і Європа у своєму репертуарі: дає брязкальце за те, що диктатор уже готує вітальну телеграму, бо таку ,,допомогу'' гріх не відзначити. Мабуть, у поданні на нагороду так і написали: ,,За неоціненний внесок у реалізацію стратегій ворога та героїчне вистелення червоної доріжки для агресора і імітацію боротьбі і лідера''. Це ж треба було так ювелірно ,,напрацювати'' на медаль, щоб сам путін, витираючи сльозу розчулення, кивав би головою: ,,Молодець, Вово, я б краще не зробив!''. Чудовий жест: за такий внесок у ,,стабільність'' окупанта в цивілізованих країнах зазвичай дають термін, а в нас - ордени. Справжній тріумф ,,талановитого'' менеджменту, де один дає ******** на піджак, а інший отримує все, що хотів, завдяки зусиллям цього блазня. Схоже, цей орден стане першим в історії, який можна носити одночасно і на європейському лацкані, і як почесну грамоту від ФСБ за особливі заслуги перед ,,русским миром'', зроблені руками цього ,,великого демократа''..... І сміх і сльози.....
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10.03.2026 22:49 Відповісти
Здуріли зовсім....
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10.03.2026 23:03 Відповісти
І грамоту!)
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10.03.2026 23:10 Відповісти
Одуреть
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10.03.2026 23:28 Відповісти
Це щоб Трампа позлить.
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10.03.2026 23:33 Відповісти
Це прикол проти ночі чи що?
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10.03.2026 23:36 Відповісти
Надіюсь посмертно вручать родичам.
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11.03.2026 07:37 Відповісти
Ідіоти.
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11.03.2026 08:10 Відповісти
ну, після ордену можна і на премію миру замахнутися
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11.03.2026 08:25 Відповісти
Та що там орден ,нобелівську давайте.
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11.03.2026 08:32 Відповісти
Після цього тільки арешт !
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11.03.2026 09:11 Відповісти
Золотий батон дайте мародеру
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11.03.2026 09:50 Відповісти
 
 