Зеленський: Україна могла б виробляти ракети-перехоплювачі балістики, якби США дали ліцензію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виробництва ракет-перехоплювачів балістичних ракет Україні необхідно отримати ліцензію від Сполучених Штатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.
Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет
"Для цього потрібно тільки одне – ліцензія від Сполучених Штатів Америки", — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна вже обговорювала це питання з попередньою адміністрацією США, виробниками ракетного озброєння, партнерами та керівництвом НАТО.
Україна могла б забезпечити ракетами і Європу
Зеленський наголосив, що Київ також підіймав це питання у розмовах із чинною адміністрацією США. Проте наразі відповідну ліцензію Україна не отримала.
"Поки що ліцензії ми не отримали. А в принципі з тією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з цими технологіями і нашими інженерами ми могли б дуже швидко виробляти велику кількість ракет", — сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що такі можливості дозволили б забезпечити системами перехоплення не лише Україну, а й інші країни Європи.
- Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна дійсно пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками, однак за його словами, угоду поки не підписали, а відтермінували.
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Поки що Зєля відправляє людей до Іорданії, до Катару, до ОАЕ? Не занадто? Куди ще? Нам людей ніхто не дає. Він вирішив всіх фахівців відправити захищати Ізраїль, а по нас нехай летять шахеди. Все одно з путлером домовленість і по ньому і його камарільї не прилетить..
Україна могла б, якби...
Що Україна могла б за більше ніж три десятиліття "розбудови"....
Список би не вмістився у тридцяти томах...
Хто винен? Стануть перераховувати президентів і їх челядь, придвориних "любих друзів,
Хто у тому "рейтингу" перший?
Кучма при якому Лазоренко і "наша Юля" заклали фундамент на якому вже інші включаючи челядь Януковича грабували і розбудовували...
І так до нині...
А де ж був той "мудрий нарід", який так "геніально" скористався правом вибору?
А чому євреї у свої пісочниці-безводній пустині, серед кровожерлих ворожих племен, побудували могутню державу, а той "мудрий нарід" на землі на якій є все, що треба для.... не зміг?