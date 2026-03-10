Зеленський: Україна могла б виробляти ракети-перехоплювачі балістики, якби США дали ліцензію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виробництва ракет-перехоплювачів балістичних ракет Україні необхідно отримати ліцензію від Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.

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Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет

"Для цього потрібно тільки одне – ліцензія від Сполучених Штатів Америки", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже обговорювала це питання з попередньою адміністрацією США, виробниками ракетного озброєння, партнерами та керівництвом НАТО.

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Україна могла б забезпечити ракетами і Європу

Зеленський наголосив, що Київ також підіймав це питання у розмовах із чинною адміністрацією США. Проте наразі відповідну ліцензію Україна не отримала.

"Поки що ліцензії ми не отримали. А в принципі з тією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з цими технологіями і нашими інженерами ми могли б дуже швидко виробляти велику кількість ракет", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такі можливості дозволили б забезпечити системами перехоплення не лише Україну, а й інші країни Європи.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна дійсно пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками, однак за його словами, угоду поки не підписали, а відтермінували.

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