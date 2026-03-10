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Новини Ракетна програма України
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Зеленський: Україна могла б виробляти ракети-перехоплювачі балістики, якби США дали ліцензію

зеленський про ракети- перехоплювачі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для виробництва ракет-перехоплювачів балістичних ракет Україні необхідно отримати ліцензію від Сполучених Штатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.

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Україні потрібна ліцензія на виробництво ракет

"Для цього потрібно тільки одне – ліцензія від Сполучених Штатів Америки", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже обговорювала це питання з попередньою адміністрацією США, виробниками ракетного озброєння, партнерами та керівництвом НАТО.

Також дивіться: Зеленський анонсував новий раунд переговорів Україна–США–РФ

Україна могла б забезпечити ракетами і Європу

Зеленський наголосив, що Київ також підіймав це питання у розмовах із чинною адміністрацією США. Проте наразі відповідну ліцензію Україна не отримала.

"Поки що ліцензії ми не отримали. А в принципі з тією індустрією, яку ми побудували під час цієї війни, з цими технологіями і нашими інженерами ми могли б дуже швидко виробляти велику кількість ракет", — сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що такі можливості дозволили б забезпечити системами перехоплення не лише Україну, а й інші країни Європи.

  • Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна дійсно пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками, однак за його словами, угоду поки не підписали, а відтермінували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливе зняття санкцій проти Росії: Віримо, що США не підуть на такі поступки

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) виробництво (2013) ракети (4451)
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Топ коментарі
+49
Ми могли б посадити Міндіча, єрмака та Зеленського але не робимо чомусь цього.
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10.03.2026 19:19 Відповісти
+47
Чому при Порошенко без грошей і при світовому ембарго Україна створила закритий цикл своїх ракет: ''нептун'', ''вільху'', ''сарсан'' '' стугну'' за 5 років, а за сім років та сотні мільярдів доларів США та евро допомоги партнерів і підказок ми не спромоглися наклепати тисячі своїх ракет? Знову винуваті США?
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10.03.2026 19:22 Відповісти
+41
А саме зеленський з єрмаком і оточенням, з 2019 року, ЗАБЛОКУВАВ роботу підприємств ОПК, які працювали над ракетними програмами України!!! Забрехалися зеленський з оточенням, перед Західними Партнерами!!
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10.03.2026 19:26 Відповісти
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Мабуть Порох в 2019 нашептував не давати ліцензію
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11.03.2026 00:38 Відповісти
ніколи сша не дозволять
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11.03.2026 01:44 Відповісти
зелений хоч би поцікавився в кого вона є)
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11.03.2026 09:27 Відповісти
Вже шість років нашому Лідору постійно хтось заважає перемогти і закінчити епоху бідності. Треба дати йому ще час💩
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11.03.2026 09:51 Відповісти
Бісить не те що він брехун.Вибішує,що брехня ця дуже,занадто примітивна. Зелене стадо ,мовляв, схаває - і він правий!
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11.03.2026 10:00 Відповісти
Знову всі виноваті що в України немає свого ПРО, а не лідор і його команда які крадуть все
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11.03.2026 10:01 Відповісти
Ага. Щоб разом з двушкою на мацкву поїхали і американські технології?
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11.03.2026 10:02 Відповісти
И продавать держа рабов закрытыми (дешёвая рабочая сила)
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11.03.2026 10:03 Відповісти
О так, всі ТТХ пішли б на москву, а гроші до міндіча.
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11.03.2026 10:37 Відповісти
ТОДІ ТРЕБА В США ПОВОРОЗНЮКА ВІДПРАВИТИ З ПІСНЕЮ ВОВА ЇБ@Ш !)
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11.03.2026 10:56 Відповісти
Для производства ракеты у нас всё было, специалисты, знания, южмаш и тд. Можно купить любые комплектующие и материалы
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11.03.2026 11:22 Відповісти
якби да в роті виросли гриби!
Поки що Зєля відправляє людей до Іорданії, до Катару, до ОАЕ? Не занадто? Куди ще? Нам людей ніхто не дає. Він вирішив всіх фахівців відправити захищати Ізраїль, а по нас нехай летять шахеди. Все одно з путлером домовленість і по ньому і його камарільї не прилетить..
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11.03.2026 11:48 Відповісти
вот еслиб бабушке да огран дедушки...
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11.03.2026 11:48 Відповісти
Професор якбикології , в. Зеленський. Я доповню "якби хтось не назначив свого кореша головою СБУ, то південь би ніхто не здав і азов не опинився б в оточенні" як вам така якбикологія ?
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11.03.2026 12:08 Відповісти
Зеленський: Україна могла б виробляти ракети-перехоплювачі балістики, якби США дали ліцензію

Україна могла б, якби...

Що Україна могла б за більше ніж три десятиліття "розбудови"....

Список би не вмістився у тридцяти томах...

Хто винен? Стануть перераховувати президентів і їх челядь, придвориних "любих друзів,

Хто у тому "рейтингу" перший?

Кучма при якому Лазоренко і "наша Юля" заклали фундамент на якому вже інші включаючи челядь Януковича грабували і розбудовували...

І так до нині...

А де ж був той "мудрий нарід", який так "геніально" скористався правом вибору?

А чому євреї у свої пісочниці-безводній пустині, серед кровожерлих ворожих племен, побудували могутню державу, а той "мудрий нарід" на землі на якій є все, що треба для.... не зміг?
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11.03.2026 12:24 Відповісти
он ещё и якбун
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11.03.2026 13:09 Відповісти
А де 3000 ракет до кінця 2025 року, які затверджені в прогодошеному тобою плані,.вольдемар?!
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11.03.2026 13:11 Відповісти
Яка кончена мразота, цинічна тварина. Тиж, гнида сам, персонально зупинив кінцеву розробку та вихід на випробування з подальшим виробництвом української системи ППО-ПРО. І ці системи були, по своїм характеристикам кращі і дешевши за американськи - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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11.03.2026 13:58 Відповісти
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