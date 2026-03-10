Зеленский: Украина могла бы производить ракеты-перехватчики баллистики, если бы США дали лицензию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для производства ракет-перехватчиков баллистических ракет Украине необходимо получить лицензию от Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами.

Украине нужна лицензия на производство ракет

"Для этого нужно только одно – лицензия от Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с предыдущей администрацией США, производителями ракетного вооружения, партнерами и руководством НАТО.

Украина могла бы обеспечить ракетами и Европу

Зеленский подчеркнул, что Киев также поднимал этот вопрос в разговорах с действующей администрацией США. Однако пока соответствующую лицензию Украина не получила.

"Пока что лицензии мы не получили. А в принципе с той индустрией, которую мы построили во время этой войны, с этими технологиями и нашими инженерами мы могли бы очень быстро производить большое количество ракет", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие возможности позволили бы обеспечить системами перехвата не только Украину, но и другие страны Европы.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина действительно предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками, однако, по его словам, соглашение пока не подписали, а отложили.

