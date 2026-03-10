Зеленский: Украина могла бы производить ракеты-перехватчики баллистики, если бы США дали лицензию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для производства ракет-перехватчиков баллистических ракет Украине необходимо получить лицензию от Соединенных Штатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами.
Украине нужна лицензия на производство ракет
"Для этого нужно только одно – лицензия от Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с предыдущей администрацией США, производителями ракетного вооружения, партнерами и руководством НАТО.
Украина могла бы обеспечить ракетами и Европу
Зеленский подчеркнул, что Киев также поднимал этот вопрос в разговорах с действующей администрацией США. Однако пока соответствующую лицензию Украина не получила.
"Пока что лицензии мы не получили. А в принципе с той индустрией, которую мы построили во время этой войны, с этими технологиями и нашими инженерами мы могли бы очень быстро производить большое количество ракет", — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что такие возможности позволили бы обеспечить системами перехвата не только Украину, но и другие страны Европы.
- Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина действительно предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками, однако, по его словам, соглашение пока не подписали, а отложили.
Вечірня казка..
Але хтось закрив ракетну програму.
А потім, з початком вторгнення, кацапи все розбомбили, бо хтось не провів евакуацію/релокацію.
Нахіба та ліцензія? Штілерману передати і потім гендлювати далі? Янкі не такі дурні і хрін дадуть.
Ми би могли виробляти свої ракети, якби не обрали зрадника полудурка в 2019
Україна витратить мільярди на дороги - Зеленський
5 березня 2026
А ще сотні мільонів чи навіть мільярди на обладнання для виробництва... Чи це для "лідера" дрібниці?)
Краще звернутись до європейців щодо технології SAMP/T
Ілон зажигаєт...
Як що би була ліцензія від Дарт Вейдера.
І навіщо американцям їх передавати туди, звідки все напряму потрапляє до рашки?
👋👋
Представьте себе вам дают лицензию, все технологические карты, полнейшие чертежи, даже одного наставника. Сделайте, у себя в гараже, горный велосипед. С болгаркой, дрелью и сварочным аппаратом