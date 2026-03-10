РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8599 посетителей онлайн
Новости Ракетная программа Украины
1 182 58

Зеленский: Украина могла бы производить ракеты-перехватчики баллистики, если бы США дали лицензию

Зеленский о ракетах-перехватчиках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для производства ракет-перехватчиков баллистических ракет Украине необходимо получить лицензию от Соединенных Штатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украине нужна лицензия на производство ракет

"Для этого нужно только одно – лицензия от Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос с предыдущей администрацией США, производителями ракетного вооружения, партнерами и руководством НАТО.

Смотрите также: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

Украина могла бы обеспечить ракетами и Европу

Зеленский подчеркнул, что Киев также поднимал этот вопрос в разговорах с действующей администрацией США. Однако пока соответствующую лицензию Украина не получила.

"Пока что лицензии мы не получили. А в принципе с той индустрией, которую мы построили во время этой войны, с этими технологиями и нашими инженерами мы могли бы очень быстро производить большое количество ракет", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такие возможности позволили бы обеспечить системами перехвата не только Украину, но и другие страны Европы.

  • Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина действительно предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками, однако, по его словам, соглашение пока не подписали, а отложили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

Автор: 

Зеленский Владимир (10760) производство (241) ракеты (1824)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Чому при Порошенко без грошей і при світовому ембарго Україна створила закритий цикл своїх ракет: ''нептун'', ''вільху'', ''сарсан'' '' стугну'' за 5 років, а за сім років та сотні мільярдів доларів США та евро допомоги партнерів і підказок ми не спромоглися наклепати тисячі своїх ракет? Знову винуваті США?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:22 Ответить
+19
Ми могли б посадити Міндіча, єрмака та Зеленського але не робимо чомусь цього.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:19 Ответить
+15
Україна вже давно могла б виробляти свої балістичні ракети (можливо б і пукін тоді побоявся б напасти), якщо б Зеленський не перевів фінансування з ракет на дороги.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми могли б посадити Міндіча, єрмака та Зеленського але не робимо чомусь цього.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:19 Ответить
А саме зеленський з єрмаком і оточенням, з 2019 року, ЗАБЛОКУВАВ роботу підприємств ОПК, які працювали над ракетними програмами України!!! Забрехалися зеленський з оточенням, перед Західними Партнерами!!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:26 Ответить
Так вечір..настав час очуїтітєльних історій..

Вечірня казка..
показать весь комментарий
10.03.2026 19:33 Ответить
Над ракетними програмами України працював барига Порошенко, тому Членограй і ЗАБЛОКУВАВ!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
ОПу занесло ЗЄльоной пургой
показать весь комментарий
10.03.2026 19:41 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 19:51 Ответить
так не свинарчук же , у тому і проблема ((
показать весь комментарий
10.03.2026 19:57 Ответить
P.S. Він іще обіцяв що піде як Конституцію порушить , правда, не уточнив чию ((
показать весь комментарий
10.03.2026 19:58 Ответить
Штати не дозволяють, т ому що зеля друг путіна а його портрет висить у трампа в кабінеті
показать весь комментарий
10.03.2026 20:09 Ответить
... в також: електроніку, двигуни, ....
показать весь комментарий
10.03.2026 19:20 Ответить
І гроші! Щоб було що на Москву відправляти
показать весь комментарий
10.03.2026 19:21 Ответить
Чому при Порошенко без грошей і при світовому ембарго Україна створила закритий цикл своїх ракет: ''нептун'', ''вільху'', ''сарсан'' '' стугну'' за 5 років, а за сім років та сотні мільярдів доларів США та евро допомоги партнерів і підказок ми не спромоглися наклепати тисячі своїх ракет? Знову винуваті США?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:22 Ответить
Яке світове ембарго, ти про що, чоловіче? Ембарго щодо України?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:45 Ответить
Из серии: "если жизнь на Марсе"(с).
показать весь комментарий
10.03.2026 19:23 Ответить
Якби могла, то виробляла б свої.
Але хтось закрив ракетну програму.
А потім, з початком вторгнення, кацапи все розбомбили, бо хтось не провів евакуацію/релокацію.
Нахіба та ліцензія? Штілерману передати і потім гендлювати далі? Янкі не такі дурні і хрін дадуть.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:23 Ответить
ТИ СЕРЙОЗНО???))) Монополію на ППО тобі хтось дасть? - не сміши людей
показать весь комментарий
10.03.2026 19:24 Ответить
та заткнися вже 🤡 торчок , як би дали...свої можемо виробляти ,як би ти не грабував державу, зі своїм кодлом міндічів ,бакановим.дермаком та і...
показать весь комментарий
10.03.2026 19:25 Ответить
Ти уйобку а що Україна не має своїх розробок ? Де напрацювання що розробили за Порошенка ?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:25 Ответить
Где - где? У Миндича в *****...
показать весь комментарий
10.03.2026 19:35 Ответить
Україна вже давно могла б виробляти свої балістичні ракети (можливо б і пукін тоді побоявся б напасти), якщо б Зеленський не перевів фінансування з ракет на дороги.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:25 Ответить
Ти отримав собачій хер від США за ресурси, тобі мало? вВолонтери збирали на дрони-перехоплювачі, і не твій 95-квартал, а ти їх куди, на Схід? Щоб не вкрасти, не можешь? Опять захюхнув та ідеями фонтанірует. Хто би вже заткнув твоє потужное хлебало....
показать весь комментарий
10.03.2026 19:25 Ответить
Не сміши,США не одній країні ще не надали ліцензію на виробництво ракет до "Петріот".В Німеччині з 2027 року будуть збирати ракети з американських поставок комплектуючих.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:26 Ответить
Вони самі можуть
Ми би могли виробляти свої ракети, якби не обрали зрадника полудурка в 2019
показать весь комментарий
10.03.2026 19:30 Ответить
Зато тепер маємо дороги, чи вже не маємо?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:33 Ответить

Україна витратить мільярди на дороги - Зеленський
5 березня 2026
показать весь комментарий
10.03.2026 19:50 Ответить
Для того щоб щось виробляти адекватно, треба усунути зелену владу від корупційних схем
показать весь комментарий
10.03.2026 19:33 Ответить
Для цього потрібно тільки одне - ліцензія від Сполучених Штатів Америки", - наголосив Зеленський.

А ще сотні мільонів чи навіть мільярди на обладнання для виробництва... Чи це для "лідера" дрібниці?)
показать весь комментарий
10.03.2026 19:34 Ответить
Трамп не дасть - це нас посилить і тоді - прощавай капітуляція, пісділ і т. п.
Краще звернутись до європейців щодо технології SAMP/T
показать весь комментарий
10.03.2026 19:36 Ответить
Вова Трампу не дозволить
показать весь комментарий
10.03.2026 19:37 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 19:38 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 19:39 Ответить
Ілон, поджигай! но....
Ілон зажигаєт...

показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
Скільки ще цей цирк буде
показать весь комментарий
10.03.2026 19:40 Ответить
Читай Конституцію - до завершення дії воєнного стану + 6 місяців ((
показать весь комментарий
10.03.2026 20:01 Ответить
Українці одразу і "без вазеліну" підтримали Зеленського в коментарях.😂
показать весь комментарий
10.03.2026 19:41 Ответить
Ну да КІНОКІТ гуляє замовлень від теоеканалу рада нєтуті. Давайте склепаєм там тогді Ракети для ПАТРІОТ або ТАМГАВК. НЄ, ну а шо?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:42 Ответить
А потрібно меньше красти!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:43 Ответить
А ще могли би виробляти ЗІРКИ СМЕРТІ!!!...
Як що би була ліцензія від Дарт Вейдера.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
Погано танцюристу фаберже заважають! Згорнуті ракетні програми та злочинна бездіяльність під час широкомасштабної війни є причиною відсутності власних засобів боротьби з балістикою!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
Правильно делают что не дают.Я бы тебе тоже ничего не давал. С твоими дружбанами эти технологии в Иране через месяц будут.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
А навіщо вони ірану ? У нього трішки інша доктрина , він своє балістикою якраз США банкротить на ракетах ППО , сам щось запускає за мульйон , а янкі витрачають на цей запуск тридцять мульйонів , при цьому не факт що встигають все перехопити .
показать весь комментарий
10.03.2026 20:05 Ответить
Що? Більщість ракет перехопли.Зараз Іран дуже мало пускає.Так і пускових вже купу понищили там.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:08 Ответить
Літію ! За тобою неоновий слід коричневого відттінку ! Ти "побєждун" коли останнього разу бензин купував ? Там якраз яскраво видно як іран "перемогли" ((
показать весь комментарий
10.03.2026 20:13 Ответить
Ліцензія - означає доступ до всіх технологій, які використовуються в цих ракетах.
І навіщо американцям їх передавати туди, звідки все напряму потрапляє до рашки?
показать весь комментарий
10.03.2026 19:46 Ответить
А свое создать нельзя?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:01 Ответить
Це Вам до розробників відповідної зброї.
👋👋
показать весь комментарий
10.03.2026 20:06 Ответить
Можна , про це генеральний конструктор КБ Луч іще у 2019 казав. Сума яку він просив на те щоб мали змогу закрити небо над всією Україною була у рази менша аніж вартість тих ракет що лише за цей рік нам дали .
показать весь комментарий
10.03.2026 20:07 Ответить
Своё? По лицензии,(клоуну привет, золотые слова) - какая разница?
Представьте себе вам дают лицензию, все технологические карты, полнейшие чертежи, даже одного наставника. Сделайте, у себя в гараже, горный велосипед. С болгаркой, дрелью и сварочным аппаратом
показать весь комментарий
10.03.2026 20:13 Ответить
В пам'яті тільки те як зєлєпукін восени 19 року закрив всі ракетни програми і не тільки, бо побачив в очах путлєра мир!!! А зараз просить ліцензії!!! Паскуда!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 19:48 Ответить
Брехло. Сам закрив заводи, і зупинив ракетні програми. В нас був повний цикл випуску ракет. Все угробив. А що самі Зе-агенти не угробили, добомбили кацапи. Нема в нас де випускати ракети такого класу.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:48 Ответить
У нас был полный цикл сборки ракет. На Южмаш работал весь Союз. Вся наша ракетная программа времен Петра Алексеевича заключалась в модернизации советских остатков.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:32 Ответить
Навіщо ліцензію? Покличьте Міндіча, він вам без ліцензій 3000 штук до нового року зробить. На пердячім паливі.
показать весь комментарий
10.03.2026 19:54 Ответить
А підприємства і спеціалісти які виготовляютьб,де візьмуться?Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:06 Ответить
Ну ось ти у нас "суперспец" , навіщо нам більше . Готові ракети складають не професори .
показать весь комментарий
10.03.2026 20:10 Ответить
Передоз.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:06 Ответить
Ага.Розові патріоти.300 тис.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:08 Ответить
 
 