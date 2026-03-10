РУС
719 7

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

Зеленский о переговорах

Новый раунд переговоров Украина–США–РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

Об этом в комментарии для СМИ заявил президент Зеленский

Что известно 

По словам Зеленского, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров.

Президент добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без переговоров на высшем политическом уровне.

Телефонные переговоры с Эрдоганом 

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Господин Президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат", - отметил президент Украины.

Что предшествовало

  • 3 марта, в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
  • 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.
  • Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

Анонсіст хрінів!
10.03.2026 18:24 Ответить
Зпову пустопорожнє товкотiння води у ступi
10.03.2026 18:27 Ответить
Шо, апять?
10.03.2026 18:37 Ответить
Как обычно прогресс будет только в виде обмена пленных. Оптимистическая версия.
10.03.2026 18:41 Ответить
А штати про це знають?
10.03.2026 18:48 Ответить
Вова, тобі не соромно називати себе лідером? Лідер, млять...
10.03.2026 18:50 Ответить
навіщо це путіну? той просто продовжує війну і чекає на нову плюшку від америки.

рік президенства трампа - це:

1. три спроби блокування Байденівської зброї - Україні
2. повний перехід на PURL і жодного цента на допомогу
3. скасування політичної ізоляції путіна
4. повністю проросійська позиція трампа в питаннях Донбасу, територій та заморозки
5. (ми тут) зняття санкцій з параші
10.03.2026 18:55 Ответить
 
 