Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

Новый раунд переговоров Украина–США–РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

Об этом в комментарии для СМИ заявил президент Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам Зеленского, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров.

Президент добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без переговоров на высшем политическом уровне.

Телефонные переговоры с Эрдоганом

Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Господин Президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат", - отметил президент Украины.

Что предшествовало

3 марта, в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.

Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

