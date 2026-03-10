Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ
Новый раунд переговоров Украина–США–РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.
Об этом в комментарии для СМИ заявил президент Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам Зеленского, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров.
Президент добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без переговоров на высшем политическом уровне.
Телефонные переговоры с Эрдоганом
Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Господин Президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат", - отметил президент Украины.
Что предшествовало
- 3 марта, в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
- 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложили, пока нет точной даты и места проведения.
- Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рік президенства трампа - це:
1. три спроби блокування Байденівської зброї - Україні
2. повний перехід на PURL і жодного цента на допомогу
3. скасування політичної ізоляції путіна
4. повністю проросійська позиція трампа в питаннях Донбасу, територій та заморозки
5. (ми тут) зняття санкцій з параші