РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8888 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского и Эрдогана
408 3

Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Украина готова делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, но в то же время Киев нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров, подчеркнул президент.

"Господин Президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения для помощи украинской энергетике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган - президенту Ирана: Нарушение воздушного пространства Турции нельзя оправдать никакой причиной

Что предшествовало

  • 3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.
  • 4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложен, пока нет точной даты и места проведения.
  • Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не подтвердили информацию СМИ о трехсторонних переговорах 11 марта в Стамбуле

Автор: 

Зеленский Владимир (10760) переговоры (1331) Турция (650) Эрдоган Реджеп Тайип (332)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Не@р в тех эмиратах заседать, можно и в Турции.
показать весь комментарий
10.03.2026 17:51 Ответить
у рашистів вже геть люки позривало
обіцяють просто космос підарам, якого з них ніхто вже не побачить

показать весь комментарий
10.03.2026 17:52 Ответить
Займіться краще іранськими ракетами,а то чекаєте на 5 статтю,як орбан на розділ України(
показать весь комментарий
10.03.2026 18:17 Ответить
 
 