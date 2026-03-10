Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Детали разговора

Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Украина готова делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, но в то же время Киев нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров, подчеркнул президент.

"Господин Президент отметил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Ценим такую инициативу и рассчитываем, что это сможет дать результат", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения для помощи украинской энергетике.

Что предшествовало

3 марта в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не отразится на трехсторонних переговорах с Россией. Он также сказал, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

4 марта источник Суспільного в украинской делегации сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США отложен, пока нет точной даты и места проведения.

Зеленский впоследствии подтвердил, что в настоящее время нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи из-за ситуации с безопасностью вокруг Ирана.

