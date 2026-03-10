Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави повідомив у соцмережах.

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Деталі розмови

Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану. Україна готова ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Київ потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів, наголосив президент.

"Пан Президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - сказав Зеленський.

Голова держави подякував Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

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Що передувало

3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.

Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

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