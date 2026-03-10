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Новини Розмова Зеленського й Ердогана
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Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент  Володимир Зеленський провів розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави повідомив у соцмережах.

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Деталі розмови

Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану. Україна готова ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Київ потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів, наголосив президент.

"Пан Президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - сказав Зеленський.

Голова держави подякував Ердогану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в межах Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги українській енергетиці.

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Що передувало

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) перемовини (3824) Туреччина (3724) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Правильно. Не@р в тех эмиратах заседать, можно и в Турции.
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10.03.2026 17:51 Відповісти
у рашистів вже геть люки позривало
обіцяють просто космос підарам, якого з них ніхто вже не побачить

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10.03.2026 17:52 Відповісти
Займіться краще іранськими ракетами,а то чекаєте на 5 статтю,як орбан на розділ України(
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10.03.2026 18:17 Відповісти
 
 