Ердоган - президенту Ірану: Порушення повітряного простору Туреччини не можна виправдати жодною причиною

Туреччина заявила, що не підтримує незаконні дії, спрямовані проти Ірану, а також засуджує іранські атаки на дружні держави регіону. Водночас Анкара наголосила, що не приймає жодних пояснень чи виправдань порушення свого повітряного простору.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Туреччина засудила іранські атаки

"Туреччина не схвалює незаконне втручання проти Ірану та напади Ірану на братські країни в регіоні… Напади на братські країни не відповідають нічиїм інтересам і ці дії мають припинитися", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що його країна потерпає від конфліктів, у яких вона не є стороною, і порушення її повітряного простору не може бути виправдане жодною причиною.

Зазначається, що під час розмови Пезешкіан заявив, що ракети, які увійшли в повітряний простір Туреччини, не були іранського походження, і пообіцяв проведення всебічного розслідування.

Читайте: Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, 4 березня Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, випущеної Іраном.

9 березня Іран знову запустив балістичну ракету по Туреччині.

Читайте: Режими Ірану та РФ нерозривно пов’язані, тому тиск має зростати, - Сибіга