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Новини Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Ердоган - президенту Ірану: Порушення повітряного простору Туреччини не можна виправдати жодною причиною

президент Туреччини Ердоган

Туреччина заявила, що не підтримує незаконні дії, спрямовані проти Ірану, а також засуджує іранські атаки на дружні держави регіону. Водночас Анкара наголосила, що не приймає жодних пояснень чи виправдань порушення свого повітряного простору.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Туреччина засудила іранські атаки

"Туреччина не схвалює незаконне втручання проти Ірану та напади Ірану на братські країни в регіоні… Напади на братські країни не відповідають нічиїм інтересам і ці дії мають припинитися", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що його країна потерпає від конфліктів, у яких вона не є стороною, і порушення її повітряного простору не може бути виправдане жодною причиною.

Зазначається, що під час розмови Пезешкіан заявив, що ракети, які увійшли в повітряний простір Туреччини, не були іранського походження, і пообіцяв проведення всебічного розслідування.

Читайте: Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Що передувало?

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Автор: 

Туреччина (3724) Ердоган Реджеп Таїп (1009)
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Цей психопат нещодавно сам погрожував війною Ізраїлю. Бомби і діскомбомбулятор перевиховує старих пе*ерастів.
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10.03.2026 11:34 Відповісти
ця жопа хоче на двох стільцях поміститися
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10.03.2026 11:44 Відповісти
Це найнебезпечніший тип з усіх, який хоче об'єднати мусульман.
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10.03.2026 11:48 Відповісти
На трьох
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10.03.2026 15:57 Відповісти
А 5-та стаття НАТО вже не діє?
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10.03.2026 11:50 Відповісти
Там навіть з 4-ю статтею не до кінця розібралися 😄
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10.03.2026 11:57 Відповісти
Почитайте статтю. Ердоган ніколи не буде воювати з "братами".
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10.03.2026 11:58 Відповісти
 
 