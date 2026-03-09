Іран знову запустив балістичну ракету по Туреччині, - міноборони країни

Іран знову випустив балістичну ракету в бік Туреччини. Її перехопили сили ППО НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор'ї.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Деякі осколки боєприпасів впали на порожні поля в Газіантепі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що без вагань буде вжито всіх кроків проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір Туреччини.

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Що передувало?

Нагадаємо, 4 березня Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, випущеної Іраном.

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