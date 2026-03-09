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Іран знову запустив балістичну ракету по Туреччині, - міноборони країни
Іран знову випустив балістичну ракету в бік Туреччини. Її перехопили сили ППО НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор'ї.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Деякі осколки боєприпасів впали на порожні поля в Газіантепі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони заявили, що без вагань буде вжито всіх кроків проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір Туреччини.
Що передувало?
- Нагадаємо, 4 березня Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, випущеної Іраном.
Топ коментарі
+12 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар09.03.2026 14:28 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.03.2026 14:19 Відповісти Посилання
+7 Randall Flag #387882
показати весь коментар09.03.2026 14:08 Відповісти Посилання
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А не міг би цей регіон зібратися та навішати режиму звєздюлєй?
Невже всюди агентура кремлінів, невже вони десятиріччами 👆👆 грають на протиріччах і водять світ за ніс ??
Невже не вдається по єдино плану так наваляти чалманавтам щоб аж "гурії" з дупи ввижалися чи зірочки з очей..
Ізраїль сам не може - його обстрілють і шатають з багатьох боків...
Але ж скількох лідерів і великих капіталістів і шейхів🛢️⛲⛽ аятоли вже задовбали ???? А