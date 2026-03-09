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Новини Операція США проти Ірану
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Іран знову запустив балістичну ракету по Туреччині, - міноборони країни

Іран вдруге запустив ракету в бік Туреччини: що відомо?

Іран знову випустив балістичну ракету в бік Туреччини. Її перехопили сили ППО НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор'ї.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Деякі осколки боєприпасів впали на порожні поля в Газіантепі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що без вагань буде вжито всіх кроків проти будь-якої загрози, спрямованої на територію та повітряний простір Туреччини.

Читайте: Рішення про завершення операції проти Ірану США ухвалюватимуть спільно з Ізраїлем, - Трамп

Що передувало?

Читайте: Режими Ірану та РФ нерозривно пов’язані, тому тиск має зростати, - Сибіга

Автор: 

Іран (3503) Туреччина (3724)
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Топ коментарі
+12
рашистські ракети,котрі не одноразово залітали в повітрчний простір Польщі .після чого атакували Україну , вказують на 5статтю НАТО.як поганий туалетний папір ...
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09.03.2026 14:28 Відповісти
+9
Перси хочуть достукатись до турків
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09.03.2026 14:19 Відповісти
+7
Так у них же ж є С-400. Нехай збивають
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09.03.2026 14:08 Відповісти
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Так у них же ж є С-400. Нехай збивають
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09.03.2026 14:08 Відповісти
5-та стаття Північноатлантичного договору (NATO) встановлює принцип колективної оборони, згідно з яким збройний напад на одного або кількох членів альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх. У разі агресії союзники зобов'язані надати допомогу, включно із застосуванням збройної сили.
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09.03.2026 14:09 Відповісти
рашистські ракети,котрі не одноразово залітали в повітрчний простір Польщі .після чого атакували Україну , вказують на 5статтю НАТО.як поганий туалетний папір ...
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09.03.2026 14:28 Відповісти
Зараз ще і Турки підтянуться. Садити вже роздуплилися.
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09.03.2026 14:10 Відповісти
Президент Ирана еще раз извинится. "Дело то житейское"(с).
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09.03.2026 14:19 Відповісти
Перси хочуть достукатись до турків
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09.03.2026 14:19 Відповісти
По піндосії треба булоб
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09.03.2026 14:20 Відповісти
мабуть на Інджирлик летіли.
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09.03.2026 14:25 Відповісти
Яка розкіш, мати скільки ворогів!
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09.03.2026 14:41 Відповісти
Туреччина є членихою нати))
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09.03.2026 14:52 Відповісти
НАТО ща як дасть 😸. Але це не точно
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09.03.2026 14:55 Відповісти
Режим однієї країни тероризує весь регіон.
А не міг би цей регіон зібратися та навішати режиму звєздюлєй?
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09.03.2026 14:57 Відповісти
Теж не ррзумію...
Невже всюди агентура кремлінів, невже вони десятиріччами 👆👆 грають на протиріччах і водять світ за ніс ??
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09.03.2026 22:01 Відповісти
Бородаті мавпи з гранатами.
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09.03.2026 16:36 Відповісти
Пішить правду - Моссад знову обстріляв Турцію під виглядом Ірана. Іран просто кишить агентами Ізраіля.
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09.03.2026 17:20 Відповісти
Скільки зацікавлених країн - і всі роками несуть збитки )))
Невже не вдається по єдино плану так наваляти чалманавтам щоб аж "гурії" з дупи ввижалися чи зірочки з очей..
Ізраїль сам не може - його обстрілють і шатають з багатьох боків...
Але ж скількох лідерів і великих капіталістів і шейхів🛢️⛲⛽ аятоли вже задовбали ???? А
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09.03.2026 21:59 Відповісти
 
 