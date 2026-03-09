Иран снова запустил баллистическую ракету по Турции, - минобороны страны

Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Ее перехватили силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Некоторые осколки боеприпасов упали на пустые поля в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что без колебаний будут приняты все меры против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции.

Что предшествовало?

Напомним, 4 марта Турция заявила о сбивании баллистической ракеты, выпущенной Ираном.

