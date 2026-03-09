РУС
Новости Удары США по Ирану
Иран снова запустил баллистическую ракету по Турции, - минобороны страны

Иран во второй раз запустил ракету в сторону Турции: что известно?

Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Ее перехватили силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Некоторые осколки боеприпасов упали на пустые поля в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что без колебаний будут приняты все меры против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции.

Читайте: Решение о завершении операции против Ирана США будут принимать совместно с Израилем, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте: Режимы Ирана и РФ неразрывно связаны, поэтому давление должно расти, - Сибига

Автор: 

Иран (963) Турция (649)
рашистські ракети,котрі не одноразово залітали в повітрчний простір Польщі .після чого атакували Україну , вказують на 5статтю НАТО.як поганий туалетний папір ...
09.03.2026 14:28 Ответить
Так у них же ж є С-400. Нехай збивають
09.03.2026 14:08 Ответить
Перси хочуть достукатись до турків
09.03.2026 14:19 Ответить
5-та стаття Північноатлантичного договору (NATO) встановлює принцип колективної оборони, згідно з яким збройний напад на одного або кількох членів альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх. У разі агресії союзники зобов'язані надати допомогу, включно із застосуванням збройної сили.
09.03.2026 14:09 Ответить
09.03.2026 14:28 Ответить
Зараз ще і Турки підтянуться. Садити вже роздуплилися.
09.03.2026 14:10 Ответить
Президент Ирана еще раз извинится. "Дело то житейское"(с).
09.03.2026 14:19 Ответить
09.03.2026 14:19 Ответить
По піндосії треба булоб
09.03.2026 14:20 Ответить
мабуть на Інджирлик летіли.
09.03.2026 14:25 Ответить
Яка розкіш, мати скільки ворогів!
09.03.2026 14:41 Ответить
Туреччина є членихою нати))
09.03.2026 14:52 Ответить
НАТО ща як дасть 😸. Але це не точно
09.03.2026 14:55 Ответить
Режим однієї країни тероризує весь регіон.
А не міг би цей регіон зібратися та навішати режиму звєздюлєй?
09.03.2026 14:57 Ответить
 
 