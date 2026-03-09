2 096 12
Иран снова запустил баллистическую ракету по Турции, - минобороны страны
Иран снова запустил баллистическую ракету в сторону Турции. Ее перехватили силы ПВО НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.
Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Некоторые осколки боеприпасов упали на пустые поля в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В минобороны заявили, что без колебаний будут приняты все меры против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство Турции.
Что предшествовало?
- Напомним, 4 марта Турция заявила о сбивании баллистической ракеты, выпущенной Ираном.
А не міг би цей регіон зібратися та навішати режиму звєздюлєй?