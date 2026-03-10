РФ планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Планы России

По его словам, фактически именно это сейчас является основным расчетом России – усилить риски длительной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Москву за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

"Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров", - заявил Зеленский.

Глава государства поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства: "Мы должны и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире".

Потери армии РФ занижены

Украинская разведка получила документы с оценкой потерь российских войск на поле боя.

В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.

Сами россияне в закрытых официальных докладах указывают уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены.

Также ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, добавил Зеленский.

