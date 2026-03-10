РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8544 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
727 8

РФ планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, - Зеленский

Зеленский и Олег Иващенко

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием американской военной операции.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы России

По его словам, фактически именно это сейчас является основным расчетом России – усилить риски длительной войны на Ближнем Востоке и в регионе Залива, чтобы максимально ослабить давление мира на Москву за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

"Есть данные о намерениях россиян говорить о полной отмене санкций в отношении энергетики. Определяемся с мерами нашего противодействия и будем информировать партнеров", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных украинцев

Глава государства поручил разведке работать более активно в отношении российского военного производства: "Мы должны и в дальнейшем ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на геополитические вызовы в мире".

Потери армии РФ занижены

Украинская разведка получила документы с оценкой потерь российских войск на поле боя.

  • В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых россиян, а именно из 100% потерь 62% убитых и 38% раненых.
  • Сами россияне в закрытых официальных докладах указывают уровень своих безвозвратных потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых. Имеем основания считать, что данные об этом уровне потерь занижены.

Также ГУР получило обновленные данные о сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, добавил Зеленский.

Читайте также: Завтра ЕС может утвердить новый пакет санкций против РФ, - Кошта

Автор: 

Зеленский Владимир (10760) Иран (986) россия (22446) Иващенко Олег (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не РФ це її актив Трамп. Трамп це собачка Кремля бо очевидно що є відео де він мав секс з 10 літніми дівчатками з збочених формах
показать весь комментарий
10.03.2026 16:14 Ответить
Сам здогадався,чи єрмак підсказав?
показать весь комментарий
10.03.2026 16:19 Ответить
Было бы глупо думать что рф сейчас не использует такие шансы.
показать весь комментарий
10.03.2026 16:25 Ответить
Десь я вже таке чув. Про Сирію, здається.
показать весь комментарий
10.03.2026 16:37 Ответить
Пишуть, що начебто, Китай, Франція та росія звернулися до Ірану з проханням припинити бойові дії та фактично капітулювати. Хм...
Рашистська пітьма тут явно зайва - щось у це слабо віриться.
показать весь комментарий
10.03.2026 16:40 Ответить
Україна свої шанси не використовує, бо у нас на першому плані не інтереси держави, а інтереси зеленського. Він на відміну від нас використовує кожну ситуацію на благо собі.
показать весь комментарий
10.03.2026 16:54 Ответить
Це той стратег,що вперто не вірив у напад москалів 2022 році?(((
показать весь комментарий
10.03.2026 17:06 Ответить
 
 