Зеленский ввел санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлении санкций, срок действия которых истекает, против российских компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

Как отмечается, в санкционный пакет вошел 41 судья, из которых 38 - граждане России, еще трое - коллаборационисты. Они выносили незаконные приговоры о заключении военнопленных, поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.

В список также вошли предатели из оккупированного Донбасса

"В частности, под санкциями российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме. Также Украина применила санкции к бывшим украинцам, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев: двух британцев и одного марокканца, которые защищали Украину в составе ВСУ и попали в российский плен. Среди подсанкционных судей и те, кто принимал незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов за их политические и религиозные убеждения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне "приговорили" трех пленных "азовцев" к срокам от 18 до 29 лет

"Санкции против так называемых "судей", которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, - это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборационистами и превратили суд в инструмент репрессий", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина продлила санкции против 11 российских компаний

Глава государства также подписал указ, которым продлил действие санкций, срок действия которых истекает, против 11 российских компаний. Первые санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка были полностью ликвидированы, что в очередной раз демонстрирует важность применения санкций.

"В этот пакет вошли: предприятие, занимающееся ремонтом и обслуживанием авиационной техники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении дронов, а также компании, незаконно работающие на временно оккупированном полуострове Крым и причастные к строительству Крымского моста", - говорится в сообщении.

Читайте: Российские "приговоры" пленным "Айдаровцам" ничтожны и неправомерны, это судилище, - МИД

Всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей синхронизации в их юрисдикциях.