Зеленский ввел санкции против российских судей, которые незаконно осуждали военнопленных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлении санкций, срок действия которых истекает, против российских компаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Детали
Как отмечается, в санкционный пакет вошел 41 судья, из которых 38 - граждане России, еще трое - коллаборационисты. Они выносили незаконные приговоры о заключении военнопленных, поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.
В список также вошли предатели из оккупированного Донбасса
"В частности, под санкциями российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме. Также Украина применила санкции к бывшим украинцам, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев: двух британцев и одного марокканца, которые защищали Украину в составе ВСУ и попали в российский плен. Среди подсанкционных судей и те, кто принимал незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов за их политические и религиозные убеждения", - говорится в сообщении.
"Санкции против так называемых "судей", которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, - это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборационистами и превратили суд в инструмент репрессий", - отметил советник - уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Украина продлила санкции против 11 российских компаний
Глава государства также подписал указ, которым продлил действие санкций, срок действия которых истекает, против 11 российских компаний. Первые санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка были полностью ликвидированы, что в очередной раз демонстрирует важность применения санкций.
"В этот пакет вошли: предприятие, занимающееся ремонтом и обслуживанием авиационной техники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компания, специализирующаяся на разработке и изготовлении дронов, а также компании, незаконно работающие на временно оккупированном полуострове Крым и причастные к строительству Крымского моста", - говорится в сообщении.
Всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей синхронизации в их юрисдикциях.
Зеленський збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
Сама краща санкція - це відправити на той світ тих "суддів" і членів їх родини (незалежно від віку) !
За ті муки, яки чекають наших хлопців, вбити весь кацапський виводок - це справа честі !!!