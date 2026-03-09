Россияне "приговорили" трех пленных "азовцев" к срокам от 18 до 29 лет

В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону "приговорил" трех украинских военнопленных из бригады "Азов".

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу российского суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Россияне обвинили в "терроризме" трех пленных украинских защитников: Игоря Щербоноса, 44-летнего Сергея Щепкива и 28-летнего Артема Домшенко.

Как отмечает "Медиазона", "терроризм" - это стандартное обвинение, которое оккупанты выдвигают украинцам, служащим в подразделениях бригады "Азов".

Домшенко "приговорили" к 18 годам, Щербоноса - к 18,5 годам строгого режима, а Щепкиву назначили 29 лет колонии строгого режима.

Издание добавляет, что российские военные суды массово рассматривают дела против украинских военнопленных.

Ранее сообщалось, что суд в Улан-Удэ оштрафовал на 30 тысяч рублей пленного "азовца" Антона Сайхиева по протоколу о "дискредитации" российской армии.

