Россияне "приговорили" трех пленных "азовцев" к срокам от 18 до 29 лет
В России Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону "приговорил" трех украинских военнопленных из бригады "Азов".
Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу российского суда, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Россияне обвинили в "терроризме" трех пленных украинских защитников: Игоря Щербоноса, 44-летнего Сергея Щепкива и 28-летнего Артема Домшенко.
Как отмечает "Медиазона", "терроризм" - это стандартное обвинение, которое оккупанты выдвигают украинцам, служащим в подразделениях бригады "Азов".
Домшенко "приговорили" к 18 годам, Щербоноса - к 18,5 годам строгого режима, а Щепкиву назначили 29 лет колонии строгого режима.
Издание добавляет, что российские военные суды массово рассматривают дела против украинских военнопленных.
- Ранее сообщалось, что суд в Улан-Удэ оштрафовал на 30 тысяч рублей пленного "азовца" Антона Сайхиева по протоколу о "дискредитации" российской армии.
